Latvijai Phjončhanas olimpiskajās spēlēs nu jau prognozē tikai vienu medaļu

Latvija gaidāmajās Phjončhanas olimpiskajās spēlēs varētu izcīnīt vienu medaļu, toties tā būtu augstākā kaluma, vēsta organizācijas "Gracenote" jaunākā pētījuma rezultāti.

"Gracenote" skatījumā par olimpisko čempionu skeletonā kļūs Martins Dukurs.

Iepriekšējās prognozēs godalga tika paredzēta arī bobslejistam Oskaram Melbārdim, kuru no virtuālo medaļnieku vidus tagad ir izstūmuši vācieši.

Pirmo vietu medaļu tabulas kopvērtējumā prognozē vāciešiem, kuri Korejā iegūšot 14 zelta, 12 sudraba un 14 bronzas medaļas. Otrā vieta atvēlētiem norvēģiem, kuriem arī būšot 14 zelta, bet 11 sudraba un 12 bronzas medaļas. Savukārt trešo vietu ar septiņām zelta, 12 sudraba un 14 bronzas medaļām prognozē kanādiešiem.

Tikmēr mājinieki dienvidkorejieši tikšot pie septiņām zelta medaļām un trijām sudraba medaļām, kas viņiem dos sesto vietu.

Tiesa, no prognozēm izslēgta Krievija, kuras olimpiskā komiteja diskvalificēta no Phjončhanas olimpiskajām spēlēm. Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas". Šos atlētus "Gracenote" sola iekļaut nākamajā prognozē.

Aizpērn "Gracenote" Riodežaneiro olimpisko spēļu priekšvakarā Latvijai prognozēja divas sudraba un vienu bronzas medaļu, taču latvieši mājās atbrauca bez godalgām.