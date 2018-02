'Delfi' Phjončhanā. Silovs neslēpj sarūgtinājumu: es reāli 'aplauzos'

Latvijas ātrslidotājs Haralds Silovs Phjončhanas olimpisko spēļu masu starta pusfinālā bijis pārliecināts, ka ar otro vietu vienā starpfinišā pietiktu iekļūšanai finālā, bet šoreiz tas nav izdevies.

Silovam masu starts ir viena no parocīgākajām distancēm, kurā viņš varētu cerēt uz augstu vietu. Latvijas sportists uzvarēja pirmajā starpfinišā, par to saņemot trīs punktus, bet finišā bija piektais. Tomēr skrējiena kopvērtējumā viņš bija devītais, bet finālā iekļuva astoņi labākie. Kopvērtējumā šajā distancē SIlovam dalīta 17. vieta.

"Pats esmu vīlies savā slidojumā. Domāju, ka ar trīs punktiem tikšu tālāk. Sākumā biju pārliecināts, ka ar tiem trīs punktiem tieku, bet beigās sanāca, ka daudzi ieskrēja punktos," saskumis par notikušo ledus arēnā bija Silovs. Pēdējos apļos viņš slidoja kopā ar francūzi Aleksi Kontīnu. Tieši Francijas sportists bija pēdējais, kas no šī skrējiena iekļuva finālā, apsteidzot Silovu pēdējos metros.

"Zināju, ka ar francūzi ir vienādi punkti. Diezgan lieki iztērēju enerģiju otrajā sprintā, kur varēju to nedarīt," savas kļūdas atzīst sportists. "Sākumā paņēmu trīs punktus un domāju, ka viss ir kārtībā, un slidošu droši. Izrādījās, ka vajadzēja taupīties (sākumā) un slidot uz beigām, un beigās kaut ko izdarīt. Bet tas ir risks, kas šoreiz, visticamāk, būtu atmaksājies."

"Parasti ar trim punktiem stabili pietiek, lai tiktu finālā, bet te nav standarta variants. Pirmo reizi, kad ar trīs punktiem netiec finālā. Reāli "aplauzos", saku godīgi," paškritisks ir ātrslidotājs.

Kopumā savu startu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Silovs vērtē kā labu, jo izdevies sasniegtu augsto ceturto vietu 1500 metru distancē. Vēl Phjončhanā viņš startēja 1000 metru distancē, ieņemot 15. vietu. "Man liels gandarījums par 1500 metriem, kas ir viena no prestižākajām distancēm ātrslidošanā, un to noslidoju godam. Par to pašam prieks u gandarījums. 1000 metros es zinu, ko neizdarīju. Tās ir tehniskas lietas. Bet šodien... Vajadzēja tikt finālā. Vienkārši pats nolaidu "garām", un apstākļi sakrita, ka daudzi ieslidoja punktos."

"Ceturtā vieta ir lielāks gandarījums, nekā šie divi (pēdējie) starti. Nevaru sūdzēties, un man nav, ko sev pārmest. Jā, masu starts man "iegrieza", jo šī ir viena no manām disciplīnām. Netikt tālāk ir sarūgtinājums pašam," atzīst 31 gadu vecais Silovs, kurš pagaidām divdomīgi izsakās par savu nākotni. "Nezinu, vai visi četri (olimpiskā cikla) gadi, divi vai viens. Tagad vajag atiet no visa šī, sakārtot domas. Man labākais viss vēl ir priekšā, šogad atradu labu formulu, kas man strādā. Domāju, ka viss vēl ir sasniedzams."

Silovs pēc saviem olimpiskajiem startiem īpaši novērtēja atbalstu no Latvijas, ko saņēmis visas olimpiādes laikā. Pēc pēdējā starta, kas nebija tas veiksmīgākais, sportistam noskaņojumu uzlaboja Latvijas olimpiskā delegācija, jo Silovs izraudzīts par 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas Latvijas karognesēju. Silovs otro reizi karjerā nesīs Latvijas karogu, jo to viņš darīja arī 2010. gada Vankūveras olimpisko spēļu noslēgumā.