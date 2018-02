Phjončhanas olimpiskās spēles: biatlona stafete sievietēm. Teksta tiešraide

Olimpiskajiem notikumiem aicinām sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



Phjončhanas olimpiskās spēles: 13. sacensību diena

Latvijas sportistu starti šodien:- kalnu slēpošana, slaloms (Kristaps Zvejnieks)- šorttreks, 500 m (Roberts Zvejnieks)

Biatlons, sievietes. Domračova uz pēdējo šaušanu savu pārsvaru trasē palielināja, taču viņa netrāpīja trīs mērķus. Viņa izmantoja trīs rezerves patronas un laboja savu kļūdu. Baltkrievija uz finišu devās līderpozīcijā, Francija un Beskona zaudēja 6,4 sekundes, bet trešā vietā ierindojās Zviedrijas sportiste Hanna Eberga (+10,9).

Biatlons, sievietes. Darja Domračova priekšpēdējo šaušanu veic ātri un bez kļūdām, iegūstot līderpozīciju Baltkrievijai. Otrajā vietā Beskona (+11,4), bet trešo pozīciju ieņem Novakovska.

Biatlons, sieviete. Polijas izlase stafetes maiņā bija līderpozīcijā, bet nākamajās pozīcijās ir Francija (+8,3), Itālijas (+12,7), Baltkrievija (+17,1) un Slovākija (+19,0). Polietēm pēdējā posmā startē Veronika Novakovska, Francijai – Anī Beskona, Baltkrievija – Darjai Domračova, Itālijai – Federica Sanfilipo, bet Slovākijai – Ivona Fialkova.

Biatlons, sievietes. Sestajā šaušanā līderpozīciju pārņēma Baltkrievijas sportiste Dzinara Aļimbekova, kura par 6,2 sekundēm apsteidz polieti Kristinu Guziku. Slovākija ir trešajā vietā, bet itāliete Nikole Gontjēra pēc soda apļa veikšanas trasē atgriezās ceturtajā vietā.

Ziemeļu divcīņas sportisti Vācijai atnesa 13. zelta godalgu šajās olimpiskajās spēlēs, kas ir jauns medaļu rekords šai valstij. Līdz tam lielāko augstākā kaluma medaļu skaitu Vācija bija ieguvusi 1998. gadā Nagano un 2002. gadā Soltleiksitijā — 12. Visu laiku rekords pieder Kanādai, kas savās mājas spēlēs 2010. gadā izcīnīja 14 zelta medaļas. Šo rekordu vēl ir iespējas labot gan Vācijai, gan Norvēģijai, kurām Phjončhanā ir pa 13 zelta godalgām.

Biatlons, sievietes. Stafetes sacensību piektajā šaušanā līderpozīcijā izvirzās itāliete Gontjēra, kurai seko Slovākijas sportiste Poļakova (+0,4) un Aļimbekava (+2,4) no Baltkrievijas. Līdzšinējā līdere Somija ar Laukanenu šajā posmā noslīdēja uz piekto vietu. Pirmās deviņas sportistes sacenšas 33 sekunžu intervālā.

Biatlons, sievietes. Fantastiska cīņa šajā trasē, un tas ir pateicoties laika apstākļiem. Itāliete Dorotija Vīrere pirmajā šaušanā savā posmā veica soda apli, bet otrajā šaušanā viņa atkal atgrieza Itāliju medaļu pozīcijā. Visas biatlonistes nogaidīja, kad vējš norimsies, tāpēc šāva lēni. Slovākijas sportistes Anastasija Kuzmina zaudēja līderpozīciju, jo bija jāveic soda aplis. Stafetes maiņas punktā līderpozīcijā bija Somija ar Kaisu Makarainenu, otrā bija Vīrere, kurai sekoja Slovākijas sportiste.

Biatlons, stafete sievietēmSpēcīgais vējš pamatīgi ietekmē šaušanu - Anastasija Kuzmina, kura bija izvirzījusies vadībā, dodas soda aplī, bet Dorotija Vīrere ir atpakaļ no 12. uz pirmo vietu. 0,9 sekundes no Vīreres apaliek somiete Kaisa Makarainena. Kuzmina trasē atgriežas astotajā pozīcijā.

Šorttreks, sievietes1000 metru distancē zelta medaļu izcīnīja Nīderlandes sportiste Suzanna Šultinga, kura finišēja 1:29,778 minūtes. Otrajā vietā ierindojās Kima Butīna no Kanādas (1:29,956), bet trešo vietu izcīnīja itāliete Arianna Fontana (1:30,656).

Šorttreks, vīrieši. Par olimpisko čempionu 500 metru distancē ar vēl vienu pasaules rekorda labojumu kļuva ķīnietis Dadzins Vu, kurš uzrādīja rezultātu 39,584 sekundes. Pārējos goda pjedestāla pakāpienus aizņēma Dienvidkorejas sportisti – Dēhons Hvangs (39,854) un Hjodžuns Lims (39,919).

Biatlons, sievietes. Pirmajā stafetes maiņas punktā pirmā ieslēpoja itāliete Lisa Vitoci, kura divas šaušanas veica ar vienu rezerves patronu. Arī amerikānietei Sjūzenai Danklī (+7,6), Paulinai Fialkovai no Slovākijas (+18,8) vajadzēja vienu rezerves patronu. Vācietei Preisa šāva neveiksmīgi un veica soda apli, ieņemot 13. vietu. https://twitter.com/IBU_WC/status/966637133279604736

Kērlings, vīrieši.Sākušās pusfināla spēles:Zviedrija – Šveice; Kanāda – ASV.

Biatlons, sievietes. 4x6 km stafetes sacensības sākušās. Biatlona centrā Phjončhanā šobrīd ir neliels putenis, kas šaušanu padarīs sarežģītu.

Ziemeļu divcīņa, komandu sacensībasKolēģi jau gaida Johanesu Ridzeku slēpošanas stadionā, lai svinētu Vācijas uzvaru komandu sacensībās Phjončhanā. Vācija šajā olimpiādē izcīnījusi visas trīs zelta medaļas Ziemeļu divcīņā!Sudrabs Norvēģijai (+52,7 sek.), bronza Austrijai (+1:07,8).

Ziemeļu divcīņa, komandu sacensībasTrešajā maiņā Vācijai jau ir minūtes pārsvars. Otrajā vietā turas Austrija, kurai izdevies nedaudz atrauties no Norvēģijas, taču tās ir tikai sešas sekundes. No cīņas par bronzu, izskatās, ir izstājusies Japāna, kas no Vācijas atpaliek jau vairāk nekā divas minūtes un viņus jau sāk ķert rokā Somija.

Šorttreks, vīrieši.Finālisti 500 metru distancē, kurā piedalījās arī latvietis Roberts Zvejnieks.

Vēl šodien par medaļām cīnīsies biatlonistes 4x6 kilometru stafetē. Sacensību sākums būs pulksten 13:15.

Ziemeļu divcīņa, komandu sacensībasTrešo posmu Vācijai veic Ēriks Frencels, kurš trasē dodas 42 sekundes ātrāk par konkurentiem.Nedaudz izstiepies sekotāju trijnieks, Austrijai tagad ir 2,4 sekunžu pārsvars pār Norvēģiju, bet Japāna ir vēl nedaudz tālāk, sešas sekundes aiz austriešiem.Francija seko drošā un neapdraudētā piektajā vietā, pusotru minūti aiz Vācijas.

Valstu delegācijas pamazām sāk nosaukt karognesējus olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. Austrālijas karogu nesīs olimpiskais vicečempions snovbordā Džarids Hjūzs. https://twitter.com/AUSOlympicTeam/status/966502811830595584

Ziemeļu divcīņa, komandu sacensībasAtkal viss samainījies sacensību vadībā — pie nākamā starpfiniša Risle ir aizmucis jau 32 sekunžu attālumā, bet Austrijas, Japānas un Norvēģijas sportistus šķir tikai 0,9 sekundes, visi trīs slēpo vienā grupā.Pie 7,5 km atzīmes Vācijas pārsvars jau ir 44,8 sekundes.

Ziemeļu divcīņa, komandu sacensībasVācija ātri vien tiek garām Austrijai, Norvēģija apsteidz Japānu un pietuvojas līderu duetam, un klāt jau ir stafetes maiņa.Vācijai otro posmu slēpos Fabians Risle, Norvēģija jau ir otrā un to pārstāvēs Espens Andersens, bet Austriju - Lukass Klapfers. Japānas komanda atpaliek 22,7 sekundes, bet tālākie sekotāji joprojām ir vairāk nekā minūtes attālumā.

Šodien šorttrekā medaļas sadalīs arī 1000 metru distancē sievietēm un 5000 metru stafetē vīriešiem.

Ziemeļu divcīņa, komandu sacensības12 sekundes aiz Japānas kā ceturtā trasē dosies Norvēģija, bet pēc tam jau atstatums ir lielāks, minūte, divas utt. Pēdējie trasē dosies itāļi, trīs minūtes un 57 sekundes aiz Austrijas.Pirmajā starpfinišā pie 1,08 km atzīmes vācietis Vincencs Gaigers jau sadeldējis pusi no Austrijas pārsvara, bet japānis Jošito Vatabe ir atpalicis un viņu jau tūlīt saķers norvēģis Jans Šmids.Tā viņi arī slēpo, pa diviem pāriem.

Roberts Zvejnieks pārdzīvo par nenoturēto otro vietu un neiekļūšanu pusfinālā.

Līdz ar šīm sacensībām Latvijas šorttrekisti noslēguši olimpiskās spēles.

Šorttreks, vīrieši.Pēdējā ceturtdaļfinālā uzvarēja korejietis Hjodžuns Lims, kura rezultāts bija 40,400 sekundes, bet nīderlandietis Dāns Brūvsmā ierindojās otrajā vietā (+0,277). Savukārt kazahu Abzalu Ažgalijevu iecēla pusfinālā pēc sadursmes ar ungāru.

Ziemeļu divcīņas sacensībās komandām tūlīt sāksies otrā sacensību daļa, slēpošana. Šobrīd sacensību vadībā ir Austrija, kuras pirmais stafetes dalībnieks trasē dosies 6 sekundes pirms Vācijas komandas pārstāvja. Vēl 13 sekundes vēlāk startēs pirmais no Japānas komandas un tā tālāk. Sacensībās piedalās 10 valstu komandas.

Šorttreks, vīrieši.Trešajā ceturtdaļfinālā uzvarēja kanādietis Samuels Žirārs ar rezultātu 40,477 sekundes, bet trešajā vietā ierindojās Riosuke Sakazume. Pārējie divi piedzīvoja kritienus.

Šorttreks, vīrieši. Roberts Zvjenieks pēc starta ierindojās otrajā vietā aiz ķīnieša Vu. Abi no pārējiem atrāvās, bet korejietis sāka tuvoties latvietim. Pēdējā pagriezienā Hvangs tomēr izrāva sev otro vietu, apsteidzot Zvejnieku. Latvietim nepietika jaudas, lai noturētu otro vietu un iekļūtu pusfinālā. Ķīnietis uzvarēja ar rezultātu 39,800, kas ir jauns pasaules rekords.

Roberta Zvejnieka pretinieki otrajā ceturtdaļfinālā - divkārtējs olimpiskais medaļnieks Dadzjins Vu no Ķīnas, kazahs Nurbergens Žumagazijevs, korejietis Dēhons Hvangs un japānis Keita Vatanabe.

Šorttreks, vīrieši.Pirmajā skrējienā sasniegts jauns olimpiskais rekords – 40,032 sekundes. To paveica ķīnietis Dzivei Rens. Otrajā vietā finišēja ungārs Šaolins Sandors Liu (40,471).

Šorttreks, vīrieši.Sākas sacensības 500 metru distancē.

Dienvidkorejā savākti vairāk nekā pusmiljons parakstu aicinājumam izslēgt no Phjončhanas olimpiskajām spēlēm divas Dienvidkorejas ātrslidošanas izlases sportistes, kas necienīgi izturējās pret savu kolēģi pēc komandu iedzīšanas sacensībām. Sacensību laikā Senjona No atpalika un finišēja gandrīz četras sekundes pēc komandas biedrenēm, kuras pameta arēnu un atstāja No raudam. Vienīgais, kas viņu mierināja pēc finiša, bija izlases holandiešu treneris Bobs de Jongs. Dienvidkorejieši uzskata, ka sportistes tādā veidā pazemojušas savu kolēģi, jo viņas finišs neko nenoteica, korejietes savā skrējienā tik un tā bija zaudējušas. "Šī rīcība noteikti nenāk par labu nācijas tēlam, ka šādas personas pārstāv mūsu valsti olimpiskajās spēlēs," teikts Dienvidkorejas prezidentam adresētajā petīcijā, ko parakstījuši 570 tūkstoši cilvēku, ziņo aģentūra "Yonhap".

Dienvidkorejas prezidents Muns Džēins pauda prieku, ka olimpiskajās spēlēs piedalījās arī Olimpiskie atlēti no Krievijas, jo viņi sacensības padarīja labākas. Viņš ar šiem izteikumiem nācis klajā, neraugoties uz Aleksandra Krušeļņicka dopinga lietu.

Lai arī sportisti sadzīvo draudzīgi un sacensībās politiku atstāj malā, ārpus sporta viņi tomēr ir cilvēki ar saviem viedokļiem un nostāju. Arī attiecībā uz sportā šobrīd tik jūtīgo Krievijas jautājumu. Tāpēc Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir lūgusi sportistus atturēties no jebkādiem boikotiem attiecībā uz krievu atlētiem Phjončhanas spēļu noslēguma ceremonijā. "Es neatbalstītu šādu protestu... Turklāt ir arī tāda lieta kā Olimpiskās Hartas 50. nodaļa," šodien tradicionālajā preses konferencē izteikusies SOK Atlētu komisijas vadītāja Andžela Rudžero. "Ja jūs nepiedalīsieties noslēguma ceremonijā, tas būs politisks lēmums. Mēs cenšamies depolitizēt situāciju." Olimpiskās Hartas 50. nodaļā teikts, ka olimpiskās spēles nedrīkst būt par protestu, demonstrāciju vai politiskas, reliģiskas vai radu propagandas skatuvi.

Robertam Zvejniekam priekšsacīkstēs izdevās labot Latvijas rekordu, bet viņš jūtas ļoti labi un gatavs to izdarīt vēlreiz. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/delfi-phjonchana-sorttrekists-zvejnieks-ar-pozitivam-domam-cer-velreiz-labot-latvijas-rekordu.d?id=49765741

Šorttreks, vīrieši. Roberts Zvejnieks startēs otrajā ceturtdaļfinālā pulksten 12:02. Latvieša pretinieki būs divkārtējs olimpiskais medaļnieks Dadzjins Vu no Ķīnas, kazahs Nurbergens Žumagazijevs, korejietis Dēhons Hvangs un japānis Keita Vatanabe.

Čehijas hokeja izlase šodien izmantojusi Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) noteikumu punktu par aizliegumu ārzemju žurnālistiem filmēt valstsvienības treniņu, ziņo aģentūra TASS. Aizliegums attiecināts uz Krievijas televīzijas kanāla "Rossija 1" filmēšanas brigādi, kas ieradās čehu treniņā, tai pašā laikā zviedru televīzijai filmēt atļauts. Kā zināms, Čehija olimpiskā hokeja turnīra pusfinālā tiksies ar OAR komandu.

Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) ir nosaukusi Phjončhanas olimpiskā sieviešu hokeja turnīra simbolisko izlasi:uzbrucējas - Melodija Dausta (Kanāda), Alīna Millere (Šveice), Žaklīna Lamoro-Deividsone;aizsardzes - Lora Fortino (Kanāda), Jenija Hīrikoski (Somija);vārtsardze - Nora Ratija (Somija)IIHF direktorāts par turnīra labākajām spēlētājām izvēlējies Šveices izlases uzbrucēji Alīnu Milleri, Somijas izlases aizsardzi Jeniju Hīrokoski un Kanādas izlases vārtsardzi Šenonu Sabadosu.

Noslēgusies pirmā disciplīna Ziemeļu divcīņā komandu sacensībās, tramplīnlēkšana no lielā tramplīna:

Krievijas kērligistam Aleksandram Krušeļņickim atņemta Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļa, ko viņš izcīnīja jaukto pāru sacensībās ar savu sievu Anastasiju Brizgalovu. Krušeļņicka analīzēs tika atrasta aizliegtā viela meldonijs.

Kalnu slēpošanas zvaigzne Marcels Hiršers pēc neveiksmes slaloma sacensībās: “Esmu vīlies. Mani bija sliktas priekšnojautas pirms šīm sacensībām. Viss bija d…ā pirms sacensības sākās. Es nespēju atrast ātrumu, nespēju izbraukt vārtus “tīri”.”

35 gadus vecais zviedru kalnu slēpotājs Andrē Mīrers, kurš šodien izcīnīja savu pirmo olimpiskā čempiona titulu, nolēmis sevi par to iepriecināt ar dāvanu."Parasti pēc uzvarām nopērku sev ģitāru, bet uzvara olimpiskajās spēlēs laikam ir divu ģitāru vērta," zviedru citē aģentūra AFP. "Centos maksimāli izmantot savu pieredzi, jo šīs man tomēr ir ceturtās olimpiskās spēles. Nolēmu trasē atdot visu. Kad atbraucu šurp, mani nedaudz uztrauca ceļgals, nebiju labākajā formā, un par favorītiem uzskatīja Hiršeru un Kristofersenu. Bet bija patīkami viņus pārspēt. Es strādāju, lai piepildītu šo sapni."

Trīskārtējais Phjočhanas olimpisko spēļu čempions, norvēģu distanču slēpotājs Johaness Klebo nestartēs pēdējā individuālajā olimpiskajā disciplīna, 50 km slēpojumā. 21 gadu vecais sportists jau atgriezies mājās, Norvēģijā, lai sagatavotos sezonas noslēdzošajiem Pasaules kausa posmiem, ziņo aģentūra AFP. Phjončhanā Klebo uzvarēja sprintā, komandu sprintā un stafetē.

Sākušās komandu sacensības Ziemeļu divcīņā, kurās piedalās 10 valstis.

ASV izlase olimpiskajās spēlēs triumfēja otro reizi vēsturē. Iepriekš tas viņām izdevās Nagano olimpiskajās spēlēs.

Hokejs, sievietesKanāda - ASV 2:3. Spēle noslēgusies. ASV pēcspēles metienu sērija kļūst par olimpiskajām čempionēm. Pēcspēles metieni: 0:0 Kanādiete Natālija Spūnere sapinās, kad mēģināja atspēlēt.0:1 Džidži Marvina no ASV pieslidoja tuvu vārtiem un iemeta ripu tajos.1:1 Megana Agosta no Kanādas ar ātru metienu trāpīja vārtu stūrī.1:1 Hanna Brandta uzmeta virsū Kanādas vārtsardzei. 1:1 Marī-Filipa Pulīna arī nespēja trāpīt. 1:1 Emīlija Falcere meta ar nūjas neērto pusi, bet nebija veiksmīga. 2:1 Melodija Dao fantastiski apspēlēja vārtsardzi un ar vienu roku ieslidināja ripu ASV vārtos.2:2 Amande Kesele neko nesarežģīja un meta "devītniekā". 2:3 Džoselīna Lamuro-Deividsona fantastiski izpildīja pēcspēles metienu un iemeta.2:3 Agostai neizdodas glābt savu komandu.

Hokejs, sievietes. Kanāda - ASV 2:2. Noslēdzies pagarinājums. Arī pagarinājumā neizdevās noskaidrot zelta medaļu ieguvējas. Kanādietes norībināja vārtu pārliktni, gandrīz gūstot vārtus. Olimpisko spēļu ieguvējas noskaidrosies pēcspēles metienos.

Hokejs, sievietes. Pusotru minūti pirms pagarinājuma beigām amerikānietes paliek mazākumā. Kanāda paņem pusminūtes pārtraukumu pirms vairākuma izspēles.

Hokejs, sievietes. ASV izlases uzbrukumi līdz šim bijuši bīstamāki, jo tie noslēdzas ar bīstamiem metieniem. Kanādas izlase kontrolē ripu, bet metieni nav tik bīstami.

Hokejs, sievietesKanāda - ASV 2:2. Rit pagarinājumsPirmās piecas minūtes aizvadītas saspringti. ASV hokejistei bija iespēja no vārtu priekšas ievirzīt ripu vārtos, bet Kanāda vairāk spēlē ar ripu un meklē iespējas uzbrukumā.

Kalnu slēpošana, sievietesNorvēģietei Ragnhildei Movinkelei slaloms nav labākā disciplīna un viņa ielaiž Mikaelu Šifrinu godalgoto trijniekā, pati noslīdot uz piekto vietu.Lindsija Vona savā, iespējams, pēdējā olimpiskajā braucienā kļūdās un izstājas.Tas nozīmē, ka arī jaunākā no māsām Gizinām tiek pie olimpiskās zelta medaļas (viņas māsa Dominika uzvarēja Sočos), sudrabs Šifrinai, bronza šveicietei Vendijai Holdenerei.

Kalnu slēpošana, sievietesAustriete Ramona Zībenhofere (4. vieta nobraucienā) bez ierunām pamet labāko sešinieku, ar smagnēju braucienu pazaudējot piecas pozīcijas un tikko noturas TOP10.Šveiceitei Mišelei Gizinai gan būs medaļa - viņa uzrāda labāko rezultātu slalomā un kopvērtējumā apsteidz Šifrinu gandrīz par sekundi.

Kalnu slēpošana, sievietesSlaloms ievieš pamatīgas izmaiņas kovērtējumā Alpu kombinācijā.Amerikāniete Mikaela Šifrina gan saglabā vismaz savu sesto pozīciju un viņa ir vienīgā no labāko desmitnieka, ja neskaita kanādieti Valerī Grenjē, kas tajā pagaidām paliek. Slalomā Šifrinai gan tikai trešais rezultāts pēc šveicietes Vendijas Holenderes un slovākietes Petras Vlhovas.Slovēniete Marusa Ferka pēc nobrauciena bija piektā, bet slalomā neizbrauc vārtus un tiek diskvalificēta.

Hokejs, sievietes.Kanāda - ASV 2:2. Noslēdzies pamatlaiks.Fantastiskā finālspēlē ar 60 minūtēm nepietika uzvarētājai noskaidrošanai. Hokejistes dodas pārtraukumā, pēc kura turpināsies pagarinājums.

Kalnu slēpošana, sievietes. Alpu kombinācijā sākušās slaloma sacensības. Pēc nobrauciena līdere bija Lindsija Vona, bet slalomā rezultāti var strauji mainīties, kā to pierādīja arī vīriešu sacensības.

Hokejs, sievietes 53:39 min. Kanāda - ASV 2:2. ASV izlase aizskrēja ātrā pretuzbrukumā, kurā Monika Lamoro-Morando izgāja pret pretinieku vārtsardzi un izdarīja precīzu metienu.

Hokejs, sievietes. Lieliskas vārtu gūšanas iespējas bijušas abās laukuma pusēs, taču rezultāts joprojām nav mainījies. ASV hokejistes cenšas pārņemt spēles kontroli, taču kanādietes veiksmīgi tiek galā ar pretinieču uzbrukumiem.

Hokejs, sievietes.Lai arī sieviešu hokeja spēka paņēmieni nav atļauti, spēka spēle finālā ir tik un tā. Amerikāņu hokejiste vārtu priekšā gaidīja ripu, bet otro vārtu guvēja Pulīna viņu notrieca.

Sieviešu hokeja turnīrā sākusies izšķirošā trešdaļa.

Hokejs, sievietes. Kanāda - ASV 2:1. Noslēdzies 2. periodsAizraujošs uzbrukuma hokejs vērojams laukumā. Pēc zaudētajiem vārtiem ASV izveidoja ofensīvu, bet tad noraidījums ļāva pārņemt spēles kontroli Kanādai. Pēdējās minūtēs abas komandas izspēlēja uzbrukumus.

Kristapa Zvejnieka neveiksmīgas brauciens. Risks šoreiz rezultātu nedeva.

Kalnu slēpošana, vīriešiNorvēģis Henriks Kristofersons otro braucienu sāk ļoti agresīvi un par to samaksā ne tikai ar zelta medaļu, bet rezultātu vispār - norvēģis neizbrauc vārtus un izstājas!Zviedram Mīreram zelts, sudrabs Cēnhauzeram, bronza - Matam. Starp citu, Mīreram trasē šodien ļoti augstdzimis līdzjutējs - sacensības klātienē vēroja pats Zviedrijas karalis Gustavs!

Kalnu slēpošana, vīriešiZviedrs Andrē Mīrers pēc pirmā brauciena apsteidza Cēnhauzeru par septiņām sekundes desmitdaļām, un ar to tomēr pietika, lai apturētu Cēnhauzeru. Zviedram uz šo brīdi līderpozīcija, un atlicis vairs tikai viens dalībnieks, kas var viņu pārspēt.

Kalnu slēpošana, vīriešiCēnhauzers pēc francūža Viktora Mufā-Žandē brauciena saķer galvu, jo viņš ir nonācis trešajā vietā! Austrietis Mihaels Mats, kurš pēc pirmā brauciena bija 12., joprojām ir otrais.

Kalnu slēpošana, vīriešiItālis Manfrēds Melgs uzrāda tikai 21. rezultātu un, bijis ceturtais, izkrīt pat no TOP10. Ļoti negaidīti pavērsieni otrajā braucienā, jo līderpozīcijā joprojām ir Ramons Cēnhauzers, kurš tūlīt var tikt pie medaļas...

Kērlings, vīrieši.Taibreika pārspēlē Šveices izlase ar rezultātu 9-5 pārspēja Lielbritāniju un nodrošināja sev pēdējo vietu pusfinālā. Tur šveiciešu jau gaida Zviedrija. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/sieviesu-un-viriesu-kerlinga-turniros-noskaidroti-gandriz-visi-pusfinalisti.d?id=49770695

Kalnu slēpošana, vīriešiTrasē dodas šā brīža olimpiskais sešinieks! Uz kalna ir sacēlies diezgan liels vējš.Francūzis Aleksiss Pinturo slalomā paliek bez medaļas - 10. laiks braucienā un zaudētas četras vietas summā. Jāteic gan, ka trase jau ir ļoti izsista.Norvēģis Sebastjans Foss-Solevāgs, kurš bija piektais, atkrīt pat uz astoto vietu, kad jābrauc vēl četriem sportistiem!

Kalnu slēpošana, vīriešiAustrietis Marko Švarcs gandrīz sekundi zaudē Cēnhauzeram, ļaujot šveicietim pakāpties jau uz astoto vietu.Francūzis Klemēns Noels distancē gan zaudēja Cēnhauzeram, gan priekšā, taču finišā piekāpjas gan šveicietim, gan austrietim Mihaelam Matam un kopvērtejumā noslīd uz devīto vietu.

Hokejs, sievietes.26:56 min. Kanāda - ASV 2:1Marī-Filipa Pulīna uzreiz pēc Melodija Dao piespēles izdarīja metienu no uzbrukuma zonas vidus, un ripa lidoja vārtu augšējā stūrī.

Kalnu slēpošana, vīriešiRaženais šveiceitis Ramons Cēnhauzers izdara pieteikumu uz olimpisko sešinieku, pārņemot vadību no Mihaela Matas. Šveices slēpotājs pēc pirmā brauciena bija devītais.

Kalnu slēpošana, vīriešiAustrietis Mihaels Mats ir pirmais, kurš pārspēj Loiku Meijāru un uzrāda ātrāko laiku otrajā braucienā; Mats saglabā savu 12. vietu. Aiz viņa startē šveicietis Daniels Jule, kurš pēc pirmā brauciena bija vienpadsmitais, un izstājas.

Hokejs, sievietes22:00 ASV - Kanāda 1:1Ātrs pretuzbrukums un Heilija Ērvina, neskatoties uz sedzēju, guva vārtus, izlīdzinot rezultātu.

Kalnu slēpošana, vīriešiSlalomā ir sācies otrais brauciens, un jau pirmie izstājušies - ar trasi netika galā polis Mihals Jasičeks, kurš pēc pirmā brauciena bija 30. vietā, un kanādietis Trevors Filips (25. vieta pēc pirmā brauciena).Līderpozīciju pagaidām saglabā šveicietis Loiks Meijārs, kurš pēc pirmā braucina bija 19. vietā, bet nu jau pakāpies vismaz uz 15. vietu.Itālis Stefano Gross trases augšdaļā iekrāj gandrīz pussekudnes pārsvaru, taču finišā zaudē Meijāram 0,39 sekundes un palaiž 21 gadu veco šveicieti uz 14. vietu.Norvēģis Leifs Kristians Nestvolds-Haugens, kurš ar Grosu dalīja 14. vietu, finišā pārspēj Meijāru par 0,01 sekundi un pagaidām aptur šveicieša prograsu.

Kalnu slēpošana, sievietesNekādu īpašu pārsteigumu nobraucienā dāmām kombinācijā. Sacensības turpināsies pl. 8 pēc Latvijas laika ar slalomu.

Hokejs, sievietesASV - Kanāda 1:0. Noslēdzies 1. periods.

Hokejs, sievietes19:34 min. ASV - Kanāda 1:0Pašās pirmā perioda beigās amerikānietes izvirzās vadībā, realizejot skaitlisko vairākumu. Hilarija Naita pilnībā aizsedza skatu uz laukumu Kanādas vārtsardzei Šanonai Sabadosai, kura neredzēja Sidnijas Moronas metienu, un Naita pielabo ripas lidojumu, ievirzot to vārtos.Noraidījumu bija izpelnījusies Sāra Nērsa, kura tik spēcīgi iesita pa nūju viņu sedzošajai spēlētājai, ka tā salūza.Kopumā pirmajā periodā komandas demonstrēja aktīvu uzbrukuma hokeju ar daudziem vārtu gūšanas momentiem.

Aizvadīts arī ceturtais treniņbrauciens bobsleja četriniekiem. Tajā ātrākais bija vācietis Frančesko Frīdrihs - 49,26 sekundes, atkal otrais bija korejietis Junjons Vons (+0,07 sek.). Oskaram Melbārdim septītais rezultāts (+0,33 sek.), Ķibermanis deviņpadsmitais (+0,72 sek.).

Uz goda pjedestāla nu jau divkārtējo olimpisko čempionu, ASV frīstailistu Deividu Vaisu sveica arī abi viņa bērni, Najeli un Malači. Tagad katram būs sava medaļa, ar ko spēlēties.

Hokejs, sievietesASV - Kanāda. Spēle sākusies.Sieviešu hokejā tiek noskaidrotas olimpiskās čempiones.Kanādietes četrreiz izcīnījušas olimpiskās zelta medaļas, amerikānietes tikai vienreiz, trīsreiz zaudējot finālā un iegūstot sudraba medaļas. Šodienas spēle ir divu iepriekšējo olimpiāžu fināla atkārtojums.

Fristails, vīriešiAr to sacensības rampā ir noslēgušās – Deivids Vaiss kļūst par pirmo divkērtējo olimpisko čempionu šajā disciplīnā. Sudrabs viņa tautietim Aleksam Fereiram, bet bronzu saņem ārārtīgi sajūsminātais jaunzēlandiešu pusaudzis Niko Portuss.

Frīstails, vīriešiLielisks sportiskā gara paraugs - pēc Aleksa Fereiras fantastiskā trešā mēģinājuma par viņa sniegumu gavilē ne tikai skatītāji, bet arī konkurenti, kas pēc finiša metas viņu apsveikt. Tomēr Fereira nepārspēj Vaisu kopvertējumā, paliekot otrajā vietā.

http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/kalnu-slepotajs-zvejnieks-slaloma-riskejis-cerot-uz-augstaku-vietu.d?id=49771691

Fristails, vīriešiNoelšas skatītāji un dalībnieki pēc francūža Kevina Rolāna kritiena, klāt uzreiz mediķi, bet viņš pēc brīža pieceļas un aizšļūc līdz finiša zonai. Ārkārtīgi nepatīkams skats bija, kā sportists piedzemējoties atsitās pret rampas malu.

Frīstails, vīriešiTrešajā mēģinājumā Niko Portuss vienārši izbrauc līdz finiša zonai, izdaot dažus lēcienus, tā norādot, ka visu labāko, ko spējis, ir parādījis. Puisis ir priecīgs un laimīgs par savu otro vietu. Pēc viņa startē kanādietis Niko Boumens, kurš bija trešais, bet piedzīvo kritienu un savu rezultātu nepārspēj, tāpat kā Fereiru un Portusu.Varbūt Boumenam vajadzēja tomēr pacensties, jo pēc viņa startējušais amerikānis Deivids Vaiss parāda izcilu kombināciju un pārņem līderpozīciju, nobīdot Portusu uz trešo vietu, bet kanādieti izstumjot no godalgoto trijnieka. Neatlaidība ir tas vārds, kas raksturo šo situāciju.

Frīstails, vīriešiFrīstaila sacensībās rampā aizvadīti divi mēģinājumi, sportistiem rādot iespaidīgus un galvu reibinošus lēcienus. Līderu sešiniekā ir tikai triju valstu pārstāvji – divi amerikāņi, divi jaunzēlandieši un divi kanādieši. Ar izcilu otro braucienu līderpozīcijā izrāvies amerikānis Alekss Fereira, kurš uz otro vietu nobīdija 16 gadus veco jaunzēlandieti Niko Portesu.

Krievu kērlingists Aleksandrs Krušeļņickis ir atteicies no noklausīšanās Sarptautiskajā Sporta arbirāžas tiesā (CAS), jo uzskata to par "bezjēdzīgu". "No brīža, kad izrādījās, ka 12. un 13. februārī olimpisko speļu laikā ņemtās dopinga analīzes izrādījās pozitīvas, mana galvenā vēlēšanās bijusi noskaidrot patiesību, attaisnot savu godīgo vārdu un pierādīt, ka mēs ar Nastju vienmēr esam cīnījušies un uzvarējuši godīgi," teikts sportista izplatītajā paziņojumā. "Man ir ļoti nepatīkami, ka šī situācija var palikt zem sitiena visu Krievijas sportu, jo lieliski saprotu, kāda uzmanība šobrīd tiek pievērsta dopinga tēmai. (..) No savas puses atzīstu formālu antidopinga noteikumu pārkāpumu. Muļķīgi to noliegt, ja aizliegto preparātu klātbūtni organismā uzrāda divas analīzes. (..) Izsverot visus par un pret, esmu nolēmus atteikties no noklausīšanās CAS, jo uzskatu, ka pašreizējo notikumu ietvaros tas ir nevajadzīgi un bezjēdzīgi."

Kalnu slēpošana, sievietesMikaela Šifrina, kura tiek uzskatīta par vienu no favorītēm, Vonai zaudē nepilnas divas sekundes un ieņem sesto vietu.Četras sportistes - austriete Stefānija Venīra, olimpiskā čempione no Itālijas Sofija Godžija, francūziete Anne-Sofī Bartē un Monako slēpotāja Aleksandra Koleti - ir atteikušās no starta šajā disciplīnā.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Kristaps Zvejnieks pēc izstāšanās slaloma pirmajā braucienā atzina, ka nebija domājis kalna lejā atgriezties pa nefinišējušo sportistu zonu. Bet ar kalna augšā parādīto agresīvo sniegumu apmierināts, un to novērtējis arī treneris.Jau pēc brīža portālā "Delfi" lasi, kā Kristaps Zvejnieks vērtē savu sniegumu trešajās olimpiskajās spēlēs karjerā.

Kalnu slēpošana, sievietesAmerikāniete Lindsija Vona parāda, kura ir ātruma disciplīnu karaliene – pārliecinoši labākais rezultāts šobrīd nobraucienā. Vona līdzšinējo līderi, norvēģieti Ragnhildi Movinkelu, apsteidz par 0,74 sekundēm.

Kalnu slēpošana, vīriešiApsveikumi mūsu dienvidu kaimiņiem – Lietuvas pārstāvis Andrejs Drukarovs veiksmīgi ticis galā ar sarežģīto slaloma trasi un ieņēmis 47. vietu. Ārkārtīgi uzmanīgi trasi veic divi pēdējie sportisti, Ziemeļkorejas pārstāvji Sonils Kans un Mjonvans Čo, bet abi tiek līdz finišam, par prieku Ziemeļkorejas "skaituļu armijai", kas sagaida viņu finišā ar karodziņiem un gavilēm. Ziemeļkorejas slēpotāji līderim zaudē vairāk nekā 20 sekundes, taču tiek pie otrā brauciena.Ar to pirmais brauciens vīriešu slalomā nosledzies, un izstājušos skaits ir pārsniedzis finišējušo skaitu – 52 pret 107.

Snovbords, sievietesTikmēr par pirmo, vēsturisko olimpisko čempioni snovbordā "big air" disciplīnā ir kļuvusi austriete Anna Gassere, kura saņēma 185 punktus. Sudrabs amerikānietei Džeimijai Andersonei (177,25 p.), bronza Jaunzēlandei un Zojai Sadovski Sinotai (157,50 p.)

Kalnu slēpošana, sievietesSacensības sākušās kombinācijā sievietēm, pirmā disciplīna - nobrauciens. Pirmā trasi veic šveiciete Mišele Gizina un viņas laiks kļūst par orientieri - 1:40.14.

Kalnu slēpošana, vīriešiDiemžēl jau tā garo izstājušos sarakstu papildinājis arī mūsu kaimiņš, Igaunijas slēpotājs Tormiss Laine. Līdz finišam tikusi tieši puse no startējušajiem 84 sportistiem.Toties lūdz finišam ticis bolīvietis Simons Beitfuss Kammerlanders, kurš līderim zaudēja 6,94 skundes, toties tiek pie otrā brauciena. Dānim Kasperam Dīrbijam Nestedam pietrūkst dažu desmitu metru līdz finišam, bet viņam vienā no virāžām atnāk vaļā slēpes stiprinājums un dānis finiša līniju šķērso uz vienas slēpes, izlaidis pēdējos vārtus.

Kalnu slēpošana, vīriešiNu jau trasē dodas eksotisku valstu pārstāvji un te taktika ir viena - veiksmīgi tikt līdz finišam, lai kvalificētos otrajam braucienam, bet lielākoties viņi diemžēl papildina izstājušos sarakstu. No šiem "autsaideriem" līdz finišam ticis irānis Muhameds Kijadarbandsari, kurš pat nav pēdējais, ieņem priekšpēdējo, 38. pozīciju no 72 startējušajiem. Sportisti ar lielajiem starta numuriem finišā tiek sveikti ar skaļām ovācijām, skatītajiem izrādot cieņu par cīņassparu. Par to

Kristaps Zvejnieks bija uzņēmis labu ātrumu, pirmajā trases sektorā tikai nepilnu sekundi atpalika no līdera rezultāta, šķīda trases mieti, taču turpinājumā Kristaps izlaida vienus vārtus un otro olimpiādi pēc kārtas izstājās tieši savā "kroņa disciplīnā".

Kalnu slēpošana, vīriešiĻoti sarežgīta trase tomēr sanākusi spēļu rīkotājiem - izstājušies trīs sportisti pēc kārtas!

Kalnu slēpošana, vīriešiSpānis Huans del Kampo papildina izstājušos sarakstu. Līdz kritienam viņš nedaudz vairāk par sekundi zaudēja līderim un varēja iekļūt TOP20. Pagaidām jau astoņi izstājušies.Par trases "upuri" kļūst arī slovēnis Žans Kraņecs, kurš milzu slalomā palika soli aiz goda pjedestāla.

Kalnu slēpošana, vīriešiZviedrs Jakobsens, kurš trasē devās 35., pārsteidzoši uzrāda 10. labāko laiku un iesaistās cīņā vismaz par olimpisko sešinieku.

Kalnu slēpošana, vīriešiPēc 30 startējušajiem TOP10 izmaiņu nav:

Kalnu slēpošana, vīriešiAr katru nākamo startētāju trases stāvoklis pasliktinās un slēpotājiem ir jābrauc agresīvi, lai tiktu ar to galā, kas savukārt noved pie kļūdām - nupat izstājās vēl viens sportists, slovēnis Stefans Hadalins.

Paralēli notiek trešais treniņbrauciens bobsleja četriniekiem. Ātrākais tajā bija austrietis Bendžamins Maijers (49,07 sek.), otrais korejietis Junjons Vons (+0,13 sek.). Oskars Melbārdis sestais ātrākais (+0,36 sek.), Ķibermanis - 15. (+0,72 sek).

Kalnu slēpošana, vīriešiPirmo braucienu veikuši jau 22 sportisti, līderpozīcijā ir norvēģis Henriks Kristofersens, bet pirmo no astotās vietas šķir tikai 0,84 sekundes – tik blīvi ir rezultāti. Četri sportisti nav tikuši galā ar slaloma līkumiem, ieskaitot olimpisko čempionu Marselu Hiršeru, kurš piedzīvoja kritienu (attēlā).

Kalnu slēpošana, vīriešiKristapam Zvejniekam slaloma sacensībās šodien ir 52. starta numurs.

Medaļu tabula pēc 12 sacensību dienām:

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs sākušās 13. dienas sacensības. Šodien sportisti sadalīs septiņus medaļu komplektus un mēs uzzināsim septiņus jaunus olimpiskos čempionus.