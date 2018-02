'Delfi' Phjončhanā: Aparjode un Cauce skaidro neveiksmes pirmajā braucienā

Latvijas kamaniņu braucējs Elīza Cauce un Kendija Aparjode olimpiskajās spēlēs Phjončhanā pirmajā braucienā pieļauto kļūdu dēļ zaudēja cerības uz augstu vietu kopvērtējumā, tomēr abas apņēmīgas pēc neveiksmīgās pirmās sacensību dienas.

Cauce pirmajā braucienā ieņēma 25. vietu, bet otrajā bija desmitā, summā pakāpjoties uz 21. vietu. Savukārt Aparjode pirmajā braucienā piedzīvoja kritienu pēdējās virāžās un ar grūtībām finišēja uz kamanām, ieņemot 27. vietu 30 sportistu konkurencē. Otrajā braucienā viņa ieņēma 21. vietu, summā pakāpjoties uz 24. vietu.

Ja Cauce pēc diviem braucieniem kandidē uz TOP 20, kas veiks pēdējo braucienu, tad Aparjodei savā debijā, visticamāk, būs jāsamierinās ar vietu ārpus TOP 20.

"Pirmajā braucienā bija mandrāža, stress. Domāju – nu tik izbraukšu un viss tik būs. Tad kļūdījos un sev teicu – nomierinies un viss būs labi. Tad pienāca māsa (Maija Tīruma) un teica, lai braucu ar jūtām. Ar jūtām panācu to (otrajā braucienā). Rīt arī tas jāpaveic," skaidro Cauce.

Cauce sezonas gaitā neslēpa, ka olimpiskajās spēlēs tēmē uz labāko desmitnieku. Tomēr pirmais brauciens praktiski tam ir pārvilcis svītru. "Ja pirms tam teicu, ka ir četri braucieni, tad tagad var droši teikt – paldies Dievam, ir četri braucieni."

Savukārt olimpisko spēļu debitante Aparjode nespēja izskaidrot kļūdas sacensībās, kas nebija pirms tam treniņos. "Pirmajā braucienā lejasdaļā pieļāvu tādu kļūdu... Treniņos nebija tādu problēmu. Tagad kaut kā "sastūrējos", uzskrēju virsū un viss. Neko nesadauzīju un fiziski viss kārtībā," par pirmā brauciena neveiksmi sacīja Aparjode. "Kaut kas nesaprotams notiek, jo treniņos viss bija kārtībā. It kā aiz devītās virāžas saprotu, bet lejasdaļā nesaprotu (kas notiek) ."

Aparjode neslēpa, ka bijis uztraukums kā olimpisko spēļu debitantei, tomēr tas nav ietekmējis braucienus. "Nezinu. Ledus ir cietāks, tas kļūdas nepiedod."

Labākā no Latvijas braucējām pirmajos divos mēģinājumos bija Ulla Zirne, kura šobrīd ieņem astoto vietu un kandidē uz labāko sešinieku. Sportistes otrdien veiks pēdējos divus braucienus, no kuriem pirmais sāksies pulksten 12:30 pēc Latvijas laika. Pēdējā braucienā startēs 20 labākās, un uz to cer arī Cauce, kurā šobrīd ir 0,073 sekunžu attālumā no 20. vietas.