Phjončhanas olimpiskās spēles: jauktā stafete biatlonā. Teksta tiešraide

Phjončhanas olimpiskās spēles: 11. diena

Latvijas sportistu starti olimpiādes 11. dienā:- pl. 12:45 šorttreks, 500 m distance (Roberts Zvejnieks)

Biatlons, jauktā stafete. Peifers pirmo šaušanu veica ar divām rezerves patronām, bet Martēns Furkāns no Francijas šāva ātri un precīzi. Vāciju un Fraciju tagad šķir tikai sešas sekundes. Trešajā vietā ir itālis Dominiks Vindišs (+16,3), bet ceturtais norvēģis Emīls Hegle Svendsens (+16,4).

Hokejs, vīrieši.Sākas atlikušās divas astotdaļfināla spēles:Somija - Dienvidkoreja;Šveice - Vācija https://twitter.com/IIHFHockey/status/965921533452587008

Biatlons, jauktā stafete. Ēriks Lesers Vācijai saglabāja līderpozīciju arī pēc saviem veiktajiem 7,5 km. Viņš divās šaušanās tika galā ar vienu rezerves patronu un stafetes maiņas punktā savam komandas biedram Arndam Peiferam deva 33 sekunžu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem. Simons Destjē no Francijas, Lukass Hofers no Itālijas, norvēģis Johaness Bē nodeva stafetes aiz līdera. Priekšā aizraujoša cīņa par medaļām starp šīm valstīm.

Biatlons, jauktā stafete. Laura Dālmeiere sacensību turpinājumā divās šaušanās izmantoja vienu rezerves patronu un izvirzīja Vāciju vadībā. Itālietei Vīrerei bija aizķeršanās otrajā šaušanā, bet viņa izvirzījās no soda apļa, bet trešo vietu pārņēma Baltkrievija, kurai otro posmu veica Darja Domračova. Beskonai abās šaušanās vajadzēja izmantot rezerves patronas. Stafetes maiņas punktā Vācijai 30 sekunžu pārsvars pār Itāliju, bet Baltkrievija bija vēl trīs sekundes lēnāka. Francijas laika deficīts pieaudzis līdz 49 sekundēm.

Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējam kērlingā jauktajiem pāriem Aleksandram Krušeļņickam pozitīva bijusi arī B prove. Jau vēstīts, ka viņa analīzes uzrādīja, ka viņš lietojis aizliegto vielu meldoniju.

Biatlons, jauktā stafete. Pēc pirmā posma izveidojies līderu trio. Lieliski pirmo posmu veica itāliete Lisa Vitoci, vāciete Vanesa Hinca un Marī Dorina-Abēra no Francijas. Itālijai turpinājumā trasē devās Dorotija Vīrere, Vācijai – Laura Dālmeiere, bet Francija – Anī Beskona.

Šorttreks, vīrieši. Ceturtdaļfinālu nākamajā skrējienā sasniedza arī ķīnietis Dzivei Rens, krievs Aleksandrs Šuļginovs, kazahs Nurbergens Žumagazijevs, bet sestajā priekšskrējienā nākamajai kārtai kvalificējas Ungārijas pārstāvis Šaoans Liu, japānis Riosuke Sakazume un kazahs Abzals Ažgalijevs. Pēdējos divos skrējienos ceturtdaļfinālā iekļuva Dēhons Hvans (Dienvidkoreja) un Keita Vatanabe (Japāna), kā arī Šaolins Liu (Ungārija) un Tianju Hans (Ķīna).

Biatlons, jauktā stafete. Sacensības sākušās! Stafetē dāmas veiks 2x6 kilometrus, bet vīrieši - 2x7,5 kilometrus.

Ziemeļu divcīņa, LH/10kmPirmā sacensību daļa ir noslēgusies, lēcienu no lielā tramplīna sportisti ir veikušu, tagad sekos 10 km slēpojums, kurā viņi startēs atbilstoši tramplīnlēkšanas rezultātiem — 4 sekundes par katru punktu, kas šķir sportistus no līdera.Pirmais trasē dosies japānis Akito Vatabe, kuram ir 138,9 punkti. Faktīski vienlaicīgi ar viņu startēs norvēģis Jarls Magnuss Rībers (138,6 punkti), bet 12 vēlāk startēs austrietis Vilhelms Denifils. Igaunis Kristjans Ilvess tramplīnlēkšanā uzrādīja 16. rezultātu (114 p.) un 10 km slēpojumu iesāks gandrīz pusotru minūti aiz Vatabes. Vēl vēlāk distanču slēpošanas trasē dosies otrs igaunis Karls-Augusts Tīrma, kam 34. rezultāts tramplīnlēkšanā (89,3 punkti).

Šorttreks, vīrieši. Ceturtajā skrējienā mājinieks Hjodžuns Lims izcīnīja pirmo vietu ar laiku 40,418 sekundes, bet Dāns Brūvsma no Nīderlandes bija otrais. Ceturtdaļfinālā netiek kanādietis Šarls Hamelins, kurš saņēma sodu, pēc kura ceturtdaļfinālā iecēla kazahu Denisu Ņikišu.

Šorttreks, vīriešiJira Seo no Dienvidkorejas un nīderlandietis Dilans Hogerferfs sasniedz ceturtdaļfinālu no trešā priekšskrējiena.

Zvejniekam izdevās labs starts, un viņš izvirzījās vadībā. Tad Samuels Žirārs pārņēma vadību, latvietis viņam turēja līdzi un finišēja otrajā vietā! Kanādietis Žirārs finišēja ar laiku 40,493 sekundes, bet Roberts Zvejnieks sasniedza rezultātu 40,563 sekundes. Tas ir jauns Latvijas rekords. Viņš iekļūst ceturtdaļfinālā, kas notiks 22. februārī.

Jau pirmajā priekšskrējienā Dažins Vi no Ķīnas sasniedz jaunu olimpisko rekordu 500 metru distancē – 40,264 sekundes. Ar viņu ceturtdaļfinālu sasniedza polis Bartošs Konopko.

Šorttreks, vīriešiSākas 500 metru sacensības vīriešiem.

Ziemeļu divcīņa, LH/10kmAustrietis Bernhards Grūbers piedzemējoties piedzīvo kritienu un viņam momentā apkārt saskrien bariņš mediķu, bet sportistu vairāk sāpina zaudētie punkti nekā kritiens. Austrietis uzreiz pieceļas un pamet tramplīnlēkšanas arēnu. Grūbers pēc 24 sportistiem ir devītais.

Bronzas medaļa nonākusi pie saviem īpašniekiem - Oskara Melbārža un Jāņa Strengas!

Bobslejistus apbalvos Ivo Feriani un Heike Grosvanga

Sākas arī apbalvošanas ceremonija bobslejā divnieku ekipāžām!

Ziemeļu divcīņa, LH/10kmMainīgā un spēcīgā vēja dēļ nekādi nespēj savu lēcienu izpildīt itālis Ārons Kostners, kurš pārstāv pazīstamo Kostneru dinastiju.

Sākas sacensības šorttrekā. Priekšsacensības vispirms aizvadīs sievietes 1000 metru distancē, bet tad startēs vīrieši 500 metros. Robertam Zvejniekam starts otrajā slidojumā pulksten 12:47.

Olimpisko spēļu hokeja turnīrā par vietu ceturtdaļfinālā vēl cīnīsies Somija un Dienvidkoreja, kā arī Šveice un Vācija. Divi ceturtdaļfināla pāri jau zināmi: Čehija - ASV un OAR - Norvēģija.

45 gadus vecais japāņu tramplīnlēcējs Noriaki Kasai, kurš savās astotajās olimpiskajās spēlēs Phjončhanā palika bez medaļas, nebūt netaisās kārt slēpes vadzī. Viņš paziņojis, ka gatavojas kvalificēties arī nākamajai olimpiādei, kas 2022. gadā notiks Ķīnā, un varbūt pat aiznākamajām spēlēm 2026. gadā, kad jau būs sasniedzis 53 gadu vecumu. "Es nesaku, ka gribētu tur būt, es saku, ka noteikti startēšu Pekinā," BBC citē Kasai. "Es gribētu par savu mērķi izvirzīt startu 10 olimpiskajās spēlēs. Es neko neesmu pabeidzis." Ziemas olimpiskajās spēlēs Nosaki Kasai debitēja 1992. gadā Albērvilā un ir izcīnījis kopumā trīs olimpiskās medaļas — divas sudraba un vienu bronzas. Pirmo godalgu viņš ieguva 1994. gadā Lillehammerā, pārējās divas - pēc 20 gadiem Sočos.2018. gada Phjončhanas spēļu atklāšanas ceremonijā viņš bija Japānas izlases karognesējs.

Hokejs, vīrieši. Slovēnija - Norvēģija 1:2. Spēle noslēgusies.Norvēģija pagarinājumā izturēja mazākumu, tad izveidoja ļoti bīstamu uzbrukumu, kurā vārtu priekšā izveidoja ļoti lielu haosu, bet tad ripa nonāca pie Aleksandra Bonsaskena. Viņš izdarīja precīzu metienu.Norvēģijas izlase iekļūst ceturtdaļfinālā, kur tiksies Olimpiskajiem atlētiem no Krievijas.

Slovēnijas spēlētājs Muršāks pagarinājuma sākumā vairākumā norībināja vārtu stabiņu. Slovēņi pagaidām izskatās labāk, bet bez gūtiem vārtiem viņiem ceturtdaļfinālu nesasniegt.

Hokejs, vīrieši. Slovēnija - Norvēģija 1:1. Noslēdzies pamatlaiks.Ar 60 minūtēm nepietika uzvarētāja noskaidrošanai.

Hokejs, vīrieši. Slovēnija - Norvēģija 1:1.Jans Muršāks trīs minūtes pirms pamatlaika beigām izdarīja tālu metienu, bet ripa trāpīja pa vārtu pārliktni. Norvēģijai ļoti smagi klājas mazākumā.

Hokejs, sievietes. Šveice - Japāna 1:0. Spēle noslēgusies.Šveices hokejistes nodrošina sev piekto vietu olimpiskajās spēlēs. Līdz ar to Japāna paliek sestajā vietā, bet pirms tam kļuva zināms, ka septītajā pozīcijā ierindojas Zviedrija, bet astotajā - Koreja. Sieviešu turnīrā vēl priekšā medaļu cīņas.

Kanādas frīstailiste Keisija Šārpa, kura otrdien kļuva par olimpisko čempioni rampā, pēc finiša atzinās — viņa pirms izšķirošiem startiem nokrāso nagus zelta krāsā. Veiksmei. "Var teikt, ka tā ir māņticība vai spēcīgs ieradums," ESPN citē jaunizcepto olimpisko čempioni.

Hokejs, vīrieši.43:08 min. Slovēnija – Norvēģija 1:1.Ātrā uzbrukumā Tomijs Kristiansens nonāca labā pozīcijā un izdarīja precīzu metienu.

Ziemeļu divcīņa, LH/10kmPēdējo izmēģinājuma lēcienu no lielā tramplīna atkal izlaiž titulētais francūzis Džeisons Lamī-Šapuī. Tieši tādu pat taktiku viņš izvēlējās iepriekšējā disciplīnā, sāka uzreiz ar sacensību lēcienu, kurā uzrādīja 19. rezultātu, bet pēc slēpošanas atkrita pat uz 31. vietu kopvērtējumā.

Oskars Melbārdis un Jānis Strenga saņems to, ko ir nopelnījuši - bronzas medaļu! http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/melbardis-strenga-bronzas-medalas-sanems-otrdien-dienas-vidu-pec-latvijas-laika.d?id=49762669

Abās šobrīd notiekošajās spēlēs noslēgušies 2. periodi. Rezultāti joprojām nav mainījušies.Hokejs, vīrieši. Slovēnija – Norvēģija 1:0Hokejs, sievietesŠveice – Japāna 1:0.

Sieviešu kērlinga turnīrā aizvadītas kārtējās spēles:Kanāda – Ķīna 5-7;ASV – Dienvidkoreja 6-9;Lielbritānija – Japāna 8-6.Pēc šīm spēlēm Dienvidkorejas kērlingistes jau garantējušas sev vietu turnīra pusfinālā, bet par pārējām trim vietām solās būt diezgan aizraujoša cīņa.

Ziemeļu divcīņa, LH/10km48 Ziemeļu divcīņas sportisti šodien iesāk savas otrās sacensības šajās spēlēs, uz lielā tramplīna plus 10 kilometru slēpojums.Uz starta arī abi Igaunijas pārstāvji, Karls-Augusts Tīrma un Kristjans Ilvess. Pirmajās sacensībās, lēcienā no mazā tramplīna un 10 km slēpošanas, labākais rezultāts Ilvesam, kurš ieņēma 16. vietu, Tīrma ierindojās 43. vietā 47 dalībnieku konkurencē.

Hokejs, vīrieši. Norvēģijas izlases vārtsargs Larss Haugers ar ķiveri atvairīja spēcīgu pretinieku metienu. Līdzīga un aizraujoša cīņa rit laukumā.

Žigas Jegliča komentārs pēc pozitīvām dopinga analīzēm: "Pēc ārsta ieteikuma es lietoju astmas zāles. Tās man ieteica lietot pēc elpošanas testiem 2017. gadā Slovākijā. Es aizmirsu par šīm zālēm informēt, lai tās iekļauj izņēmumu sarakstā. Es tās sajaucu ar citām zālēm, kuras ir atļauts lietot. Tas viss bija saistīts ar neuzmanību. Es par to atvainojos."

Kanādas policijas virsnieks kopā ar korejiešu kolēģi olimpiskajā hokeja turnīra laikā, Kanādas un Čehijas izlases spēlē, izglābuši dzīvību kādam 8 gadus vecam puisēnam, kurš tribīnēs aizrijies ar pīrāgu un zaudējis samaņu. Abi policisti laicīgi paguva sniegt pirmo palīdzību un izglāba zēnu no nosmakšanas. Par to Frenks Martino un Himins Jons saņēmuši pateicības rakstus no Kanvondo provinces valdības, ziņo CBC. Martino un Jons strādā starptautiskajā drošības dienestā šajās olimpiskajās spēlēs.

Abās hokeja spēlēs noslēgušās pirmās trešdaļas

Hokejs, sievietes. 3:19 min. Šveice – Japāna 1:0Evelīna Raseli jau mača sākumā guva vārtus un pietuvināja savu komandu piektajai vietai olimpiskajās spēlēs. Protams, jāspēlē vēl ir ļoti daudz.

Slovēnijas izlase šajā mačā spēlē bez viena no saviem līderiem - Žigas Jegliča. Izrādās, ka aizsargs pieķerts aizliegto vielu lietošanā un padzīts no olimpiskā ciemata. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/tresais-dopinga-skandals-phjonchana-piekerts-slovenijas-izlases-hokejists.d?id=49763459

Hokejs, vīrieši.6:68 min. Slovēnija - Norvēģija 1:0Jans Urbāšs pēc Jana Muršāka piespēles izdarīja spēcīgu metienu, un ripa gar Larsa Haugena kājsargu ielidoja vārtu apakšējā stūrī.

Hokejs, sievietes. Šveice - Japāna. Spēle sākusies. Cīņa par 5. sākusies.

Hokejs, vīrieši.Slovēnija - Norvēģija. Spēle sākusies!

Publicēta starta kārtība individuālajām daiļslidošanas sacensībām sievietēm. Latvijas pārstāve Diāna Ņikitina savu īso programmu demonstrēs ceturtā. Sacensību sākums trešdien, 21. februārī pl. 3 naktī pēc Latvijas laika.

Krievu medijiem patīk "šūmēties" arī par dopinga pārbaudītājiem, kuri to vien dara, kā ļaunprātīgi "norauj" krievu sportistiem treniņus. Tagad Krievijas masu medijos cenšas uzturēt ar šausmināšanos par WADA pārstāvju vizīti pie daiļslidotājas Alīnas Zagitovas, kura dopinga analīžu nodošanas dēļ nevarēja aizvadīt pilnvērtīgu treniņu. Sportistei bija jānodod gan asins, gan urīna analīzes, bet otro nodošana aizņēma ilgāku laiku, jo sportistei nācās daudz dzert, lai nodotu nepieciešamo biomateriāla apjomu. Žurnālisti metās meklēt "sabotāžu" un "provokāciju", bet Krievijas Daiļslidošanas federācijas ģenerālsekretārs izdevumam "Sport Ekspress" loģiski norāda: "Kāda vēl te provokācija? Nodot dopinga analīzes ir sportistes pienākums. Runāt par kaut kādām provokācijām šobrīd nav pareizi."

Laika apstākļi atkal ietekmē olimpisko spēļu sacensības. Tā kā piektdien prognozē spēcīgu vēju, snovborda sacensības “Big Air” disciplīnā un kalnu slēpošanas sacensības sievietēm Alpu kombinācijā pārceltas uz ceturtdienu. "Big Air" disciplīna piedzīvo savu debiju olimpiskajās spēlēs.

Olimpiskajās spēlēs šobrīd risinās sieviešu kērlinga turnīrs, bet pulksten 9:40 sāksies otra astotdaļfināla spēle vīriešu hokeja turnīrā starp Slovēnijas un Norvēģijas izlasēm. Savukārt japānietes un šveicietes sieviešu turnīrā cīnīsies par 5. vietu.

OAR puse aktīvi pieturas pie versijas, ka meldoniju krievu kērlingistam Aleksandram Krušeļņickim kāds piebēris pie dzēriena. Viņa kolēģe Anna Sviridova norāda: "Ja esi atvēris aizzīmogotu pudeli un padzēries, tad no tās vairs nedrīkst nolaist acis. Uz sekundi aizgriezies — vairs no tās nedzer. Ja tu esi profesionāls sportists un esi iekļauts WADA testēšanas sarakstā, ir jābūt galēji piesardzīgam ar jebkādu ēdienu vai dzērienu."SOK pārstāvji Krievijas aizdomas par ļaunprātīgu rīcību nekomentē, vien aicina OAR vērsties Starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), ja viņiem ir kādi pierādījumi. Interesanti, ka Krievijas Kērlinga federācija iesniegumu tiesā ir izdarījusi, bet tikai Krievijas Izmeklēšanas komisijā, nevis CAS.Kā ziņojām, Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļnieka Krušeļņicka analīzēs tika konstatēts aizliegtais preparāts meldonijs. 19. februārī Seulā WADA sertificētā laboratorijā atvēra B provi un gaidāms, ka šodien tiks paziņotu analīžu rezultāti.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/dopinga-skandals-phjonchana-olimpiskais-atlets-no-krievijas-pamet-olimpisko-ciematu.d?id=49758999

Starp citu, Norvēģija jau ir labojusi savu olimpisko medaļu rekordu. Phjončhanas spēlēs norvēģu sportisti līdz šim izcīnījuši 28 godalgas (un ir līderi medaļu tabulā), bet līdzšinējais rekords, ko viņi ieguva savā mājas olimpiādē Lillehammerā 1994. gadā un pirms četriem gadiem Sočos, bija 26 medaļas.

Frīstaila slēpošana, vīrieši. Sacensībās rampā noslēgušās kvalifikācijas sacensības, kurās labākie bija amerikāņi, ieņemot trīs vietas – Ārons Blanks (94.40), Alekss Fereira (92.60) un Torins Jaters-Voless (89.60)

ASV izdevums “USA Today” izveidojis rakstu par krievu hokejistu un OAR izlases aizsargu Vjačeslavu Voinovu, kurš 2015. gadā ASV tika apsūdzēts par vardarbību mājās, nodarot miesas bojājumus sievai. Viņš toreiz izcieta 45 dienu ilgu cietumsodu. Amerikāņu žurnālists par šo lietu jautāja Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) pārstāvim Markam Adamsam. Viņš atbildēja, ka šādos jautājumos spēlētāja pielaišana vai nepielaišana olimpiskajām spēlēm jālemj starptautiskajai sporta veida federācijai. Krievijas medijos par “USA Today” izveidoto rakstu reaģēja diezgan saasināti.

Amerikāņu kalnu slēpošanas superzvaigzne Lindsija Vona nobrauciena un kombinācijas sacensībās lūko gūt medaļas, taču viņa cer uz “medicīnisku brīnumu”, kas palīdzētu pagarināt viņas karjeru pēc olimpiskajām spēlēm. Šajās olimpiskajās spēlēs Vona kopumā ir diezgan pļāpīga, pirms tam viņa atzina, ka izmanto katru iespēju, lai psiholoģiski ietekmētu konkurentes.

Phjončhanas olimpisko spēļu čempions Skots Moirs pēc triumfa dejās uz ledus: “Esmu priecīgs par to, kā pagāja turnīrs. Mēs esam ļoti pateicīgi savai komandai, kas mūs sagatavoja. Ja šīs ir karjeras beigas, tad esam ļoti apmierināti. Tuvāko dienu laikā mēs par to paziņosim, bet tagad jāizbauda brīdi.”

Kērlings, vīrieši. Sacensību turpinājumā aizvadītas kārtējās spēles grupu turnīrā:Lielbritānija – Norvēģija 10-3;Japāna – Kanāda 4-8;Dienvidkoreja – Šveice 8-7;Itālija – Zviedrija 3-7.Kopvērtējumā Zviedrija ir līderpozīcijā un joprojām ir vienīga, kas kvalificējusies pusfinālam. Kanāda, Lielbritānija un Šveice dala otro vietu, bet Japāna, Norvēģija, Dienvidkoreja ierindojas dalītā piektajā vietā. Aizraujoša cīņa!

Frīstaila slēpošana, vīrieši. Otrajā kvalifikācijas braucienā ļoti sāpīgu kritienu piedzīvoja austrietis Džoels Gizlers, kurš pēc trika veikšanas atsitās pret rampas apmali un krita. Viņš varēja pats pamest rampu, bet mediķi tāpat bija piesteigušies palīgā.

Hokejs, vīriešiASV - Slovākija (0:0, 3:1, 2:0)ASV hokejisti olimpisko turnīru turpinās ceturtdaļfinālā, kurā tiksies ar Čehijas izlasi. Šai spēlē divus vārtus uzvarētāju labā guva Raiens Donato, pa vieniem Džeimss Višņevskis, Marks Arkobello un Garets Rou, Slovākijas izlases vienīgos vārtus guva Peters Čerešņaks.ASV hokejisti iesoļo ceturtdaļfinālā, kur viņus jau gaida Čehijas valstsvienība.

Hokejs, vīriešiASV - Slovākija 5:1Vēl viens ātrs pretuzbrukums un Raiens Donato ar tālu plaukstas metienu pārspēj Janu Laco, gūstot ceturtos vārtus šajā turnīrā.

Hokejs, vīriešiASV - Slovākija 4:1Ātrs, skaists pretuzbrukums un Garets Rou panāk trīs vārtu pārsvaru amerikāņiem.

Hokejs, sievietesZviedrija - Koreja 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)Nekādas cerības neatstāja zviedrietes mājiniecēm, un ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja sev 7. vietu šajās olimpiskajās spēlēs.

Rīta sesijā olimpiskās medaļas tika sadalītas arī frīstaila rampā sievietēm, un Kanādai šodien veiksmīga diena - bez daiļslidotājiem zeltu atnesa arī frīstailiste Kesija Šārpa. Sudrabs francūzietei Marī Martino, bronza amerikānietei Britai Sigurnijai.

Hokejs, vīriešiASV - Slovākija 3:1Astotdaļfināla spēli pārliecinoši iesākusi ASV izlase, pēc diviem periodiem ar divu vārtu pārsvaru pārspējot slovākus.

Sudraba medaļas tika Francijas pārim Gabrielai Papadakis/Gijomam Sizero, kurus pirmajā sacensību daļā, īsajā programmā, piemeklēja nepatīkams misēklis. Ja ne tas (jo tiesneši noņem punktus arī par tādām ķibelēm), iespējams, francūži būtu čempioni, jo divu programmu summā no Virtū/Moira atpalika tikai 0.79 punktus.http://www.delfi.lv/izklaide/divaina-pasaule/sensacijas/foto-francijas-dailslidotaja-olimpiade-piedzivo-vislaunako-murgu.d?id=49760993

Vēsturisku panākumu šodien izcīnīja Kanādas daiļslidotāji Tesa Virtū/Skots Moirs - viņi kļuva par trīskārtējiem olimpiskajiem čempioniem dejās uz ledus.

Šābrīža situācija medaļu tabulā:

Phjončhanas olimpiskās spēles turpinās! 11. sacensību dienā uz starta stājas jauni sportisti un tie, kuriem sacīkstes turpinās - pēc kvalifikācijām vai ar nākamo kārtu.