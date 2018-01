Gaidot 'Phjončhanu 2018': ātrslidotājs Silovs 'tjūnē' sevi un sagaida ātru ledu

Latvijas ātrslidotājs Haralds Silovs aizvadījis pēdējo treniņnometni pirms 2018. gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, un viņš atlikušajā laikā turpinās darbu, lai būtu maksimāli gatavs svarīgajiem startiem, sarunā ar portālu "Delfi" stāstīja pats sportists.

Silovam šīs būs trešās olimpiskās spēlēs, un viņš tām nopietni gatavojies. Lai arī vēl tagad jūtams sagurums, bet tas bija paredzēts un līdz Phjončhanas startiem viss būs kārtībā.

"Bija izstrādāts plāns. Mēs izvērtējam, kādas bija iespējas, kādi bija līdzekļi un tad gājām pēc plāna. Šobrīd viss ir izdarīts maksimāli, sportiskā forma ir laba, bet nedaudz vēl esmu saguris pēc pēdējās nometnes," teica Silovs. "Trīs nedēļas esmu kārtīgi nostrādājis, taču izdarījām visu tā, lai fiziskās formas "bedre" nav pārāk liela. Tagad jāturpina strādāt, tikai jāsamazina apjoms. Tagad notiek tikai tāda "tjūnēšana", bet pēc tam uzlabosies pašsajūta, koordinācija, atsperīgums, žirgtums un tā tālāk. Tagad ir tikai jāievēro dienas kārtība."

Ja biatlonists Andrejs Rastorgujevs gatavojas Dienvidkorejā turpināt dzīvot pēc Latvijas laika, tad Silovs meklēs zelta vidusceļu starp abām laika zonām. Viņš nav sajūsmā, ka sacensības notiek vakarpusē.

"Cik es zinu, ledus Phjončhanā būs ātrs, par to liecina rezultāti, tāpat arī zinu meistaru, kurš tur visu sagatavojis. Ledus būs ļoti līdzīgs tam, kāds ir Kalgari. Starti man pārsvarā ir vakarā, kas pēc Latvijas laika būs rīts. Līdz ar to ar aklimatizāciju būs interesanti," viņš skaidroja. "Tas, ka starti pēc vietējā laika būs vakarā, padarīs mūsu dienas ļoti garas. Lai no tā izvairītos, mēģināšu veikt mazas manipulācijas ar aklimatizāciju, guļot līdz dienas vidum. Dienas gaisma ietekmē aklimatizāciju, bet ar logu aizbīdņiem un brillēm var ar to manipulēt nedaudz. Korejas galā esmu bijis, daudz maz zinu to klimatu. Godīgu sakot, šīs būs kārtējās sacensības."

Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Silovam bija neierasta problēma. Viņš vēl nebija līdz galam iejuties ātrslidotāju saimē, tāpēc nebija viegli atrast kvalitatīvus treniņus.

"Situācija ir labāka, es strādāju ar Norvēģijas izlasi, kurā ir ļoti daudzi labu slidotāju. Tā ir ļoti laba komanda, ļoti pretimnākoša, pat pazemīga un pieticīga. Visi tur bija draudzīgi pret mani. To visu esmu izmantoju savā labā, viņiem arī bija ieguvums no manis. Esam atstrādājuši visu mūsu sadarbību," stāstīja Silovs.

Silovs olimpiskajās spēlēs startēs trīs disciplīnās – 1000 un 1500 metru distancēs, kā arī masu startā. Viņš ir pilnībā pārliecināts, ka viņam četras reizes vajadzēs doties uz startu, jo masu startā latvietis nepieļauj iespēju netikt finālā. Latvietis arī pastāstīja par savu ekipējumu.

"Man būs līdzi divi slidzābaku pāri. Viens būs rezerves pāris, ar kuriem parasti neslidoju. Tāpat līdzi būs divi slieču pāri. Viss man ir iepazīts, neko sev neesmu mainījis, bet mehāniķi tur būs uz vietas," teica sportists.

Silovs uzsvēra, ka sacensībās ir svarīgi justies psiholoģiski ērti, jo fiziski viss lielais darbs ir izdarīts un ielikts muskuļu atmiņā. Ļoti svarīgi startā esot justies ērti. "Protams, ka es sapņoju stāvēt uz pjedestāla ar uzvilktu valsts karogu un ar medaļu kaklā. Tas būtu brīnums, bet viss ir iespējams. Jebkuram startam es pieiešu ar maksimālu atdevi, bet masu startā būs lieliska iespēja pacīnīties," neslēpa Silovs.