Melbārdis/Strenga izcīna Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļu

Pēc trešā braucienā Oskars Melbārdis joprojām atradās ceturtajā vietā, kamēr pārējie konkurenti izdarīja rokādes - uz līderpozīciju pacēlās kanādieša Džastina Kripsa ekipāža, bet vācietis Niko Valters noslīdēja uz trešo vietu, savukārt Frančesko Frīdrihs pēc lieliska trešā brauciena pacēlās uz otro vietu.

Izšķirošajā, ceturtajā braucienā Oskars Melbārdis parādīja savus dzelzs nervus un uzrādīja labāko rezultātu braucienā, kamēr Niko Valters no kļūdām neizvairījās un ļāva Latvijas ekipāžai tikt pie bronzas medaļas.

Šīs sacensības ieies olimpiskajā vēsturē ar to, ka netiks pasniegtas sudraba medaļas, jo pēc četriem braucieniem identisks rezultāts bija divām ekipāžām, kurām tiek olimpisko čempionu tituls - kanādiešiem Džastinam Kripsam/Aleksandram Kopačam un Frančesko Frīdriham/Torsteram Margisam.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Oskars Melbārdis, kad uzzināja par medaļu izcīnīšanu, nesavaldīja emocijas. “Tajā brīdī daudz kas izskrēja cauri. Tas ir vairāk par brīdi pirms diviem gadiem. Manas muguras problēmas. Liekās, ka pagājušajā gadā atgriezos sacensībās, pasaules čempionātā normāli nostartējām... Bet tāpat ir jāsadzīvo ar muguras problēmām un ir tādi rīti, kad tu piecelies un domā – kāpēc es te esmu un vispār ko es varu izdarīt? Tad tu iekusties, un tā lieta aiziet. Psiholoģiski bija grūti. Nav tā, ka īsti sāp, bet ir diskomforts. Man jau ķirurgs to pateica, ka ar to ir jāsadzīvo.”

Un tomēr labākais rezultāts šajā braucienā paliek Oskaram Melbārdim, bet Phjončhanas olimpisko spēļu rezultāti bobslejā divnieku ekipāžām ir sekojoši:

Dalīta pirmā vieta!Džastins Kripss uzrāda trešo rezultātu, un viņam četru braucienu summā ir identisks rezultāts ar Frančesko Frīdrihu! Tas nozīmē, ka pasniegs divas zelta medaļas un bronzu Melbārdim.

Atlicis tikai kanādietis Džastins Krips, kurš ir viens no stabilākajiem braucējiem šajās spēlēs.

Frančesko Frīdrihs braucienā zaudē Melbārdim, taču summā apsteidz mūsējos par 0,05 sekundēm.

Johaness Lohners startā zaudē Melbārdim - 4,93 sekundes, ir kļūda arī devītajā virāžā, un Oskaram Melbārdim ir olimpiskā bronzas medaļa!

Oskars Melbārdis sāk ar otro labāko startu - 4,92 sekundes. Brauciens ir ļoti labs, tīrs, maksimālais ātrums ir 140,2 km/h un sasniedz šobrīd labāko laiku braucienā - 49,21 sekunde. Vismaz ceturtā vieta Oskaram Phjončhanā ir garantēta.

Niko Valters arī ceturtajā braucienā sāk ar lēnu startu - 5,03 sekundes, taču kā allaž, trases beigās viņa kamanas slīd izcili un arī rupjas kļūdas Valters nepieļauj. Finišā viņš korejiešus pārspēj par 0,01 sekundi un arī summā ir pirmais. Šobrīd tā ir piektā vieta spēlēs, bet brauks vēl četras ekipāžas.

Korejieši Junjons Vons/Junvu So uzrāda labāko laiku - 49,36 sekundes un noteikti iekļūs labāko sešiniekā.

Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis sāk atkal ar labu startu - 4,90 sekundes. Trases augšgalā brauc labākā rezultāta grafikā, bet atkal savācas kļūdas, ātrums gan krītas un braucienā tikai astotais rezultāts. Kopvērtējumā Ķibermanis palaiž garām gan Polonjato, gan Maijeru, un šīs olimpiskās spēles "mazais" Oskars noslēgs 9. vietā. Pirms četriem gadiem Sočos viņš bija 16.

Tribīnēs skan "Latvija, Latvija!"

Austrietis Bendžamins Maijers jau ir Ķibermaņa konkurents, viņus šķir 0,10 sekundes. Austrietis sāk ar pirmo starta laiku (4,93 sek.), neliela kļūda pirmajā virāžā, brauciens bez lielām kļūdām, taču braucienā tikai ceturtais rezultāts - 49,56 sekundes. Summā Maijers piekāpjas Polonjato...

Labākais no kanādiešiem Niko Polonjato uzlabo savu starta laiku (4,96 sek.), brauciens ir tīrs un pirmais rezultāts - 49,45 sekundes. Beidzot pārspēts Romēns Einrihs! Polonjato ar to vismaz devītā vieta šajās olimpiskajās spēlēs.

Sacensības sāk labāko desmitnieks.Kristofers Springs sāk ar astoto starta laiku, 5,06 sekundes, braucienā sestais rezultāts, bet summā Springs tomēr apsteidz Riko Peteru par 0,02 sekundēm.

Bredlijs Hals pieļauj kļūdu jau pirmajā virāžā, jo ļoti ilgi skrēja stūmējs. Braucienā Halam tikai sestais rezultāts un Riko Peters no 13. vietas pakāpjas uz 11. pozīciju summā.

Pieredzējušais Riko Peters braucienā zaudē Einriham, bet tikai 0,03 sekundes un saglabā savu 13. vietu summā.Labākie no amerikāņiem, Džastins Olsens/Evans Veinštoks, devītajā virāžā pazaudē iekrāto pārsvaru un kopvērtējumā piekāpjas gan Peteram, gan Einriham. Olsens būs 14. vietā.

Francijas ekipāža pakāpjas vēl par vienu pozīciju, austrietis Markuss Treihls ir tikai ceturtais braucienā un zaudē francūžiem vairāk nekā bija iekrājis pārsvaru.

Dominiks Dvoržāks kļūdās jau pašā startā, kas sabojā visu braucienu un čeham tikai piektais, priekšpēdējais rezultāts braucienā. Tas nozīmē, ka francūzis Einrihs paceļas uz 15. vietu, bet Dvoržāks paliek pirms Rumānijas 17. vietā.

Francūži Romēns Heinrihs/Dorians Otervils uzrāda šobrīd labāko rezultātu braucienā - 49,46 sekundes un var pacīnīties ar čehu Dominiku Dvoržāku par 15. vietu, jo viņus rezultātos šķir tikai 0,02 sekundes.

Klemenss Brahers rumāni Tinteju apsteidz tikai par 0,08 sekundēm, taču notur savu 18. vietu kopvērtējumā.Nākamā startē Monako ekipāža Rūdijs Rinaldi/Boriss Vains un viņi cīņā par 16. vietu zaudē austrietim Braheram, un pat rumānim Tintejam, atkrītot uz priekšpēdējo vietu.

Ceturto braucienu pirmie aizvada Aleksejs Stuļņevs/Vasīlijs Kondratenko, kuri bija 20. vietā pēc trim braucieniem. Rupjas kļūdas arī šajā mēģinājumā, un diez vai krievi pacelsies augstāk kopvertējumā.19 gadus vecais rumānis Tinteja šogad bija otrais U23 pasaules čempionātā, kas ir viņa augstākais starptautiskais rezultāts. Tagad viņš savam sporta CV var pievienot 19. vietu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Ceturtajā braucienā rumāņi par 0,23 sekundēm apsteidz Stuļņevu un ir sasnieguši savu labāko rezultātu.

Ledus temperatūra tagad ir ievērojami zemāka, mīnus seši grādi. Tiek pieskaņots korejiešu vajadzībām?

Ceturtais, izšķirošais, brauciens sāksies pl. 15 pēc Latvijas laika.

Austrālietis Lukass Mata, kam vēl bija nelielas cerības izstumt no TOP20 OAR pilotu Alekseju Stuļnevu, savu iespēju neizmantoja un šīs tad ir ekipāžas, kas tiek pie ceturtā brauciena:

Nu jau trasē notiek cīņa par pēdējo vietu ceturtajā braucienā. Kā zināms, pēdējo braucienu veiks 20 labākās ekipāžas.

Latvijas Bobsleja un skeletons federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis intervijā LTV7 tiešraidē: "Laba cīņa izvērtusies, ļoti interesanta, un esam gandarīti, ka pilnvērtīgi piedalāmies cīņā par medaļām! Nojautām, ka Frīdrihs var aiziet uz priekšu, ja veiks labi braucienu. Vāciešiem ir tehniskas priekšrocības, kas pie diezgan rupjas braukšanas, saglabā viņiem konkurētspējīgu rezultātu."Komentējot Oskara Melbārža startu, Ekmanis paslavēja pilota cīņassparu : "Jāuzteic Oskars par to, ka vakar mēģināja "sākt dzīvi no jauna"— protokolā skatījos, ka beigās rezultātsatkal sāks iet uz augšu, ka viņš nepameta lietu pusceļā. Noskaņojums kaujiniecisks, visi ir maksimāli koncentrējušies.""Man tik nepatīk ka ir trīs vācieši, varēja "atšķaidītie" ar kādu citu valsti," par līderu piecinieku saka Ekmanis. "Es negribu, lai to uztver kā gaušanos, bet mums jāsamierinās, ka pēc Sočiem, kad Vācija nedabūja nevienu medaļu, viņi maksimāli mobilizējās. Ir dažas tehniskas lietas, kas bobu piekarē ir apstrīdamas, bet federācijai nav vēlmes vai iespēju tās apstrīdēt."

Melbārdis un Strenga pēc labi veiktā otrā brauciena!

Džastins Olsens sacensībās piedalās pēc apendicīta operācijas, kas viņam izdarīta īsi pirms olimpiādes sākuma, un ir vadošais no ASV izlases ekipāžām šajās spēlēs. Pēc trim braucieniem viņam 12. vieta.

Kanādas ekipāžas atkal kopā - Kristofers Springss izstum Bredliju Halu no TOP10, Polonjato ir devītais.

Kanādietis Niks Polonjato ar devīto rezultātu braucienā apsteidz tikai Bredu Halu, bet ar to pietiek, lai nostumtu britu uz 10. vietu.

Skaļa skatītāju atbalsta pavadīti, korejieši savā mājas trasē rada, ko prot - piektais rezultāts braucienā - 49,14 sekundes, un Vons izstumj Ķibermani no labāko sešinieka, summā apsteidzot Oskaru par 0,06 sekundēm.

Austrietis Bendžamins Maijers trešo braucienu veic ļoti labi, bet finišā pievienojas "49,32 sekunžu klubiņam", uzrādot identisku rezultātu ar Niko Valteru un Oskaru Ķibermani. Summā Maijers 0,10 sekundes zaudē Ķibermanim un ir pacēlies no astotās uz septīto vietu.

Bredlijs Hals uzrāda sliktāko rezultātu no septiņiem startējušajiem, 49,67 sekundes, un faktiski izstājas no cīņas par medaļām.

Oskaram Ķibermanim otrs labākais starts - 4,90 sekundes, taču trasē savāc nelielas kļūdas, toties precīzi izbrauc devīto virāžu un trases beigas, un braucienā "mazais" Oskars uzrāda piekto rezultātu, identisku ar Niko Valteru - 49,32 sekundes.

Frančesko Frīdrihs pārspēj visus startā - 4,88 sekundes un labo arī trases rekordu - 48,96 sekundes. Ļoti spēcīgs brauciens Frīdriham, un viņš summā ierindojas otrajā vietā, nostumjot Melbārdi uz ceturto vietu.

Oskars Melbārdis/Jānis Strenga uzstumj labāko startu - 4,92 sekundes. Atkal labi izbraukta trase, augsts maksimālais ātrums - 141,3 km/h un braucienā Oskars atkārto trases rekordu - 49,08 sekundes. Summā Melbārdis ir trešajā vietā, Kripsam zaudē 0,12 sekundes, Lohneram - 0,03 sekundes.

Johaness Lohners startā ir 0,01 sekundi lēnāks par Kripsu - 4,94 sekundes, maksimālais ātrums viņam ir pagaidām augstākais - 140,7 km/h, bet finišā Lohners atkārto Kripsa rezultātu - 49,09 sekundes. Kanāda saglabā vadību summā.

Džastins Kripss/Aleksandrs Kopačs pamatīgi pārspēj vāciešus startā - 4,93 sekundes. Tīri izbraukta trase, ar sīkām kļūdām, 140,1 km/k un kanādieši ir ātrākie braucienā - 49,09 sekundes. Kopvērtējumā Valters no Kripsa tagad atpaliek 0,13 sekundes.

Niko Valters zaudē sev startā - 5,05 sekundes, maksimālais ātrums ir 140.6 km/h un finišā viņa rezultāts ir 49,32 sekundes. Pagaidām trešais brauciens viņam ir lēnākais no veiktajiem.

Diezgan ievērojama temperatūras starpība - gaisa temperatūra Phjončhanas trasē ir nulle grādu, bet ledus — mīnus 11 grādi.

Trešajā braucienā ekipāžas startēs kopvērtējuma secībā - Niko Valters pirmais, tad Džastins Kripss, Johaness Lohners,Oskars Melbārdis, Frančesko Frīdrihs, Oskars Ķibermanis, Bredlijs Hals, Bendžamins Maijers, Junjons Vons un pārējie.

Atgādinām, kādi ir kopvērtējuma rezultāti pēc diviem braucieniem:

Pašreizējais sacensību līderis, vācietis Niko Valters vakar otro braucienu finišēja šādi... Viņa rezultātu tas gan nekādi neietekmēja, jo kritiens bija jau pēc finiša līnijas.

Pirmdien sacensības turpina bobsleja divnieku ekipāžas, aizvadot trešo un ceturto braucienu, pēc kura zināsim, kurš ir olimpiskais čempions, kas pārējie medaļnieki un kas olimpiskajā sešiniekā un pārējās pozīcijās.