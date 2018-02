Phjončhanas olimpiskās spēles: klāt sacensību vakara sesija. Teksta tiešraide

Olimpisko spēļu astotās dienas norisēm aicinām sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



Phjončhanas olimpiskās spēles: 9. diena

Latvijas sportistu starti 18. februārī:- kalnu slēpošana, vīrieši, milzu slaloms. Otrais brauciens (Kristaps Zvejnieks);- plkst. 13:05 Bobslejs, vīrieši, divnieki. Pirmais un otrais brauciens (Oskars Melbārdis/Jānis Strenga, Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis);- plkst. 13:15 biatlons, vīrieši, 15 km masu starts (Andrejs Rastorgujevs)

Pulksten 13:00 sāksies komandu iedzīšanas sacensības ātrslidošanā vīriešiem.

Pirmdien no rīta pēc vietējā laika tiks atvērta un pārbaudīta OAR kērlingista Aleksandra Krušeļnicka dopinga analīzes "B" prove, un sportistam atļauts piedalīties proves atvēršanā, ziņo "Sport Ekspress".

Hokejs, sievietesZviedrija - Japāna 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)Ajakai Toko gūstot vārtus pagarinājuma ceturtajā minūtē, Japāna izcīna uzvaru un izšķirošajā spēlē cīnīsies ar Šveici par 5. vietu olimpiskajā turnīrā.Zviedrietes savukārt spēkosies ar mājinieci Koreju par 7. vietu šajā olimpiādē.

Izdevums "Sport Espress" ziņo, ka OAR izlases kērlingista, Phjončhanas spēļu bronzas medaļnieka Aleksandra Krušeļņicka analīzēs esot atrasts aizliegtais preparāts meldonijs, un pie viņa dodoties dopinga oficieri, lai noskaidrotu situāciju. Sportists aģentūrai "RIA Novosti" paziņojis, ka neko nezinot par to, arī Krievijas Kērlinga federācijas vadība nekādu oficiālu informāciju par aizdomīgām analīzēm nav saņēmusi, par to neko nezinot arī Krušeļņicka treneris. "Aleksandrs meldoniju beidza pieņemt 2016. gadā, tiklīdz to iekļāva aizliegto preparātu sarakstā," izdevums "Sport Ekspress" citē kērlingista treneri Dmitriju Meļņikovu. "Pēc tam 2016. un 2017. gada pasaules čempionātā viņam tika izdarītas dopinga analīzes un nekādu problēmu nebija. Ceru, ka tā ir kaut kāda kļūda,"

Hokejs, vīriešiČehija - Šveice 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)Šveicieši nepadodas un atkal nomaina Hilleru pret sesto laukuma spēlētāju, un vēlreiz par to samaksā — Mihals Ržepiks 39 sekundes spēles beigu signāla no laukuma centra ieraida ripu tukšajos vārtos.Līdz ar to Čehijas izlase ir automātiski iekļuvusi ceturtdaļfinālā, bet Šveice spēlēs izslēgšanas turnīrā.

Hokejs, vīrieši58:40 min. Čehija - Šveice 3:1Šveicieši gandrīz četras minūtes pirms pamatlaika beigām nomaina vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un Romāns Červenka divas minūtes vēlāk faktiski pieliek šai spēlei punktu, uzbrukuma zonā atņemot šveiciešiem ripu un ieraidot to tukšajos Šveices komandas vārtos.

Hokejs, vīrieši43:02 min. Čehija - Šveice 2:1Domniks Kubaliks pēc labas izspēles ar metienu tuvajā augšējā vārtu stūrī izvirza vadībā čehus.

Hokejs, sievietes26:25 min. Zviedrija - Japāna 1:1Zviedrietes izmanto Japānas kļūdu, un Lisa Johansone gūst vārtus skaitliskajā mazākumā. Ar šādu rezultātu arī noslēdzās otrais periods.

Hokejs, vīriešiČehija - Šveice 1:1 (noslēdzies 2. periods)Otrajā trešdaļā turpinājās līdzīga un aktīva spēle abu komandu izpildījumā, izcili darbojās abi vārtsargi, īpaši Jonass Hillers, jo čehu uzbrukumi bija asāki un bīstamāki.

Hokejs, sievietes21:43 min. Zviedrija - Japāna 0:1Japānietes atklāj šīs spēles rezultātu - Šiori Koike pārspēj Sāru Grānu.

Hokejs, sievietesZviedrija - Japana 0:0 (noslēdzies 1. periods)Līdzīga spēle sieviešu hokeja turnīrā par 5.-8. vietu. Japānietes pirmajā trešdaļā neizmantoja trīs skaitliskos vairākumus, zviedrietes – vietu un pēc pirmajām 20 minūtēm abas vārtsardzes ir atvairījušas visus metienus.

Hokejs, vīriešiČehija - Šveice 1:1 (noslēdzies 1. periods)Pirmās trešdaļas beigās Vohtehs Možisk nopelnīja 2+2 soda minūtes, un Šveices izlase vētraini uzbruka čehu vārtiem, taču Pāvels Francūzs kopā ar partneriem neļāva izvirzīties vadībā. 34 vairākuma sekundes vēl pārcelsies uz otro periodu.

Hokejs, vīrieši14:47 min. Čehija - Šveice 1:1Šveice nespēja realizēt skaitlisko vairākumu, taču turpināja uzbrukumu arī kad laukumā atgreizās noraidītais Jans Kovaržs, un Tomass Rufenahts ar spēcīgu plaukstas metienu izlīdzina rezultātu.

Hokejs, vīrieši07:09 min. Čehija - Šveice 1:0Mihals Ržepiks pašās vairākuma beigās realizē skaitlisko pārsvaru un izvirza vadībā Čehijas izlasi.

Hokejs, sievietes. Zviedrijas un Japānas hokejistes aizvada otro pusfinālu par 5.-8. vietu.

Hokejs, vīrieši. Sākusies spēle starp Čehijas un Šveices izlasēm. Čehi šajā mačā var nodrošināt vietu turnīra ceturtdaļfinālā.

Distanču slēpošana, vīrieši.Kilometru pirms finiša Johaness Klebo veica izšķirošo izrāvienu, un Denisam Spicovam neizdevās šo augsto tempu noturēt. Norvēģijas stafetes komanda olimpiskajās spēlēs triumfē ar rezultātu stunda, 33 minūtes un 4,9 sekundes. OAR komanda zaudēja 9,4 sekundes, bet trešā vieta Francijai (+36,9).

Distanču slēpošana, vīrieši.OAR sportists Deniss Spicovs strauji samazināja deficītu un izvirzījās līderpozīcijā. Johaness Klebo tur viņam līdzi, bet francūzis Bakšeiders sāk atpalikt.

Distanču slēpošana vīrieši.Pēc veiktiem 35 kilometriem par zelta medaļām cīnās Francija un Norvēģija. Francūzis Adriens Bakšeiders tikai par 0,4 sekundēm apsteidz Johanesu Klebo, bet trešajā vietā ir OAR sportists Deniss Spicovs, kurš atpaliek 11,6 sekundes. Pārējie atpaliek jau minūti

Distanču slēpošana, vīriešiPēdējā stafetes maiņa, no tās kā līdere aizslēpo Norvēģija (Johaness Hesflots Klēbo), 0,4 sekundes atpaliek Francija (ceturto posmu slēpo Adriens Bakšeiders). OAR nomainās pēc 16,2 sekundēm (Deniss Spicovs), jau 58,6 sekundes atpaliek Somija (Lari Lehtonens).

Distanču slēpošana, vīrieši.Trešajā stafetes posmā Krievijas pārsvars tika sadeldēts. Tad pusotru kilometru līdz stafetes maiņai norvēģis Simens Krīgers pārņēma vadību, bet viņam sekoja francūzis Parisē. Krievs Červotkins sekoja piecas sekundes aiz līderiem, bet itāļi un somi jau atpalika daudz vairāk.

Distanču slēpošana, vīrieši.Otrajā posmā krievs Aleksandrs Boļšunovs pārņēma sacensību līderpozīciju un vienu brīdi bija priekšā ar 40 sekunžu pārsvaru. Pēc tam kazahs Jevgeņijs Veličko pietuvojās līdz 24,9 sekundēm, bet turpat bija Itālija, Norvēģija un Francija. Stafetes maiņas punktā nekas būtiski nemainījās.

Distanču slēpošana, vīrieši.Pēc veiktiem 10 km stafetes maiņas punktā līderpozīcijā ar laiku 24:40,9 ir Kazahstāna, kurai seko OAR (+1,2), Itālija (+10,0), Francija (+10,8) un Norvēģija (+18,2).

ASV hokeja izlases zaudējums OAR daudziem ķēries pie sirds, un Ziemeļamerikas mediji, meklējot iemeslus šādai spēlei, nonāk pie NHL un tās vadības aizlieguma līgas spēlētājiem doties uz olimpiskajām spēlēm. ASV izlases komplektācija tiek nosaukta par "savācām, kas nu bija pa rokai". ESPN komentētājs Sems Bordens tā arī raksta: "Šī nebija spēle starp ASV un Krievijas izlasi, ko atceras jūsu tēvi, pat ne spēle, ko atceras jūsu vecākais brālis, kad Tīdžejs Ošī Sočos četrreiz pārspēja Sergeju Bobrovski. Šī spēle - un viss olimpiskais turnīrs - ir kaut kas pa vidu starp starptautisku talantu parādi un nākotnes zvaigžņu svētkiem. Tam par iemeslu ir NHL lēmums nelaist savus spēlētājus uz olimpiādi, kas atņēma šim turnīram elitāro līmeni un daudzām komandām, ieskaitot pašu ASV izlasi, – identitāti. ASV valstsvienība nav nedz koledžas spēlētāju izlase, nedz profesionāļu komanda. Tā ir sajaukums no "ceļojošiem" hokejistiem, zemāko līgu spēlētājiem, bijušajiem NHL hokejistiem un dažiem rītdienas profesionāļiem. Tas neizklausās pēc laba komplekta, un nav arī."

Distanču slēpošana, vīrieši. Cīņu par olimpiskajām medaļām uzsāk distanču slēpotāji, kuri startē 4x10 km stafetē.

Zvejnieka pozīcija šajās sacensībās vairs nemainīsies. Latvietis finišēja 35. vietā.

Kristaps Zvejnieks savu otro braucienu. Zvejnieks trases augšdaļā pieļāva kļūdu un zaudēja ātrumu. Viņam nevienu sportistu trasē apsteigt neizdevās, bet uz citu sportistu neveiksmes rēķina viņā pakapās uz 35. vietu. Finišā viņam rezultāts 2:28,27 minūtes, kas bija par 10,23 sekundēm lēnāk nekā Hiršeram.

Kalnu slēpošana, vīrieši. Par olimpisko čempionu milzu slaloma sacensībās kļuvis austrietis Marcels Hiršers, kurš Phjončhanā tādējādi ieguva otro zelta medaļu. Divu braucienu summā viņa rezultāts bija 2:18,04 minūtes. Sudrabu ieguva Henriks Kristofersons, kurš pēc pirmā brauciena bija 10. vietā. Norvēģis summā zaudēja 1,27 sekundes, bet trešajā vietā ierindojās Francijas sportists Aleksis Pinturo.https://twitter.com/MarcelHirscher/status/965108765128314882

Kalnu slēpošana, vīriešiPirmajā braucienā 10. rezultātu uzrādījušais norvēģis Henriks Kristofersens otro braucienu veica ļoti labi un viņam tas ļāva pakāpties vismaz līdz trešajai vietai.

Kalnu slēpošana, vīrieši. Kritienus piedzīvojuši tādi TOP 30 spēlētāji Rikardo Toneti, Stefans Brensteiners un Andreass Zampa. Ja Zvejnieks tiks līdz finišam, tas vien palīdzēs uzlabot pozīciju par trīs vietām. Tagad sākas izšķirošie braucieni par godalgām

Hokejs, vīrieši.Vācija – Norvēģija 3:2. Spēle noslēgusies.Patriks Hagers, Matiass Plahta un Dominiks Kahūns realizē pēcspēles metienus, bet norvēģiem neizdevās neviens precīzs metiens.

Frīstails sloupslails, vīriešiPar olimpisko čempionu šajā atraktīvajā disciplīnā kļūst 22 gadus vecais norvēģis Oistens Brātens.

Hokejs, vīrieši.Vācija - Norvēģija 1:1. Noslēdzies pagarinājums. Spēle turpinās ar pēcspēles metienu sēriju.

Hokejs, sievietesŠveices – Koreja 2:0. Spēle noslēgusies. Šveicietes turnīra noslēgumā spēlēs par piekto vietu, bet korejietes olimpisko spēļu noslēgumā centīsies nepalikt pēdējā vietā.

Hokejs, vīrieši.Vācija - Norvēģija 1:1. Noslēdzies pamatlaiks.Ar 60 minūtēm nepietika uzvarētājai noskaidrošanai, bet norvēģi pagarinājumu varēs iesākt vairākumā.

Šveices frīstailistam Jonasam Huncikeram pēc piezemēšanās pēdējā tramplīnā atnāk vaļā slēpes stiprinājums un viņš finišē ar vienu slēpi. Arī tas ietekmē rezultātu un viņš saņem 46,40 punktus. Augstāko rezultātu šveicietis saņēma otrajā mēģinājumā, 66,20 p., un ir ārpus medaļu pretendentiem.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas: Ar norovīrusu saslimuši arī Igaunijas delegācijas pārstāvji, kuri dzīvo vienā mājā ar Latvijas sportistiem. Latvijas sportistiem ieteikts rūpīgi ievērot higiēnu un pēc iespējas biežāk izvairīties no koplietošanas telpām, kā, piemēram, lifta. Tiesa, Latvijas sportisti dzīvo mājas pirmajos trīs stāvos, tāpēc lifta izmantošana viņiem īsti nav aktuāla.

Hokejs, vīrieši45:19 min. Vācija - Norvēģija 1:1.Aleksandrs Reihenbergs vārtu priekšā nospēlēja precīzi un ievirzīja ripu Vācijas izlases vārtos.

SOK 24. februārī pieņems lēmumu par to, vai OAR delegācija Phjončhanas olimpisko spēļu noslēgumā varēs iet zem Krievijas karoga un ar valsts simboliku, vai tā ir izpildījusi visus priekšnoteikumus un "labi uzvedusies", šodien preses konferencē paziņoja SOK pārstāvji.

Emocijas vīru hokejā – OAR izlases galvenais treneris Oļegs Znaroks pēc spēles ar ASV nav paspiedis roku pretinieku galvenajam trenerim Tonijam Granato. Mačā, kurā OAR uzvarēja ar 4:0, Granato neesot patikusi Znaroka taktika - spēles pēdējās minūtēs viņš laida laukumā vairākuma maiņu. "Yahoo! Sports" ziņo, ka Granato esot Znarokam kliedzis "turpini laist viņus laukumā, turpini!". Ko lai saka - neviens jau neliedza amerikāņiem pašiem uzvarēt šo spēli un tad izmantot tādu taktiku, kā gribas...

Kalnu slēpošana, vīrieši. Sācies 2. brauciens milzu slaloma sacensībās. Vispirms tiks noskaidroti medaļu ieguvēji, bet tad drīz trasē dosies arī Kristaps Zvejnieks.

Divkārtējā Phjončhanas olimpisko spēļu čempione Ragnhila Hāga publiski paudusi nožēlu par to, ko par viņu rakstījuši krievu medijos. Izdevums "Sport Ekspress" pēc Hāgas uzvaras ironizēja, ka zeltu ieguvusi astmātiķe un tas esot pilnīgi legāli, netieši norādot uz to, ka sportiste brīvi izmanto aizliegtos preparātus. "Krievu žurnālists ar mani nesazinājās. Viņš varēja parunāt ar mums vai izlases ārstiem," saka norvēģu slēpotāja. "Norvēģiem vienkārši ir jākoncentrējas uz sportu, ar šo neko nevar iesākt. Mes zinām, ka rīkojamies likuma ietvaros."

Hokejs, vīriešiVācija - Norvēģija 1:0. Noslēdzies 2. periods. Teicama iespēja mazākumā bija Olsenam, kad viņš pārtvēra ripu un izgāja pret vārtsargu Deniju aus den Birkenu, bet uzbrukuma spēlētājs šajā duelī zaudēja.

Hokejs, sievietes. 38:52 min. Šveice – Koreja 2:0Otrā perioda izskaņā Evelīna Raseli dubultoja Šveices komandas pārsvaru pusfināla mačā par 5.-8. vietu.

"Delfi" olimpiskais reportieris Uldis Strautmanis arī tika pie bildes ar Ziemeļkorejas līdzjutējām. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1790249307936846&id=100008553811248

Sākušās finālsacensības frīstaila slēpošanā vīriešiem sloupstaila disciplīnā.

Hokejs, vīrieši32:53 min. Vācija – Norvēģija 1:0Patriks Hagers vairākumā no vārtu priekšas izdarīja metienu vārtu tālajā malā, un Haugens vairs nespēja apturēt ripu no lidošanas vārtos.

Latvijas bobslejisti šodien uzsāk sacensības divnieku konkurencē. Oskara Melbārža stūmējs šodien būs Jānis Strenga, nevis Daumants Dreiškens. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/melbardis-divniekos-brauks-kopa-ar-strengu-un-startes-ar-13-numuru.d?id=49756651

Hokejs, vīrieši. Vācija - Norvēģija 0:0.Bastians Kristiansens nopelnīja piecu minūšu noraidījumu par asu spēka paņēmienu. Vācija piecas minūtes bīstami uzbruka, bet ripa spītīgi nelidoja vārtos. Bija epizode, kur tā atsitās pret vārtu stabiņu, taču arī vārtsargs Haugens darbojās lieliski.

Kalnu slēpošanas sacensībās atkal izceļas Ziemeļkorejas līdzjutējas

Hokejs, sievietesŠveice – Koreja 1:0. Noslēdzies 1. periodsPusfināla spēlē par 5.-8. vietu šveicietes izvirzījās vadībā 17. minūtē pēc Sabrinas Colingeres metiena vairākumā.

Hokejs, vīriešiVācija - Norvēģija 0:0. Noslēdzies 1. periods.Abas komandas spēli iesāka diezgan miegaini, bet uz perioda beigām vārtsargiem nācās glābt savas komandas pēc bīstamiem metieniem.

Frīstaila slēpošana, vīrieši. Sloupstaila kvalifikācijas sacensības ir noslēgušās, un kļuvuši zināmi 12 sportisti, kuri iekļuvuši finālā. Labāko rezultātu uzrādīja Oskars Vesters no Zviedrijas (95,40), otrais bija Andri Ragetli (95,00), bet trešais – Alekss Bolī-Maršāns (94,20).

Kalnu slēpošana, vīrieši. Noslēdzies 1. brauciens. Kristaps Zvejnieks ierindojās 41. pozīcijā. No 110 dalībniekiem finišu sasniedza 85 kalnu slēpotāji.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Kristaps Zvejnieks pēc pirmā brauciena: Nav labi un nav slikti. Ieņemtās vietas ziņā ir labi, bet laika ziņā gribētos mazāku starpību. Te ir savādākas sacensības, nekā citas. Fiziski grūta trase, jācīnās pie katra mietiņa. Trasē no sieviešu milzu slaloma un slaloma ir palikušas slieces, tāpēc ir nelīdzena. Jau pirmie sportisti “kratījās”. Grūti braukt. Nav sajūtas, ka ir foršs brauciens. Te ir cīņa līdz pēdējam mietam. Pat lejā daudzi krīt, jo tajā vietā var uzņemt pārāk lielu ātrumu, tu nenokontrolē ātrumu un tad nav variantu – lido ārā. Interesanta trase, ar sakostiem zobiem jācīnās līdz galam.Otrajā mēģinājumā būs savādāka trase, varu kāpt augstāk. Mēģināšu izlikt visu, ko varu. Jākāpj augstāk.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs turpināsies hokeja turnīrs. Vīrešu turnīrā C grupas trešās kārtas spēlē tiekas Vācija un Norvēģija, bet sieviešu turnīrā sākusies cīņa par 5.-8. pozīciju, un pirmajā mačā Šveice tiekas ar Korejas komandu.

Čehs Filips Forejteks startēja ar 63. starta numuru, un viņš finišu sasniedza 36. vietā, līderim zaudējot 4,64 sekundes. Tas latvieti Kristapu Zvejnieku nobīda uz 41. vietu.

Līdz šim 11 sportistiem olimpiskā milzu slaloma trase bijusi par smagu, un viņi finišu nesasniedza, bet četriem piespriestas diskvalifikācijas. Savukārt līderu piecinieks pirmajā braucienā ir šāds:

Kristaps Zvejnieks savu braucienu milzu slaloma sacensībās aizvadījis. Viņam tomēr neizdevās iesaistīties cīņā par vietu TOP 30. Pirmajos kontrolpunktos latvietis ierindojās 46. pozīcijā, bet trases beigu daļā viņam izdevās pakāpties līdz 40. vietai. Hiršeram Zvejneks zaudē 5,54 sekundes.

Phjončhanā cīņas aizvada kērlingisti un frīstaila slēpotāji sloupstailā, kuriem ir kvalifikācijas sacensības. Tāpat treniņbraucienus aizvada dāmu bobslejistes.

Zvejnieks trasē dosies ar 55 starta numuru. Līdz latvieša startam vēl jāpagaida aptuveni 20 minūtes.

Milzu slaloma sacensībās līderpozīcijā pēc pirmā brauciena izvirzījies Marcels Hiršers, kurš trasi veica 1:08,27 minūtēs. Aleksis PInturo izvirzījies otrajā pozīcijā (+0,63), bet Leifs Kristians Nestvolds-Haugens ieņem otro pozīciju (+0,66).

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs sākusies devītā sacensību diena, un milzu slalomā sacensībās pēc neilga brīža trasē dosies latvietis Kristaps Zvejnieks.

Situācija medaļu tabulā pēc septiņām sacensību dienām: