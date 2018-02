'Delfi' Phjončhanā: Ķibermanis cer ar diviem labiem braucieniem iesaistīties cīņā par medaļām

speciāli no Phjončhanas

Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis Phjončhanas olimpiskajās spēlēs divnieku sacensību otrajā dienā cer veikt divus stabilus braucienus, lai iesaistītos cīņā par godalgām.

Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni 2018. gada olimpisko spēļu pirmajā sacensību dienā pirmajā braucienā bija ceturtajā vietā, bet pēc otrā ieņem sesto vietu. Latvijas labākā ekipāža pēc diviem braucieniem ir Oskars Melbārdis/ Jānis Strenga, kuri ieņem ceturto vietu, lai gan pēc pirmā brauciena bija līderi.

"Otrajā braucienā nesanāca devītā virāža. Tur daudz pazaudējām. Bija vēl šādas tādas lietas pie otrās virāžas. Bet nekas, attālums no trešās vietas nav tik liels. Starts nebija kā gribētos, ir mums lietas, ko uzlabot," uzskata Ķibermanis, kurš nebija pārsteigts par ceturto vietu pēc pirmā brauciena. "Ja aizvadi normālu braucienu, tad var cīnīties. Jāsaņemas. Cerams, ka šis bija sliktākais no četriem braucieniem."

ĶIbermani/Mikni no līdera Niko Valtera šķir 0,39 sekundes, bet trešajā vietā esošajam Johanesam Lohneram ir 0,20 sekunžu pārsvars. "Stūmējam Matīsam Miknim otrajā braucienā vēl izslīdēja roka. Mums startā vajag "nomest' laiku. Maksimumu mēs vēl neizdarījām."

Miknis atzina, ka starts ir viena no lietām, ko noteikti vajadzētu uzlabot pirms pēdējiem diviem braucieniem. "Šodien nebija mūsu starts. Neparādījām visu to labāko. Visu laiku kaut kas samisējās. Ja startu gribi labu, tad visam ir jābūt jau no pirmā soļa. Mums tur vēl ir liela rezerve. Otrajā braucienā samisējās rokas."

"Jāsaņemas un jāizdara, kas jāizdara. Jāuzlabo starts un jāveic divi stabili braucieni, kāds bija pirmais. Viss ir iespējams. Ieskrējienā ir jātiek zem 4,90 sekundēm (svētdienas sacensībās bija 4,91 sekunde abos braucienos). Ticu, ka mēs to varam," piebilst Miknis.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs bobsleja divnieku trešais un ceturtais brauciens notiks pirmdien, 19. februārī, pulksten 13:15 un 15:00 pēc Latvijas laika.