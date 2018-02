Olimpiskā uguns nodziest – Phjončhanas ziemas olimpiskās spēles ir noslēgušās

Svinīgā pasākuma norisi varat lasīt portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



Phjončhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija

Kas tagad? Ballīte! "Victory Night" - "Uzvaras nakts". Stadionā tiek aicināti sportisti un DJ Raiden viņiem rīko elektroniskās mūzikas diskotēku. Pēdējie selfiji, bildes, atvadas. Arī mēs atvadāmies no Phjončhanas – paldies, ka lasījāt mūsu ziņas un teksta tiešraides par olimpiskajiem notikumiem!

Nodziest olimpiskā uguns un tagad olimpiskās spēles ir patiešām beigušās.

Phjončhanas olimpisko spēļu 17 dienas bija kaislību, cīņasspara un harmonijas svētki, kam jāatstāj tikai labas atmiņas. Tādas, ko gribas ieslēgt kristāla bumbā, lai ik pa laikam atkal apskatītu. Noslēguma ceremonijas nākamā daļa – "Atvadas no sniegpārsliņas" ("Farewell From a Snowflake"). Stadionā ienāk tie paši pieci bērni, kas spēļu atklāšanas ceremonijā iesāka savu ceļojumu, un viņiem līdz milzīga dāvanu kaste. Tā atveras - un iekšā ir kristāla sniega bumba ar Phjončhanas skatu.

Turpinās priekšnesumi – Korejā megapopulārā puišu grupa "K-Pop" un ne mazāk populārā "EXO".

SOK prezidents pasludina 2018. gada Phjončhanas olimpiskās spēles par slēgtām un aicina visus uz 2022. gada Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm.

Tomass Bahs: "Aizvadītas 17 dienas, kas balstās senās tradīcijās un rāda ceļu nākotnē. Kubertēns teicis, ka olimpiskās spēles ir nodeva pagātnei un ticība nākotnei."Arī Bahs piemin apvienotās Korejas koamndu: jūs pierādījāt, ka sports vieno cilvēkus mūsu trauslajā pasaulē. SOK grib turpināt šo dialogu arī pēc olimpiskās lāpas nodzišanas.SOK prezidents, pieminot jauno tehnoloģiju un jaunu sporta veidu ienākšanu: Phjonchanas 2018. gada olimpiskās spēles bija jaunu apvāršņu spēles.https://twitter.com/UStrautmanis/status/967746533532643328

"Phjončhana vēl ilgi atcerēsies šīs spēles," saka Hībems Lī. "Kopā redzējām tik daudz cilvēcisko drāmu un stāstu, sportisti izcīnījuši uzvaras par spīti traumām, viņi radījuši neticamus sporta stāstus - jūs visi esat īstie uzvarētāji!"Tiek pieminēta arī vienotās Korejas komanda un izteikta cerība par mieru Korejas pussalā. "Koreja ir laimīga, pateicoties jūsu siltajām sirdīm un draudzībai," saka Lī.

No Pekinas atgriežamies atpakaļ Phjončhanā – oficiālās uzrunas, ko teiks šo spēļu orgkomitejas prezidents Hībems Lī un SOK prezidents Tomass Bahs.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/967737266465460224

Displejos tiek rādīti olimpiskie objekti un dažus mēs jau pazīstam kopš 2008. gada vasaras olimpiādes, piemēram, "Putnu ligzdas" stadionu.

Mastā uzvijas sarkanais Ķīnas karogs ar zelta zvaigznēm, un seko – "See you in Beijing in 2022", nākamo spēļu rīkotāju prezentācija. Uzvedums ir spožs, dinamisks un pirmo reizi tiek parādīta spēļu emblēma!

https://twitter.com/UStrautmanis/status/967733643274694656

Vēl vien oficiāla procedūra – stadionā svinīgi tiek pacelts olimpisko spēļu dzimtenes, Grieķijas, karogs un 11 gadus vecs korejiešu zēns Jendžuns O dzidrā bērna balsī izpilda Olimpisko himnu. Tās laikā tiek nolaists Olimpiskais karogs, un viss ir gatavs karoga nodošanai nākamo ziemas olimpisko spēļu mājvietai, Pekinai. Phjončhanas mērs Džeguks Sims Olimpisko karogu nodod SOK prezidentam Tomasam Baham, kurš savukārt karogu pasniedz Pekinas mēram Dzininam Čenam.

Nākamā ceremonijas daļa – "Kaisles dziesma" ("Song of Passion"). Uz skatuves, izskatās, korejiešu Lēdija Gāga, ārkārtīgi populārā dziedātāja CL, kura izpilda savu dziesmu "The Baddest Female" ("Vissliktākā sieviete") un grupas 2NE1 hitu "I Am the Best" ("Es esmu labākais"), norādot, ka visi sportisti ir uzvarētāji. Stadions atsaucīgi dzied līdzi.

Vēl viena oficiāla padarīšana – iepazīstina ar jaunajiem SOK Sportistu komisijas locekļiem, un tiek godināti brīvprātīgie, kas bijuši šo spēļu "labie gariņi". To atzinis arī "Delfi" olimpiskais reportieris:http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/uldis-strautmanis-laipno-korejiesu-smaidi-silda-olimpiskas-speles.d?id=49758881

Noslēguma ceremonija turpinās ar nākamo priekšnesumu - "Jauna laika ass" ("Axis of New Time"). Modernās dejas un jauno mediju makslas sintēze. Laiks un telpa ir relatīvi, bet allaž ir cerība. Kā uguns atnešana cilvēcei. Nākotne ir saistīta ar jaunām inovācijām un pirmatklājēju garu. Uzstājas Korejā populāra modernās dejas grupa LED ("Laboratory Dance Project").

https://twitter.com/UStrautmanis/status/967729368893026304

https://twitter.com/UStrautmanis/status/967727170490548224

Un tagad divas pašas pēdējās apbalvošanas ceremonijas – 30 km slēpošanā sievietēm, kurā triumfēja Marita Bjergena, un 50 km slēpojuma vīriešiem, kurā uzvarēja soms Īvo Niskanens.

Kad sportisti sasēdušies tribīnēs, seko noslēguma ceremonijas nākamā daļa - "Ceļojums, ko atcerēties" - "A Journey to Remember", kas balsīta korejiešu mitoloģijā. Atvadu jeb bēru rituāls.Galvenais tēls ir Bruņurupucis ir korejiešu mītiskais dzīvnieks, kas pavada dvēseli pie dieviem. Tas veic ceļojumu starp dzīvi un nāvi, caur Laika tuneli, un beigās atgriežas debesīs. Stadionā virpuļo digitālas ziedlapiņas, un krāšņais Bruņurupucis izgaist debesīs...

Stadionā ir iesoļojuši arī Latvijas olimpieši, un Koreja atkal iesoļo kā vienota komanda.

Daudziem sportistiem kaklā ir viņu izcīnītās medaļas. Kanādas delegācija izskatās lielāka nekā bija atklāšanā, kad tomēr bija aukstāks un daudzi sportisti gatavojās drīzajiem startiem.Neizskatās, ka komandas nāktu atbilstoši korejiešu alfabētam kā atklāšanā, bet tas nav svarīgi - šie ir svētki, ballītē un visi svin.

Atpazīt var Francijas un Ķīnas daiļslidotājus - pāru slidotāji savas partneres nes pacēlienā.

Karognesēji stadionā atkal iesoļo visi kopā un sastājas laukuma centrā.

Videoklipā rāda momentus no olimpiskajām sacensībām un tūlīt jau stadionā iesoļos šo spēļu galvenie varoņi – sportisti un valstu delegācijas.

Skaņdarba beigās tiek izveidota slavenā Lūgšanu Pagoda, kurā visiem apvienoties harmonijas un solidariātes garā.

Maigās marimbas skaņas nomaina elektriskā ģitāra - 13 gadus vecais Tehvans Jans atskaņo, protams, "Ziemu" no Vivaldi "Gadalaikiem".Vēlāk ģitārai pievienojas korejiešu tradicionalais stīgu instruments "geomungo" un elektroniskās mūzikas grupa. Ļoti dinamisks un aizraujošs priekšnesums, ko pavada dejotāji LED kostīmos.

Tagad laiks oficiālajai daļai – stadionā savās ložā ienāk Dienvidkorejas prezidents Džēins Juns un SOK prezidents Tomass Bahs.Tiek pacelts Dienvidkorejas karogs, ko stadionā ienes bērni, vietējo skolu skolnieki, un atskaņota valsts himna. To atskaņo uz viena vienīga instrumenta - marimbas.

Arēnā "izslēpo", "izslido" un citādi iznāk visu sporta veidu pārstāvji, atgādinot, kādas sacensības tika aizvadītas šajās spēlēs. Priekšnesuma beigās dejotāji izveido olimpiskos apļus, un otrs salūts.

Ceremonija ir sākusies!

Skatītājiem atkal ir izdalīti maisiņi ar lietām, kas noderētu šajā vēsajā vakarā.

Vairākām valstīm karogu nesīs olimpiādes brīvprātīgie, cik var noprast pēc SOK izplatītā sarakstā. To vidū ir Libāna, Lihtenšteina, Singapūra, Azerbaidžāna, OAR, Uzbekistāna, Irāna, Indija, Kenija, Maķedonija, Ungārija, Honkonga.

SOK ir izplatījusi sarakstu ar visu valstu karognesējiem noslēguma ceremonijā, un Latvijas karogu, kā ziņojām, nesīs ātrslidotājs Haralds Silovs.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/silovs-bus-latvijas-komandas-karognesejs-olimpisko-spelu-nosleguma-ceremonija.d?id=49781219

Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas tēma ir "Nākamais vilnis" - "The Next Wave".

https://twitter.com/UStrautmanis/status/967704414470352896

https://twitter.com/Baekyeoliee/status/967708632283410432

Krievijai gan šī pēdējā olimpiādes diena sākās ar sliktām ziņām – Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) šorīt lēma, ka Krievijas Olimpiskās komitejas diskvalifikācija netiks atcelta, kas nozīmē, ka arī Phjočhanas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā krievu sportisti ies zem Olimpiskā, nevis savas valsts karoga un kā "Olympic Athletes of Russia" komanda.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/mediji-krievijas-karoga-olimpisko-spelu-nosleguma-nebus-sok-neatjauno-krievijas-statusu.d?id=49782111

Runājot par medaļām, šīs bija ļoti veiksmīgas spēles vairākām valstīm, kas labojušas godalgu rekordus ziemas olimpiskajās spēlēs. Medaļu ieskaitē "uzvarēja" Norvēģija ar 39 godalgām. Kopumā Phjončhanā tika sadalīti 103 medaļu komplekti.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/norvegija-ar-jaunu-rekordu-triumfe-phjonchanas-olimpisko-spelu-medalu-kopvertejuma.d?id=49782621

Paskatoties statistikā, Latvija atkal no trim Baltijas valstīm esam veiksmīgākā, par ko parūpējās bobslejisti Oskars Melbārdis un Jānis Strenga, izcīnot olimpiskās bronzas medaļas.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/melbardisstrenga-izcina-phjonchanas-olimpisko-spelu-bronzas-medalu.d?id=49760191

Saprotams, ka katrai valstij ir savi sporta mīluļi un favorīti. Daudziem izdevās attaisnot uz viņeim liktās cerības, daudzi patīkami pārsteidza un daudzi sagādāja pārsteigumus.Tā norvēģu slēpotāja Marita Bjorgena šodien ierakstīja, pat iekala savu vārdu olimpisko spēlu vēsturē, izcīnot astoto olimpisko zelta medaļu.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/phjonchanas-spelu-sacensibas-nosledzas-ar-bjergenas-astoto-olimpisko-zelta-medalu.d?id=49782373

Portāls "Delfi" otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas sevi varēja lepni dēvēt par Latvijas olimpisko mediju, un mūsu speciālkorespondents Phjončhanā Uldis Straumanis "Delfi" lasītājiem sagadāja visoperatīvāko informāciju par Latvijas sportistu startiem, viņu pārdomām un emocijām.Pēdējās intervijas bija ar bobseljistiem, kuri savas sacensības aizvadīja vieni no pēdējiem. Latvijas izlases trenerim Sandim Prūsim ir daudz pārdomu, ko analizēt, gatavojoties jau nākamajai Pasaules kausa sezonai un arī Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm pēc četriem gadiem.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/delfi-phjonchana-prusis-pec-phjonchanas-pardomu-pilns-un-daudzu-jautajumu-prieksa.d?id=49782485

Šīs bija smagas 16 darba dienas gan sportistiem, gan treneriem, tiesnešiem, brīvprātīgajiem, gan arī mums, mediju pārstāvjiem. Nogurums ir pamatīgs, taču viemēr, kad nonāk līdz beigām un atvadām, ir skumji par notikumu, kas tūlīt beigies, jo olimpiskās spēles tomēr ir ievērojams, unikāls pasākums.

XXIII Ziemas olimpskās spēles ir nonākušas līdz savam beidzamajam pasākumam, kurā neviens vairs necīnīsies par sekundēm un metriem, nebūs uzvarētāju un zaudētāju, bet visi svinēs četrgades lielākā sporta foruma noslēgumu.