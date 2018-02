Phjončhanas olimpiskās spēles: Bendika sacenšas biatlona klasikā. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā sacensību teksta tiešraidi.

Phjončhanas olimpiskās spēles: 6. sacensību diena

Latvijas sportistu starti: - skeletons, vīrieši (Martins Dukurs, Tomass Dukurs)- milzu slaloms, sievietes (Lelde Gasūna)- distanču slēpošana, sievietes, 10 km individuālā distance (Patrīcija Eiduka, Inga Paškovska)- biatlons, Sievietes, 15 km individuālā distance (Baiba Bendika)- Plkst. 13:00 biatlons, vīrieši, 20 km individuālā distance (Andrejs Rastorgujevs, Oskars Muižnieks)- Plkst. 14:30 kamaniņas, komandu stafete (Kristers Aparjods, Ulla Zirne, Juris Šics/Andris Šics).

Par sacensību līderi kļūst Zviedrijas sportiste Eberga, kuras rezultāts bija 41:07,2 minūtes. Viņa par 24,7 sekundēm apsteidz otrajā vietā esošo Kuzminu, bet šveiciete Gasparina ieņem trešo vietu (+2:15,2). Bendika šobrīd ir 10. vietā (+4:25,6).

Bendika finišā ierindojas devītajā vietā, kad finišējušas 13 sportistes. Savukārt pirmajā šaušanā precīzi šāva Dorotija Vīrere, izvirzoties otrajā vietā.

Darja Domračova pēdējā šaušanā pieļāva trīs kļūdas, kas liedz viņai turpināt cīņu par medaļām. Savukārt Dālmeiere pirmajā šaušanā kļūdījās vienreiz.

Hokejs, sievietes39:08 min. Somija - OAR 3:0Rika Valila pārtver piespēli pretiniešu aizsardzības zonā un solo izgājienā tiek līdz vārtiem, pārspējot Morozovu.

Zviedrijas biatloniste Hanna Eberga precīzi šāva arī pēdējā šaušanā. Viņa šajās sacensībās bijusi perfekta ar šauteni un trasē atgriezās kā līdere ar 35,1 sekunžu pārsvaru.

Arī Baiba Bendika sasniedza finišu. Viņa 20 kilometru distanci ar četrām soda minūtēm veica 44:32,8 minūtēs, kas ir par 4:00,9 minūtēm lēnāk nekā Kuzminai .

Slovākiju pārstāvošā Anastasija Kuzmina finišu sasniedza 41:31,9 minūtēs. Šis ir augstvērtīgs rezultāts, bet vai ar to pietiks medaļai, rādīs sacensību galīgie rezultāti.

Trasē devusies arī Phjončhanā divas zelta medaļas izcīnījusī Laura Dālmeiere.

Trešajā šaušanā Ēberga vēlreiz šāva bez kļūdām un šajā trases posmā kļūst par līderi. Viņas rezultāts ir par 32 sekundēm ātrāks nekā Novakoskai.

Baibai Bendikai pēdējā šaušana bija neveiksmīga – divas kļūdas, kas dod divas soda minūtes. Kuzmina pagaidām ir līdere, viņa pēdējo šaušanu veica precīzi, un Bendika no viņas atpaliek 3:33,1 minūtes.

Otrajā šaušanā par līderi kļūst Darja Domračova, kura šāvusi precīzi. Viņa bija par 1,3 sekundēm ātrāka nekā Eberga. Bendikai pēc pirmās šaušanas ir trešais rezultāts, pēc otrās – septītais, bet pēc trešās šobrīd viņa ir piektā. Protams, šīs pozīcijas vēl mainīsies.

Trešajā šaušanā par līderi kļūst poliete Novakovska, kura visus 15 mērķus šajās sacensībās šāvusi precīzi. Bendika tagad ir ceturtajā vietā pēc trim ugunslīnijām.

Zviedrijas biatloniste Hanna Eberga pirmās divas šaušanas veica bez kļūdām un izvirzījās vadībā ar laiku 16:26,0. Tas ir par 1:10,9 minūtēm ātrāk nekā Benikai, kura šajā trases daļā tagad ir sestajā vietā.

Trešajā šaušanā, kas atkal jāveic guļus, Bendika pieļāva vienu kļūdu. Viņa netrāpīja trešo mērķi. Viena kļūda bija arī Kuzminai, un latviete no viņas tagad atpaliek 1:26,5 minūtes.

Pirmajā šaušanā Bendikai joprojām ir trešais ātrākais rezultāts, bet otrajā šaušanā viņa ir ceturtā. Pirmajā šaušanā kļūdas pieļāva Makarainena, Vitkova, Ekhofa, ieņemot vietas otra desmita beigās.

Otrajā šaušanā Bendiku apsteidza poliete Novakovska (+7,0) un Korejas pārstāve Avvakumova (+39,8). Bendika šobrīd ceturtajā vietā otrajā šaušanā.

Bendika otrajā šaušanā, kas jāveic stāvus, netrāpīja otrajā mērķī, nopelnot soda minūti. Kļūdu pieļāva arī Anastasija Kuzmina, taču Slovākiju pārstāvošās biatlonistes pārsvars pieaudzis līdz 58,5 sekundēm. Abas joprojām līderpozīcijās.

Hokejs, sievietes20:20 min. Somija - OAR 2:0Mišele Karvinena gūst savus otros vārtus šai spēlē, labi nocīnoties vārtu priekšā.

Pirmajā šaušanā jau bijušas 15. sportistes, un Bendika joprojām ir otrajā vietā. Sezonas līderes gan vēl nav devušās trasē.

Bendika pirmajā šaušanā šāva bez kļūdām un distancē atgriezās ar laiku 7:51,9 minūtes. Anastasija Kuzmina arī šāva precīzi un viņas rezultāts bija par 20,5 sekundēm ātrāks.

Biatlons, sievietes. Pirmās sportistes jau sasniegušas šaušanu. Kazahstānas sportiste Olga Poltoraņina šāva bez kļūdām, bet Marte Olsbu netrāpīja vienā mērķī un nopelnīja soda minūti.

Bobslejisti aizvadījuši otro treniņu, arī tajā ātrākais bija Johaness Lohners (49,67 sek.), aiz viņa divi kanādieši — Kristofers Springs (+0,49 sek.) un Džastins Kripss (+0,50) un divi latvieši — ceturtais Oskars Melbārdis (+0,52 sek.) un piektais Oskars Ķibermanis (+0,57 sek.).

Baiba Bendika jau devusies trasē.

Biatlons, sievietes. 15 kilometru individuālās sacensības sākušās.

Hokejs, sievietes17:47 min. Somija - OAR 1:0Mišele Karvinena ar spēcīgu, tālu metienu pārspēj OAR vārtsardzi Nadeždu Morozovu un izvirza Somiju vadībā.

Hokejs, vīrieši16:46 min. Zviedrija - Norvēģija 2:0Izturējuši "lielo" mazākumu, norvēģi iekrīt uz spēlētāju maiņu un zviedri pēc ātra pretuzbrukuma dubulto pārsvaru. Vārtus guva Antons Landers.

Kanādiešu daiļslidotāja Megada Duhamela, kas šajās spēlēs pārī ar Ēriku Redfordu izcīnījusi zelta un bronzas medaļu, paziņojusi, ka atvadās no sporta. "Atskatoties uz tiem astoņiem gadus, ko esam nostrādājuši kopā, es sapratu - mēs esam izdarījuši visu, kas mūsu spēkos," daiļslidotāji citē aģentūra TASS. "Esmu piepildījusi sevi, sportā esmu sasniegusi visu, ko gribēju. Priecajos, ka mūsu uzstāšanās noslēgusies ar olimpisko medaļu, citādi aiziešana no sporta sagādātu rūgtas atmiņas."

Hokejs, vīrieši05:29 min. Zviedrija - Norvēģija 1:0Ātra saspēle pie vārtiem un Pērs Lihndholms ar asu plaukstas metienu vārtu augšējā stūrī atklāj mača rezultātu.

Inga Paškova finišu sasniedz 80. vietā ar rezultātu 31:34,9 minūtes, kas bija par 6:34,4 minūtēm lēnāk nekā sacensību uzvarētājai.

8,4 kilometru kontrolpunktu Paškova sasniedza 80. vietā, 5,47,4 minūtes lēnāk nekā sacensību uzvarētāja.

Inga Paškova pēc 6,2 kilometriem ieņem 80. vietu (+4,05,7)

Distanču slēpošana, sievietes.Norvēģijas distanču slēpotāja Rahnhilda Hāga kļūst par olimpisko čempioni 10 km individuālajā distancē ar rezultātu 25:00,5 minūtes. Viņa tuvāko sekotāju Šarloti Kallu no Zviedrijas apsteidza par 20,3 sekundēm, bet trešajā vietā ierindojās divas sportistes – Marita Bjorgena no Norvēģijas un Krista Parmakoski no Somijas. Abas bija par 31,9 sekundēm lēnākas.

Patrīcija Eiduka finišu sasniegusi 44. vietā ar rezultātu 28:13,6 minūtes. Viņa sacensību līderei Ragnhildai Hāgai zaudē 3:13,1 minūti.

Inga Paškova sasniegusi distances vidu, kur viņa ierindojas 81. vietā, jau zaudējot līderēm nepilnas divas minūtes.

Patrīcija Eiduka pēc 8,4 kilometriem ierindojas 40. pozīcijā, bet viņas deficīts līdz līderēm pieaudzis līdz 2:38,8 minūtēm. 18 gadus vecā sportiste līdz šim aizvada pieklājīgu debiju olimpiskajās spēlēs.

Noslēdzies pirmais treniņbrauciens bobslejā vīriešiem, divnieku ekipāžām. Ātrākais pirmajā treniņā bija vācieši Johaness Lohners/Kristofers Vēbers (49,66 sek.), otrie — briti Bredlijs Hols/Džoels Fīrons (+0,15 sek.), trešie vācieši Niko Valters/Kristians Pozers.Ātrākais no Oskariem bija Melbārdis, kuram dalīts septītais laiks ar francūžiem Romēnu Heinrihu/Dorianu Otervilu (+0,37 sek.), Ķibermanis desmitais (+0,45 sek.).Mājinieki Junjons Vons/Junvu So treniņā nepiedalījās.

Biatlons, sievietes. 15 km individuālo sacensību starts būs pulksten 10:15 pēc Latvijas laika. Baiba Bendika trasē dosies ar ceturto starta numuru pulksten 10:17.

Patrīcijas Eidukas rezultāts pēc 6,2 km ir 39. ātrākais, bet līderes līdz tam bija ātrākas par 1:49,6 minūtēm.

Par jauno sacensību līderi kļuva Rahnhilda Hāga, kura Bjergenu apsteidza par 31,9 sekundēm. Līdz ar to arī šoreiz Bjergenai neizdosies izcīnīt zelta medaļu. Titulēto norvēģieti apsteidza arī Zviedrijas sportiste Šarlote Kalla, kura Hāgai piekāpās 20,3 sekunes. Tāpat trešajā vietā esošajai Bjergenai ir vienāds rezultāts ar somieti Kristu Parmakoski.

Patrīcija Eiduka distances vidū turpina slēpot pieklājīgā tempā, ieņemot 37. vietu. Viņa līderei šajā kontrolpunktā zaudē jau 1:12,8 minūtes. Savukārt ar 86. numuru startējusī Inga Paškova pēc 1,6 km ierindojas 78. vietā.

Arī Inga Paškova devusies trasē.

Distanču slēpošana, sievietes Sacensību galvgalī notikušas izmaiņas. Ar rezultātu 25:32,4 minūtes norvēģiete Marita Bjergena izvirzās līderpozīcijā, mēģinot nodrošināt sev septīto olimpisko čempiones titulu. Viņa Phjončhanā jau izcīnīja vienu sudraba godalgu.

Pēc 1,6 kilometriem Eiduka ierindojās 36. vietā, tā brīža līderei zaudējot 26,9 sekundes.

Skandāls bobslejā! Dažas dienas pirms Jamaikas sieviešu bobsleja izlases olimpiskās debijas komanda pēc iekšēja skandāla palikusi bez galvenā trenera. Ar Jamaikas bobslejistēm strādāja 2006. gada Turīnas olimpisko spēļu čempione, vāciete Sandra Kiriasis, bet Jamaikas Bobsleja un skeletona federācijas (JBSF) vadība nolēma pazemināt viņu amatā no galvenā trenera uz trases snieguma analītiķi, kas vācu speciālistei nebija pieņemami, ziņo ārzemju mediji."Šī sieviete bija ļoti destruktīvs spēks komandā," aģentūra "Reuters" citē JBSF prezidentu Kristians Stoukss. "Tagad, kad viņa ir prom, komandas sadarbība ir daudz labāka, spriedze ir samazinājusies un sportisti daudz veselīgākā atmosfērā var fokusēties darbam."Kiriasis savukārt BBC paudusi izbrīnu par vadības teikto, apgalvojot, ka viņai bijušas ļoti labas attiecības ar bobslejistēm, kuras arī tagad nesaprot, kas noticis. Situāciju vēl pikantāku padara fakts, ka kamanas, ar ko būtu jāstartē Jamaikas bobslejistēm, pieder Kiriasis...

Patrīcija Eiduka uzsākusi sacensības!

Distanču slēpošana, sievietes. Finišu sasniegušas 15 sportistes, un līdz šim ātrāko rezultātu uzrādījusi zviedriete Hanna Falka, kura finišēja pēc 27:08,5 sekundēm. Otrajā vietā ierindojas Slovēnijas sportiste Anamarija Lampiča (+19,9), bet trešā ir Austrāliju pārstāvošā Barbara Jezeršeka (+34,0)

OAR sportists Nikolajs Oļuņins snovbordkrosa sacensību pusfinālā piedzīvoja smagu kritienu un trasi pameta medicīniskās palīdzības ragavās. Komanda ziņo, ka sportistam ir lauzta kāja, bet citādi viņa veselībai draudu nav.

Lelde Gasūna milzu slaloma sacensības tā arī noslēdza 43. pozīcijā.

Sākas distanču slēpošanas sacensības individuālajā 10 km distancē.

Oficiālos treniņbraucienus sākušas bobsleja divnieku ekipāžas.

Kalnu slēpošana, sievietes.Savu otro braucienu veikusi latviete Lelde Gasūna, kura otrajā braucienā uzrādījusi līdz šim 42. ātrāko laiku, kas summā ļauj pakāpties uz 43. vietu. Tiesa, četras slēpotājas nav spējušas sasniegt finišu, tāpēc viņas kāpums ir uz tā rēķina. Sacensību uzvarētājai latviete zaudē 13,93 sekundes.

Snovbordkross, vīriešiPar olimpisko čempionu kļūst Francijas sportists Pjērs Voltjē, kurs finālabraucienā aiz sevis atstāja austrālieti Džeridu Hjūzu un spāni Redžino Ernandesu.Kā saka, "fun fact" — Spānijai šī bija pirmā medaļa ziemas olimpiskajās spēlēs pēc 26. gadu pārtraukuma! 1992. gada spēlē Albērvilā uz olimpiskā goda pjedestāla kāpa spāniete Blanka Fernandesa Očoa, kura izcīnīja bronzu slalomā.Vācijā dzimušais slēpotajs Johans Mīlegs uzvarējs 2002. gada Soltleiksitijas spēlēs, pārstāvot Vāciju, taču viņam godalgas tika atņemtas dopinga pārkāpumu dēļ.Vēl spāņiem ir labas izredzes papildināt savu medaļu krājumu daiļslidošanā ar divkārtējā pasaules čempiona Havjera Ernandesa palīdzību. Viņš Sočos palika ceturtais.

Distanču slēpošana, sievietes. Pulksten 8:30 sāksies individuālās sacensības distanču slēpošanās 10 km distancē sievietēm. Patrīcija Eiduka startēs ar 65. numuru pulksten 9:02, bet Inga Paškova trasē dosies ar 86. starta numuru pulksten 9:13.

Braucienus tagad veiks sportistes, kuras palika ārpus TOP 30. Līdz ar to pēc aptuveni 25 minūtēm otro reizi trasē dosies Gasūna.

Šifrinai šī bija otrā olimpiskā zelta medaļa karjerā, Sočos viņa triumfēja slalomā.

Kalnu slēpošana, sievietes. Par olimpisko čempioni milzu slalomā kļuva amerikāniete Mikaela Šifrina. Pēc pirmā brauciena viņa bija otrā, otrajā braucienā viņa uzrādīja ceturto laiku, kas summā devas laiku 2:20,02 minūtes. Tas bija par 0,39 sekundēm ātrāk nekā norvēģietei Ragnhildai Movinkelei un par 0,46 sekundēm ātrāk nekā itālietei Frederikai Brinjonei. Pirmā brauciena līdere Manuela Melgai otro braucienu veica ļoti vāji, uzrādot tikai 23. ātrāko rezultātu, kas viņu atmeta uz kopvērtējuma astoto vietu.

Hokejs, sievietes ASV - Kanāda 1:2. Spēle noslēgusies. Kanādas izlase ar šo uzvaru nodrošina pirmo vietu A grupā. Sieviešu hokeja turnīrā līdz izslēgšanas spēlēm atlicis viens mačs, kurā tiksies Somija un OAR. Šīs komandas cīnīsies par trešo vietu grupā.

Hokejs, vīriešiSomija - Vācija 5:2 (2:1, 2:0, 1:0)Somija C grupas cīņas iesāk ar pārliecinošu uzvaru.

Sunbins Juns apgalvo, ka neesot vēl parādījis savu īsto spēku Phjončhanas trasē: "Es barucu labāk nekā treniņos, bet ne uz visiem 100%, to es darīšu rīt. Rezultātus ietekmēja ļoti sīkas kļūdas, tāpēc es centos tām pievērst uzmanību. Šodien centos braukt ar pārliecību, bet rīt mēģināšu braukt relaksētāk."

Kalnu slēpošana, sievietes. Līdz Leldes Gasūnas braucienam vēl neaudz jāpagaida. Tagad sākas izšķirošās cīņas par godalgām, jo tūlīt trasē dosies TOP 10 slēpotājas no pirmā brauciena.

Hokejs, vīriešiSomija - Vācija 5:221 sekunde bija vajadzīga Jonasam Kempainenam, lai realizētu skaitlosko vairākumu un vēl vairāk pietuvinātu Somiju uzvarai.

Hokejs, sievietes ASV - Kanāda 1:2. Kanādas hokejistes aktīvi cīnījās vārtu priekšā un iedabūja ripu vārtos, tomēr tiesneši skatījās video atkārtojumu un secināja, ka ir pārkāpti noteikumi.

Kalnu slēpošana, sievietes. Otro braucienu veikušas jau 12 sportistes, un pagaidu līderpozīcijā ierindojas Zviedrijas sportiste Estelle Alfanda, kuras rezultāts summā ir 2:23,22 minūtes.

Hokejs, sievietes40:23 min. ASV – Kanāda 1:2Pēc labas cīņas vārtu priekšā Kendāla Koina ātri trešā perioda sākumā samazināja rezultāta deficītu ASV izlasei.

Hokejs, vīriešiSomija - Vācija 4:2Iespējams, iedvesmojušies no savu tautiešu uzvaras daiļslidošanā, vācieši vēlreiz "atslēdz" Somijas izlases vārtus. Vārtus guva Franks Hordlers.

Kalnu slēpošana, sievietes. Sākas otrais brauciens milzu slaloma sacensībās sievietēm. Lelde Gasūna trasē dosies ar 47. starta numuru.

Hokejs, vīriešiSomija - Vācija 4:1. Noslēdzies 2. periodsPerioda beigās Ēli Tolvanens palielināja Somijas pārsvaru līdz diviem vārtiem, bet minūti un 17 sekundes pirms perioda beigām Lase Kukonens lika ceturto reizi kapitulēt Denijam aus den Birkenam.

Hokejs, sievietes ASV - Kanāda 0:2. Noslēdzies 2. periods.Amerikānietēm bija iespēja izpildīt soda metienu, bet šoreiz veiksmīgāk nospēlēja vārtsardze.

Raud gan Savčenko, kura beidzot ir kļuvusi par olimpisko čempioni savās piektajās spēlē, gan Marso, kuram šī ir pirmā olimpiskā godalga. Sočos Savčenko slidoja kopā ar Robinu Šolkoviju, bet ar Marso, kurš 2017. gadā ieguva Vācijas pavalstniecību, viņa sāka slidot īsi pēc Soču spēlēm, kurās ieguva bronzu.

Daiļslidošana, pāru sacensībasArī OAR sportisti Tarasova/Morozovs parāda, ka viņu nervi nav no dzelzs - partnere veic tikai divkāršu paralēlo lēcienu, kritiens pēc trīskāršā salkovs izmetienā, vēl vairāki neprecīzi izildīti elementi. Jau tehniskajos elementos viņiem vairāk nekā 12 punktu deficīts pret Savčenko/Marso.143.25 punkti par izvēles programmu un OAR sportisti paliek bez medaļām...

Hokejs, sievietes. 34:56 min. ASV – Kanāda 0:2Kanādas izlasei izdevās iegūt divu vārtu pārsvaru pēc Sāras Nērsas precīzā metiena 35. minūtē.

Daiļslidošana, pāru sacesībasNeiztur spriedzi Ķīnas pāris Vendzina Sju/Kons Hans - neprecīzi izpildīti programmas pirmie trīs elementi, taču, kad sāk skanēt slavenā operas ārija "Nessun Dorma", arī slidojums kļūst pārliecinošāks, precīzi tiek izpildīti visi trīskāršie izmetieni un iespaidīgie pacēlieni.Pēc īsās programmas ķīnieši bija pirmajā vietā, bet tagad ir atstājuši vaļā durvis OAR pārim Jevgeņijai Tarsovai/Vladimiram Morozovam, kuri var izcīnīt savai komandai pirmo zelta medaļu šajās spēlēs.Tā arī ir - ķīniešiem ir trešais rezultāts par šo programmu (153.08 p.) un viņi ir otrie aiz Savčenko/Maso.

Hokejs, sievietes. 27:18 min. ASV – Kanāda 0:1Megana Agosta vairākumā noslēdza kanādiešu izspēlētu uzbrukumu un izvirzīja savu komandu vadībā.

Daiļslidošana, pāru sacensībasViena neprecizitāte, pertnere piešauj roku pie ledus piezemējoties pēc paralēlā lēciena, trīskāršā luca. Pārējais slidojums ir nevainojams un pēc izpildīta četrkāršā izmetiena Megana turpina smaidīt līdz par beigām un paklanoties neslēpj prieku. Pēc īsās programmas viņu pārsvars pār Savčenko/Marso bija tikai 0.23 punkti.153.33 punkti kanādiešiem un viņi divu deju summā paliek varāk nekā piecus punktus aiz Vācijas pāra.

Daiļslidošana, pāru sacensībasAr ļoti skaistu, nevainojami izpildītu izvēles programmu, pilnīgi atšķirīgu no īsās programmas, sacensību vadībā pārliecinoši izvirzās Vācijas pāris Aļona Savčenko/Bruno Maso. Tiesneši viņiem piešķir 159.31 punktu, kas ir jauns pasaules rekords izvēles programmā! Ja īsā programma viņiem bija rotaļīga un draiska, tad izvēles - smeldzīgāka un emocionāla.Ko uz to atbildēs jau vienu zelta medaļu Phjončhanā izcīnījušie kanādieši Megana Duhamela/Ēriks Redfords?

Hokejs, sievietes ASV - Kanāda 0:0. Noslēdzies 1. periods.Ļoti līdzīga cīņa laukumā. Abām komandām bijušas iespējas gūt vārtus, arī metienu skaits ir līdzīgs - 14 pret 12.

Hokejs, vīriešiSomija – Vācija 2:1. Noslēdzies 1. periods.Spēles rezultātu atklāja Sami Lepisto, ceturtajā minūtē realizejot skaitlisko vairākumu, bet vāciešiem izdevās atspēlēties – arī Vācija izmantoja viens spēlētāja pārsvaru, kad 9. minūtē Brūkss Maceks realizēja skaitlisko vairākumu,Četrarpus minūtes pirms perioda beigām Mika Piorala atkal izvirza vadībā somus.

Kalnu slēpošana, vīrieši.30 sportisti veikuši nobrauciena sacensības, un droši var apgalvot, ka norvēģis Aksels Lunds Svindāls ar rezultātu 1:40,25 minūtes kļūst par olimpisko čempionu. Viņš ir pirmais norvēģis, kurš triumfējis šajā disciplīnā. Čestils Jansruds ierindojās otrajā vietā, līderim zaudējot 0,12 sekundes, bet šveicietis Beāts Feucs ieguva bronzas godalgu (+0,18).

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Martins Dukurs atklāja, ka pirmajā braucienā pēc devītās virāžas bijusi sānslīde un nākamajā iegājis ar nelielu driftu, kas daudz paņēmis laika ziņā. Uz otro sacensību dienu tehnikā neko daudz nemainīs, arī pēdējos braucienos neplāno riskēt. "Viss atkarīgs no manis paša," norādīja sportists.Jau pēc brīža lasi portālā "Delfi" plašākus Martina un Tomasa Dukuru komentārus, kā arī trenera Daiņa Dukura vērtējumu par pirmajiem braucieniem

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Abi Latvijas skeletonisti pēc pirmajiem braucieniem nemaz netiek pie savām kamanām. Labākā astotnieka kamanas ir "ieslēgtas", tās tagad pa detaļām pētīs speciālā komisija, bet pēc tam atkal kamanas jāliek kopā un tikai tad varēs atgriezties olimpiskajā ciematā

Hokejs, sievietes. ASV – Kanāda. Spēle sākusies. A grupas un šī turnīra galvenās favorītes noslēdz apakšgrupu turnīru, cīnoties par pirmo vietu.

Hokejs, vīrieši.Somija - Vācija. Spēle sākusies.Ar šo maču sākas C apakšgrupas turnīrs.

Skeletona sacensību pirmā diena noslēgusies

Daiļslidošana, pāru sacensības. Džuliana Seguina un Čārlijs Bilodo joprojām ir līderi ar rezultātu summā 204,02. Tiesa, savus slidojumus vēl tikai aizvadīs līderi no īsās programmas sacensībām.

Hokejs, vīrieši.Olimpiskajās spēlēs Olimpiskā komanda no Krievijas tiek uzskatīta par galveno favorīti uz zelta medaļām, bet pirmajā spēlē viņi piedzīvoja zaudējumu. Bijušais Latvijas izlases kapteinis un krievu galvenais treneris Oļegs Znaroks pēc zaudējuma sacīja: “Mēs zaudējām. Tas ir pilnīgi skaidrs. Visas pieļautās kļūdas bija manas kļūdas. Tā ir mana komanda un es uzņemos atbildību. Lielākā daļa spēlētāju izniekoja savu laiku.”

Kērlings, sievietes. Dāmu turnīrā aizvadītas otrās kārtas spēles. Vienīgi Japānas izlasei izdevies gūt divas uzvaras divās spēlēs. Otrās kārtas rezultāti: Kanāda – Dienvidkoreja 6-8;Dānija – Japāna 5-8; Ķīna – Olimpiskie sportisti no Krievijas 6-7;Lielbritānija – ASV 4-7

Kalnu slēpošana, vīrieši. Nobraucienu veikuši 11 sportisti, un līderis ar laiku 1:40,25 ir norvēģis Aksels Lunds Svindāls, bet aiz viņa ir cits Norvēģijas sportists Kjetils Jansruds (+0,12) un šveicietis Beāts Feucs (+0,18).

Kalnu slēpošana, sievietes. Noslēdzies pirmais brauciens milzu slaloma sacensībās. Lelde Gasūna saglabāja 47. vietu, bet finišu sasniedza 68 sportistes. Līdz finišam netika 11 kalnu slēpotājas.

Sacensības sākušās arī snovbordkrosā, kurā šobrīd notiek izsēšanas braucieni.

Kalnu slēpošana, sievietes. Gasūna ierindojas 47. vietā, un viņa apsteidz divas korejietes, Gruzijas sportisti un islandieti. Savukārt līderpozīcijās ir šīs sportistes:

Daiļslidošana, pāri. Daiļslidošanā notiek izvēles programma pāriem, un tajā tiks noskaidroti medaļu ieguvēji. Savu slidojumu veikuši kanādieši Džuliana Seuina un Čārlijs Bildo, kuri ar 204,02 ir sacensību līderi.

Kalnu slēpošana, sievietes. Lai arī Gasūnas rezultāts nav no labākajiem, tomēr viņa sasniedza finišu. Deviņām sportistēm tas neizdevās, tostarp labi zināmajai Šveices slēpotājai Larai Gutai.

Beidzot tiks aizvadītas arī kalnu slēpošanas sacensības vīriešiem nobrauciena disciplīnā. Taču latvieša Kristapa Zvejnieka vārdu pieteikumā nevar atrast, jo viņš koncentrēsies tikai slalomam. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/delfi-phjonchana-kalnu-slepotajs-zvejnieks-izlemis-nestartet-nobrauciena-un-supergiganta.d?id=49744111

Lelde Gasūna trasē devās ar 50. starta numuru, un viņa distanci veica minūtē un 18,65 sekundēs, kas nebija augstvērtīgs rezultāts. Latviete līderei Manuelai Melgai no Itālija zaudē 8,03 sekundes. Viņa apsteidz tikai korejieti Sohui Gimu.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs sestā sacensību diena iesākusies ļoti rosīgi, un vairākas sacensības rit pilnā sparā. Pirmo braucienu aizvada arī sieviešu kalnu slēpotājas milzu slaloma sacensībās, kurās piedalās arī Lelde Gasūna.