Dainis Dukurs: sagatavojot Phjončhanas trases ledu, tika pievienota ķīmiska viela

Latvijas skeletona izlase Phjončhanas olimpiskajās spēlēs nebija gaidījusi, ka trases ledus būs tik gluds kā stikls, bet, lai to panāktu, ūdenim esot pievienota kaut kāda ķīmiska viela, Latvijas Televīzijas raidījumā "Viens pret Vienu" stāstīja galvenais treneris Dainis Dukurs.

Jau vēstīts, ka Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Latvijas skeletonists Martins un Tomass Dukuri izcīnīja ceturto un piekto vietu, bet par olimpisko čempionu kļuva mājinieks Sungbins Juns. Par pasaules labāko skeletonistu uzskatītais Martins Dukurs tādējādi nespēja izcīnīt savu pirmo olimpisko zelta medaļu.

"Varbūt pie siltākiem laika apstākļiem mēs būtu bijuši līdzīgāki ar Junu, bet ne ar tādām kļūdām. Mēs tagad meklējam to, ko esam palaiduši garām, startējot aukstos laika apstākļos. Mums nekad nebija izdevies tikt uz tik auksta ledus, kāds bija Dienvidkorejā. Tagad mums tāds ir arī Siguldā. Šodien un vakar mēs braucām Siguldā, rīt būs četras jaunas slidas," stāstīja Dainis Dukurs, uzsverot, ka darbs pēc olimpiskajām spēlēm neapstājas.

Viņš turpinājumā atklāja, ka Phjončhanas trases ledus viņam bija liels pārsteigums, jo tādas kvalitātes ledu vēl nav izdevies piedzīvot.

"Vēl liels pārsteigums bija ledus kvalitāte. Ledus pagājušā gada Pasaules kausa posmā bija citādāks nekā treniņu nedēļā, bet, kad atbraucām uz pirmo braucienu sacensībās olimpiskajās spēlēs, tas bija vēl citādāks. Tas jau bija kaut kas līdzīgs stiklam – tik ciets, tik gluds. Mums vajadzēja pavisam citu slidu. Tādu ledu mēs negaidījām. Šobrīd ir informācija, ka, lai sagatavotu tādu ledu, tika pievienota kaut kāda ķīmiska viela, kas no ūdens izvelk skābekli un maina ledus blīvumu. Mēs tam nebijām gatavi, tas bija pārsteigums," stāstīja Dukurs vecākais.

"Mēs Siguldā ūdeni, ko lejam uz trases, attīrām no mehāniskajām piedevām un atdzelžojam, bet runājot ar ledus meistariem, kuri strādāja Sočos, neviens neteica, kas tika pievienots ūdenim tur. Kad strādnieks gribēja šo ūdeni padzerties, tad šļūteni viņam izrāva no rokām un pateica, ka tas ir bīstami. To es uzzināju to aizvakar, runājot ar cilvēku, kurš strādāja Sočos un Phjončhanā. Šīs abas trases bija atradušas to formulu, kas bija piemērots mājiniekam," ieskatu aizkulisēs sniedza Dukurs.

Dainis Dukurs arī piebilda, ka Martins un Tomass vēl nav metuši plinti krūmos, un varētu piedalīties vēl kādās sacensībās. Iespējams, ka Siguldai piešķirs Pasaules kausa posmu skeletonā, kurā abi tad noteikti plānotu piedalīties.