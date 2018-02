Japānas olimpiskais čempions daiļslidošanā Hanju sapņo par pieckāršo lēcienu un neliedz sev hamburgerus

Japānas daiļslidotājs, divkārtējais olimpiskais čempions Juzuru Hanju gribētu izpildīt pieckāršo lēcienu, kas varētu notikt "ātrāk vai vēlāk", ziņo aģentūra "Reuters".

"Zinātniskie pētījumi parāda, ka cilvēkam ir pa spēkam izpildīt pieckāršo lēcienu, un es pie iespējas gribētu to izmēģināt, lai gan pieckāršais akselis ir neiespējams," otrdien preses konferencē Tokijā izteicās daiļslidotājs. "Jau no bērnības man iesaka veikt pieckāršo lēcienu, tāpēc es domāju, ka varētu kaut kad pamēģināt."

Pagājušā gada novembrī Hanju treniņos guva potītes traumu, kas negatīvi ietekmēja viņa gatavošanos Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, kurās Hanju startēja, lietojot pretsāpju līdzekļus. Tas tomēr viņam neliedza parādīt izcilu slidojumu un japānis kļuva par pirmo daiļslidotāju pēc 66 gadu pārtraukuma, kam izdevies triumfēt divās olimpiādēs pēc kārtas. "Godīgi sakot, sāpes bija tikai par 20-30% mazākas nekā brīdī, kad guvu traumu," saka Hanju. "Taču beigās, ar pretsāpju zāļu palīdzību, es spēju izcīnīt zelta medaļu."

Jautāts, vai viņš pēc olimpiskajām spēlēm atļausies sevi palutināt un atkāpties no sportiskā režīma un sportiskās diētas, Hanju atbildēja, ka viņa ēdienkartē visu laiku ir čipši un hamburgeri. "Neatkarīgi no tā, cik daudz ēdu, es nepieņemos svarā. Tāpēc, iespējams, man ir no citiem sportistiem atšķirīgs dzīves stils – es apmeklēju "makdonaldu"," saka daiļslidotājs. "Man ļoti garšo gāzētie dzērieni, ko bieži lietoju kopā ar kartupeļu čipšiem."