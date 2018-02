Norvēģija ar jaunu rekordu triumfē Phjončhanas olimpisko spēļu medaļu kopvērtējumā

2018. gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs visvairāk medaļu izcīnīja Norvēģija, kas ieguva 14 zelta godalgas, bet kopumā norvēģu sportisti kaklā kāra 39 medaļas. Savukārt Latvija ar vienu bronzas medaļu ierindojās dalītā 28. pozīcijā.

Tādējādi Norvēģija ar 39 medaļām laboja Ziemas olimpisko spēļu rekordu, kas iepriekš piederēja ASV. 2010. gada Vankūveras olimpiskajās spēlēs amerikāņi izcīnīja 37 godalgas.

Norvēģi Phjončhanā izcīnīja 14 zelta, 14 sudraba un 11 bronzas medaļas. 14 zelta medaļas ieguva arī Vācija, bet šīs valsts sportisti 10 reizes ieguva sudrabu, bet septiņas reizes – bronzu. 31 medaļa viņiem deva otro vietu neoficiālajā valstu vērtējumā.

Labāko trijnieku noslēdza Kanāda, kas spēja iegūt 29 godalgas (11 zelti, 8 sudrabi un 10 bronzas), bet ASV kontā 23 medaļas (9+8+6). Labāko pieciniekā iekļuva Nīderlande, kas izcīnīja 20 godalgas (8+6+6).

Vēl Olimpiskā atlētu komanda no Krievijas kopumā ieguva 17 medaļas, no kurām divas bija zelta, sešas – sudraba un deviņas bronzas. Soču olimpiskajās spēlēs krievu sportisti izcīnīja 29 medaļas. Savukārt nākamo Ziemas olimpisko spēļu rīkotāja Ķīna ieguva deviņas medaļas, no kurām viena bija zelta

Kopā ar Latviju olimpiskās spēles ar vienu bronzas medaļu noslēdza arī Kazahstāna un Lihtenšteina.

Olimpiskajās spēlēs piedalījās 92 valstu sportisti, bet vismaz vienu medaļu izcīnīja 30 valstis.

Olimpisko spēļu medaļu kopvērtējums: