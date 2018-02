Phjončhanas olimpiskās spēles: Latvijas šorttrekisti cīnās par pusfinālu. Teksta tiešraide

Olimpiskajām sacensībām aicinām sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



Latvijas sportistu starti 17. februarī:- daiļslidošana, Deniss Vasiļjevs- pl. 12:44 šorttreks, 1000 m (Roberto Puķītis, Roberts Zvejnieks)- pl. 13:20 skeletons, 3 un 4. brauciens (Lelde Priedulēna)

Distanču slēpošana, sievietes Par olimpiskajām čempionēm distanču slēpošanas 4x5km sacensībās kļūst Norvēģijas slēpotājas. Marita Bjergena tādējādi kļūst par septiņkārtējo olimpisko čempioni. Sudraba medaļa Zviedrijai, bet Olimpiskās atlētes no Krievijas ieguva bronzu.

Šorttreks, vīrieši.Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks startēs ceturtajā ceturtdaļfināla slidojumā, kurā kopumā startēs pieci sportisti. Tā starts paredzēts pulksten 12:53. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/sorttrekisti-pukitis-un-zvejnieks-skaidro-savus-atskirigos-celus-uz-olimpisko-ceturtdalfinalu.d?id=49741509

Distanču slēpošana, sievietes. Stafetes sacensības pirms pēdējā posma līderpozīcijā ir Zviedrija, bet turpat ir krievu sportisti. Norvēģija atpaliek deviņas sekundes, bet Somija – 27,7 sekundes.

Par medaļām cīņa pilnā sparā rit arī distanču slēpošanas 4x5km stafetē.

Pulksten 12:00 sāksies šottreka sacensību sesija. Vispirms uz ledus dosies dāmu šorttrekistes, kuras aizvadīs priekšskrējienus 1500 metru distancē, bet uzreiz pēc tam sāksies ceturtdaļfināli 1000 metru distancē, kurā startēs arī latvieši.

Hokejs, vīrieši. Dienvidkoreja - Šveice 0:8. Spēle noslēgusies.Olimpisko spēļu mājiniekiem smags zaudējums turnīra otrajā spēlē.

Hokejs, vīrieši55:10 min. Dienvidkoreja - Šveice 0:8Enco Korvi izdarīja metienu, vārtsargs ripu atsita, bet no Dienvidkorejas aizsarga Erika Regana slidas tā atrada ceļu vārtos.

Hokejs, sievietes. Somija - Zviedrija 7:2. Spēle noslēgusies. Līdz ar to pusfināla pāri ir zināmi. Somija pusfinālā spēlēs pret ASV, bet OAR tiksies ar Kanādu.

Hokejs, sievietes 57:47 min. Somija - Zviedrija 7:2Sani Hakala saņēma piespēli un vārtu priekšā iedabūja ripu pretinieču cietoksnī.

Hokejs, vīrieši51:24 min. Dienvidkoreja – Šveice 0:7Piuss Zuters vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu un guva savus trešos vārtus!

Hokejs, vīrieši46:45 min. Dienvidkoreja – Šveice 0:6Šveicieši laukuma viduszonā pārtvēra ripu, metās uzbrukumā un Reto Šepi trieca to vārtu augšējā stūrī.

Hokejs, vīrieši45:17 min. Dienvidkoreja – Šveice 0:5Šveicieši spēli turpina nepiespiesti un radoši izspēlē uzbrukumus. Andress Ambuls no vārtu priekšas piespēlēja brīvajam Piusam Zuteram, kurš guva savus otros vārtus spēlē. Dienvidkorejas vārtos tagad stājas Sungdže Parks.

Hokejs, vīrieši43:50 min. Dienvidkoreja – Šveice 0:4.Tomass Rufenahts apspēlēja pretinieku aizsargu un izdarīja precīzu metienu ar nūjas neērto pusi.

Sievietes, hokejs.44:35 min. Somija - Zviedrija 6:2Ātrā pretuzbrukumā Emma Nutinena ieguva vārtsardzes atsisto ripu un guva sestos vārtus.

Hokeja spēlēs sākušies trešie periodi.

Čehijas sportiste Estere Ledecka pēc sensacionāli izcīnītās zelta medaļas supergiganta sacensībās: "Es esmu ļoti šokēta. Es skatījos rezultātus un domāju, ka tur ir kaut kāda kļūda. Es gaidīju, kad kļūda tiks labota, bet nekas nemainījās. Cilvēki gavilēja, bet es domāju - kas notiek?"

Abās hokeja spēlēs noslēgušies otrie periodi.

Kalnu slēpošanas superzvaigzne Lindsija Vona bija vīlusies par savu sniegumu supergiganta sacensībās, kurās palika septītajā vietā. “Domāju, ka vismaz būšu uz goda pjedestāla, bet kļūda bija pārāk liela. Jutos labi. Šosezon supergigantā man nav tie labākie rezultāti, tāpēc esmu pārliecināta, ka nobraucienā man veiksies labāk.”

Hokejs, sievietes 39:12 min. Somija - Zviedrija 5:2Rebeka Stenberga izgājienā izdarīja metienu vārtu augšējā stūrī un bija precīza.

Hokejs, vīrieši.35:55 min. Dienvidkoreja - Šveice 0:3Piuss Zuters no aizvārtes atrada veidu, kā pārspēt pretinieku vārtsargu.

Hokejs, sievietes 29:29 min. Somija – Zviedrija 5:1Emma Nordina vienus vārtus Zviedrijai atspēlēja, bet 32 sekundes vēlāk Rīka Valila atjaunoja četru vārtu pārsvaru.

Hokejs, vīrieši.27:36 min. Dienvidkoreja - Šveice 0:2. Felisjēns Dubuā iegāja zonā, izdarīja metienu, un ripa no Meta Daltona ielēca vārtos. Dienvidkorejas vārtsargs izmisīgā lēcienā nespēja apturēt ripu no vārtu līnijas šķērsošanas.

Hokejs, sievietes 27:14 min. Somija - Zviedrija 4:0Somijas hokejistes turpina braši soļot pretī vietai pusfinālā. Vēl vienu precīzu metienu izdarīja Mišele Karvinena.

Hokejs, vīrieši.Dienvidkorejas kapteinis Vūsangs Parks pie saviem vārtiem saņēma triecienu ar nūju pa seju. Epizode bija ļoti nepatīkama, bet hokejists piecēlās un pameta laukumu. Pēc mazas pauzes viņš varēs turpināt maču.

Sākušies otrie periodi abās hokeja spēlēs.

Vīriešu kērlinga turnīra sestās sesijas spēles: Dienvidkoreja – Lielbritānija 11-5 Šveice – Norvēģija 7-5 Kanāda – Zviedrija 2-5 Japāna – Itālija 6-5. Līdz ar to Zviedrijjas kērlingisti kļuvuši par vienīgajiem šajā turnīrā, kuri cīnās bez zaudējumiem.

Abās spēlēs noslēgušās pirmās ceturtdaļas.

Hokejs, sievietes 17:44 min. Somija - Zviedrija 3:0.Susana Tapani vairākumā panāca Somijas izlasei jau trīs vārtu pārsvaru.

Hokejs, sievietes 11:32 min. Somija - Zviedrija 2:0.Somietes uzbrukumā izdarīja vairākus metienus pēc kārtas, līdz Isa Rahunena atrada caurumu Zviedrijas izlases vārtos.

Hokejs, vīrieši.10:23 min. Dienvidkoreja - Šveice 0:1.Šveices izlase piespieda pretiniekus pie saviem vārtiem, un Getans Hāss no aizvārtes piespēlēja Denisam Holenšteinam, kurš no ļoti tuvas distances meta precīzi.

Hokejs, vīrieši.Dienvidkoreja - Šveice 0:0.Šveices izlase izdara milzīgu spiedienu uz pretinieku vārtiem, bet Dienvidkorejas vārtsargs Mets Daltons darbojas lieliski.

Hokejs, sievietes 6:12 min. Somija - Zviedrija 1:0Petra Nīminena uzbrukuma zona tika pie ripas, skaisti izgāja pret vārtsardzi un apspēlēja viņu, gūstot lieliskus vārtus.

Hokeja spēles sākušās!

Hokejs, sievietes. Somija - Zviedrija.Somietes un zviedrietes sadalīs pēdējo ceļazīmi uz pusfinālu. Jau vēstīts, ka OAR hokejistes pārvarēja ceturtdaļfinālu un pusfinālā spēlēs pret Kanādu, bet šī dueļa uzvarētājas pusfinālā spēkosies ar ASV.

Hokejs, vīrieši. Dienvidkoreja - Šveice. A grupas otrās kārtas spēli aizvadīs mājinieki korejieši un šveicieši. Abas komandas lūkos gūt pirmās uzvaras turnīrā.

Neoficiālajā medaļu kopvērtējumā pēc septiņām sacensību dienām Vācija ir diezgan drošā vadībā, apsteidzot Norvēģiju, Nīderlandi, ASV, Kanādu un Zviedriju.

Olimpiskajā atlētu komandā no Krievijas izcēlies neliels skandāls starp hokejistiem. OAR hokejists Iļja Kovaļčuks izteicās par sieviešu hokeju, sakot, ka šis sporta veids īsti neesot labs. “Lai meitenes neapvainojas, bet tas nav tas. Es sapratu, ka viņas var pielietot kaut kādu spēka spēli, bet kaut kā maigāk. Tas nav kā pie cilvēkiem.”OAR sieviešu hokeja izlases spēlētāja Anna Šohina atzina, ka to nebija patīkami dzirdēt. “Cilvēkam, kurš spēlē tik augstā līmenī, šādi runāt nevajadzētu. Šādas savas domas labāk paturēt pie sevis.”

Olimpiskajās spēlēs šobrīd notiek vienīgi vīriešu kērlinga turnīra sacensības. Tiek izspēlētas sestā sesija. Kopvērtējumā bez zaudējumiem cīnās Kanādas un Zviedrijas izlases, bet par pēdējām divām vietām uz pusfinālu būs sīva cīņa, jo uz to pretendē gan Itālija, Šveice, ASV, Japāna, Norvēģija un Dānija. Dienvidkoreja gan pagaidām cīnās bez uzvarām.

Hokejs, vīriešiKanāda - Čehija 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)Pirmo zaudējumu šajā olimpiskajā hokeja turnīrā piedzīvojusi Kanādas izlase, kas "bullīšos" piekāpās čehiem. Kanādiešiem tas bija pirmais zaudējums olimpiskajās spēlēs kopš 2010. gada, kad Vankūverā ar 3:5 piekāpās kaimiņiem ASV. Kopš tā laika Kanādas vīriešu hokeja izlase uzvarējusi 11 mačos pēc kārtas un divreiz kļuvuši par olimpiskajiem čempioniem.

Pēdējos divus treniņbraucienus aizvadījuši bobsleja divnieki, un Latvijas ekipāžām labi rezultāti. Oskaram Melbārdim trešais (49,90 sek.) un piektais (50,03 sek.) laiks, Oskaram Ķibermanim gan tikai 20. rezultāts piektajā treniņbracienā (50,42 sek.), toties sestais pēdēja (50,07 sek.).

Frīstails, sievietesFrīstaila slēpošanā sloupstailā dubultuzvara Šveicei - zelts Sārai Heflinai, sudrabs Matildei Gremo, bet bronzu iegūst britu frīstailiste Izabela Etkina.

Hokejs, sievietesOAR - Šveice 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)Krievijas hokejistes spēja saņemties un trešajā periodā sagrāva Šveici, pirmo reizi iekļūstot olimpiskā hokeja turnīra pusfinalā. Otrajā pārtraukumā ģērbtuvēs bija iesūtīts Znaroks?

Daiļslidošana, vīriešiŠoma Uno pēc ne tik veiksmīga sākuma aizvadīja izcilu izvelēs programmas nobeigumu un izcīna sudraba medaļu! Summā Uno par vienu punktu vairāk nekā Havjeram Fernandesam, bet Juzuru Hanju izplust asarās – viņš ir nosargājis savu olimpiskā čempiona titulu! Līdz ar Hanju raud visas japāņu sievietes tribīnēs :-)Latvijas pārstāvis Deniss Vasiļjevs savā olimpiskajā debijā iekļūst TOP20 un ierindojas 19. vietā!

Daiļslidošana, vīriešiSpānis Havjers Fernandess vienkāršo vairākus lēcienus un neizmanto iespēju kļūt par olimpisko čempionu, ņemot vērā, ka arī Hanju nebija perfekts sniegums. Spānis no Hanju atpaliek par 12 punktiem, bet apsteidz ķīnieti, kas nozīmē, ka Spānijai būs vēl viena medaļa šajās spēles.Savukārt nu paveras iespējas otram Japānas slidotājam, Šomam Uno, kurš pēc īsās programmas bija trešais.

Daiļslidošana, vīriešiKā saka, neviens nav perfekts, pat ne japānis Juzuru Hanju. Viņam neizdodas tik nevainojams slidojums kā īsajā programmā, bet pats ir apmierināts ar sniegumu, un no tribīnēm sāk birt plīša mantiņu lietus. Janhu otrais rezultāts aiz Čena izvēles programmā, bet summā pārliecinoši pirmais - 317.85 p.

Kalnu slēpošana, sievietesPilnīgi negaidīti supergiganta sacensību vadībā nonāk čehiete Estere Ledečka, kad visi gandrīz jau piešķīra zela medaļu austrietei Annai Veitai. Startējusi divdesmit sestā, čehiete uzrāda pirmo rezultātu, apsteidzot Veitu par 0,01 sekundi. Tā jau saka – sacensības beidzas tad, kad finišējuši visi.

Daiļslidošana, vīriešiŠķiet, ka Patrikam Čanam no Phjočhanas būs jāaizbrauc tikai ar komandu sacensībās izcīnīto medaļu, kas viņam tomēr dod olimpiskā čempiona titulu. Pēc īsās programmas Čans bija tikai sestais, arī izvēles programma nav nevainojami noslidota - sestais rezultāts tajā, un arī sestais rezultāts summā, kas nobīda kanādieti uz devīto vietu, jo vēl slidos tikai trīs sportisti, trīs līderi.

Daiļslidošana, vīriešiLabi, ka tikai viens kritiens ķīnieša Bojana Dzina "Zvaigžņu karu" programmā, citādi arī viņš zaudētu Nātanam Čenam. Pēc īsās programmas Džina pārsvars pār Nātanu Čenu bija vairak nekā 20 punkti, bet izvēles programmā Dzinam 194,45 punkti un summā viņš tikai par 0.42 apsteidz amerikāni!

Daiļslidošana, vīriešiDiezgan bāls sniegums OAR sportistam Dmitrijam Alijevam, kuram izdevās ļoti skaista, emocionāla īsā programma, par kuru 18 gadus vecais Alijevs saņēma piekto rezultātu. Savu tautieti Koļadu summā Alijevs gan apsteidz, bet zaudē Nātanam Čenam un Vinsentam Žu. Ar to Čens ir iekļuvis olimpiskajā sešiniekā!

Hokejs, sievietes31:47 min. OAR - Šveice 1:2Lara Štaldere realizē skaitlisko vairākumu un izvirza vadībā Šveices izlasi

Hokejs, sievietes20:48 min. OAR - Šveice 1:1Šveicietes jau pirmajā uzbrukumā otrās trešdaļas pirmajā minūtē izlīdzina rezultātu.

Daiļslidošana, vīriešiPamatīgs kritiens rezultātos čeham Mihaam Bržezinam, kuram tikai 11. rezultāts izvēles programmā un devītā vieta summā. Tā kā vēl jāslido septiņiem sprotistiem, Bržezins zaudēs sešas pozīcijas un atstās TOP10, toties Nātans Čens no 17. vietas jau pakāpies uz astoto!Amerikānis Adams Ripons izvēles programmā neizpilda nevienu četrkāršo lēcienu, kas atsaucas uz punktiem, un viņš summā aiz Čena, Žu un arī Koļadas, kas Riponu pārbīda no septītās uz desmito vietu.Ar to sacensības trešajai grupai noslēgušās, un atlikuši tikai seši spēcīgākie slidotāji. Interesanti, cik augstu vēl izdosies kāpt Nātanam Čenam?

Hokejs, sievietes07:22 min. OAR - Šveice 1:0Krievietes gūst vārtus, spēlējot "lielajā" skaitliskajā mazākumā!

Daiļslidošana, vīriešiAmerkānis Vinsents Žu ar iespaidīgu izvēles programmu gandrīz sasniedz 200 punktu atzīmi (192.16), bet summā paliek aiz sava tautieša Nātana Čena, kurš turpina iespaidīgo kāpienu uz augšu no savas 17. vietas pēc īsās programmas.Pašu medijos daudz kritizētajam krievu daiļslidotājam Mihailam Koļadam neizdodas "reabilitēties" izvēles programmā, kuru viņš nespēj veikt bez kritieniem un kļūdām. Tas, kas Koļadam sanāk izdodas izcili, bet brāķa ir daudz. Astotais rezultāts izvēles programmā un trešā vieta summā aiz abiem amerikāņiem.

Starp citu, šodien Phjončhanā gaidāms viens patiešām vēsturisks notikums – tiks izcīnīta 1000. medaļa ziemas olimpiskajās spēlēs, informē SOK. Pagaidām nav zināms, kuram tiks šī vēsturiskā godalga, par to ziņosim.

Kalnu slēpošana, sievietesTā arī ir – Lindsija Vona paliek bez medaļas supergigantā, jo jau tagad viņu apsteigušas četras sportistes. Pirmā pagaidām ir austriete Anna Feita, pašreizējā olimpiskā čempione, no viņas 0,10 sekundes atpaliek Lihtenšteinas pārstāve Tīna Veiratere, bet Lara Guta ir trešā. Pagaidām visas startējušās ir tikušas galā ar trasi.

Daiļslidošana, vīriešiBeļģis Jorens Hendriks neatkārto īsās programmas līmeni, lai gan izvēles programmu aizvada bez lielām kļūdām. Viņš uzrāda sesto rezultātu un kopvērtējumā paliek aiz Čena, Bičenko un Samohina, kuri pēc īsās programmas bija aiz beļģa.Nākamais slido kanādietis Kīgans Mesings, kurš atveido ļoti jauku un sirsnīgu Čārlija Čaplina tēlu, kas patīk skatītājiem. Arī Kanādas šā gada vicečempiona sniegums ir nav slikts, lai gan ir dažas neprecizitātes, un programmā ceturtā vietā, bet summā Mesings ir aiz Čena un Bičenko.

Kalnu slēpošana, sievietesNeskatoties uz kļūmi pirms finiša, šveiciete Lara Guta izrauj līderpozīciju supergigantā. Viņa par 0,04 sekundem apsteidz itālieti Johannu Šnarfu, bet Lindsiju Vonu - par 0,26 sekundēm.

Bēdīgas ziņas no mediju ciemata - naktī miegā miris viens no žurnālistiem. "Mediju ciematā atrasts miris 50 gadus vecs vīrietis, kurš strādāja Japānas raidsabiedrībā," šodien tradicionālajā preses konferencē paziņoja rīkotāju pārstāvis. Notikušo konstatējis mirušā dienvidkorejiešu žurnālista istabas biedrs, kurš gājis viņu modināt un izsaucis policiju. Mirušais nogādāts slimnīcā, kur konstatēta nāve.

Kalnu slēpošana, sievietesVonas rezultāts patiešām nebija labs - viņu pārspējusi itāliete Johanna Šnarfa, turklāt diezgan pārliecinoši, par 0,22 sekundēm.

Medicīniski sliktas ziņas no bobsleja – ar norovīrusu sasirguši divi Šveices bobsleja komandas pārstāvji, kuru vārdi gan netiek atklāti. SOK preses sekretārs informējis, ka abi sportisti dzīvo viesnīcā ārpus olimpiskā ciemata, kurā neviens saslimšanas gadījums vēl nav konstatēts.

Kalnu slēpošana, sievietesVējš ir rimies un sacensības kalnu slēpošanā supergigantā sievietēm ir sākušās. Pirmā trasi veic slavenā amerikāniete Lindsija Vona un par mata tiesu izvairās no izstāšanās.

Daiļslidošana, vīriešiTrešajā grupā slidos beļģis Joriks Hendrikss, kanādietis Kīgans Mesings, amerikāņi Vinsents Žu un Adams Ripons, krievs Mihails Koļada un čehs Mihals Bržezina.

Daiļslidošana, vīriešiAustrālijas daiļslidotājs Brendans Kerijs, kura izvēles programma noslēdz otrās grupas uzstāšanos, muzikālajam pavadījumam izvēlējies roka leģendu "Pink Floyd" skaņdarbus. Mūzika gan ir krietni labāka par slidojumu, un Kerijs summā piekāpjas pat Denisam Vasiļjevam.

Daiļslidošana, vīrieši16 gadus vecais Dienvidkorejas sportists Džunhvans Ča nodemonstrē skaistu, trauslu tēlu, slidojums ir arī tehniski sarežģīts, lai arī neiztiek bez kļūdām. Ceturtais rezultāts pagaidām izvēles programmā un ceturtais summā. Pēc īsās programmas Ča bija 15. vietā, bet palaidis garām Nātanu Čanu.

Daiļslidošana, vīriešiNātans Čens dod iemeslu publikai aplaudēt, un bieži. Lai gan neiztiek bez kļūdām, viņam par 35 punktiem vairāk nekā Bičenko tikai tehniskajās atzīmēs vien. 215.08 punkti par izvēles programmu un 297.35 punkti summā. Pavisam droši, ka amerikānis šīs sacensības nenoslēgs 17. vietā, kurā bija pēc īsās programmas. Turklāt viņš ir pirmais daiļslidotājs vēsturē, kurš īsajā programmā izpildījis sešus četrkāršos lēcienus!

Kalnu slēpošana, sievietesPl. 5 pēc Latvijas laika bija paredzēts sākt supergiganta sacensības kalnu slēpošanā sievietēm, taču atkal iejaukušies dabas spēki un lielā vēja dēļ sacensību sākums pārcelsts.

Daiļslidošana, vīriešiUzreiz aiz Bičenko startē otrs Izraēlas daiļsidotājs Daniels Samohins, 2015. gada pasaules junioru čempions, kurš savam pieredzējušākajam tautietim zaudē tikai divus punktus un pagaidam ir otrais.Nākamais slido sezonas līderis Nātans Čans, kurš aizvadīja ļoi neveiksmīgu īso programmu.

Daiļslidošana, vīrieši"Smejies, Pajaco" – tehniski iespaidīgs priekšnesums Izraēlas sportista Alekseja Bičenko izpildījumā, viņš bija ļoti koncentrējies uz lēcienu uzpildi un punktu krāšanu, tāpēc lielākās emocijas bija jau pēc programmas beigām, nevis tās laikā. No sešiem šīs grupas slidotājiem Bičenko bija augstākajā pozīcijā, 13., un viņam ir labas izredzes pakāpties arī augstāk. 172.88 punkti par izvēles programmu un 257.01 punkts summā.

Otrajā starta sešiniekā divi Izraēlas daiļslidotāji, Aleksejs Bičenko un Daniels Samohins, amerikānis Nānats Čens, uzbeks Miša Ge, korejeitis Džunvans Ča un austrālietis Brendans Kerijs.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Deniss Vasiļjevs emcoionāli izbaudījis savu slidojumu un tas paticis. Vēlējies vairāk skatītāju, jo tribīnes vēl nebija piepildītas, kad startēja pirmie sportisti. Vasiļjevs turpinās sadarabību ar Lambjēlu un jau zina, kas ir jāuzlabo sniegumā, pie kā vēl jāstrādā.

Daiļslidošana, vīriešiKļūdām plilnu izvēles programmu nodemonstrē 22 gadus vecais Gruzijas slidotājs Morisi Kvitelašvili, vairāk lēcienu neveicot nekā izpildot, un pārņem no ķīnieša Hana Jana pēdējo vietu; pēc īsās programmas viņš bija 22. vietā. Izvēles programma bija veidota sarežģīta, bet sportists ar to šodien galā netika. Mīnus seši punkti par neveiktiem elementiem un summā tikai 204.57 punkti.

Daiļslidošana, vīriešiEmocionāla, rotaļīga izvēles programma Fellīni filmu mūzikas pavadījumā ir japānim Keidži Tanakam. Neskatoties uz diviem kritieniem, tehnisko punktu summa viņam ir lielāka nekā Latvijas sportistam. Japānis Vasiļjevu pēc īsās programmas apsteidza tikai par puspunktu, bet pēc diviem priekšnesumiem - jau par 10 punktiem, kļūstot par sacensību līderi uz šo brīdi.

Bobslejs, sievietesNigērijas bobslejistes ir veikušas pirmo treniņbraucienu, bet korejieši turpina "slēpties", arī šīs valsts sieviešu bobsleja komanda izvēlējusies pirmos treniņus izlaist.

Daiļslidošana, vīriešiPagalam neveiksmīgs izvēles programmas izpildījums ir ķīnietim Hanam Janam, kurš pēc īsās programmas bija 19. vietā. Kritieni un neprecīzi izpildīti elementi atbīda viņu uz pēdējo vietu...

Daiļslidošana, vīriešiAtturīga, vīrisķīga programma vācietim Paulam Fencam skarbā seriāla "Troņu spēles" mūzikas pavadījumā un ar attiecīgu tēlu. Arī vācietis neiztiek bez kļūdām, gan izvairās no kritieniem, taču beigās sejas grimase rāda, ka sportists nav gluži apmierināts ar savu sniegumu. Viņš izvēles programmai kvalificējās kā pēdējais, uzrādot 24. rezultātu izvēles programmā.Par šo disciplīnu Fencam tikai 139.82 punkti, 214.55 punkti summā. Joprojām līderis ir mūsu Deniss Vasiļjevs.

Daiļslidošana, vīriešiAr elegantu vieglumu "Beatles" mūzikas izlases pavadījumā savu izvēles programmu veic itālis Mateo Rico. Viņš izpildīja visus lēcienus, tikai divi neprecīzi veikti elementi, un itālis, kurš pēc īsās programmas bija 23. vietā, saņem 156.78 punktus, bet summā par nepilniem divim punktiem vairāk ir Denisam.

Daiļslidošana, vīriešiDeniss Vasiļjevs izvēles programmu iesāk ar tīri izpildītu kombinācija, bet tad seko kritiens, izpildot trīskāršo akseli, kas ir nepiegriezts. Arī otrais akselis beidzas ar kritienu, bet pārējo programmu, divas kaskādes, rotācijas un soļu celiņu Latvijas daiļslidotājs izpilda precīzi un izjusti. Tribīnēs viņu sveic ar Latvijas karogiem. Par izvēles programmu Denisam mīnus divi punkti, 155.06 p. Divu programmu summā 234.58 punkti. Gaidīsim, ko rādīs konkurenti.

Pirmajā grupā kopā ar Vasiļjevu savu izvēles programmu rādīs vācietis Pauls Fencs, itālis Mateo Rici, ķīnietis Hans Jans, japānis Keidži Tanaka un gruzīns Morisi Kvitelašvili.https://twitter.com/Dejass/status/964666712430870534

Paralēli jau notiek pirmās četras spēles kērlingā sievietēm, kvalifikācija sloupstailā sievietēm un pirmais treniņbrauciens bobslejā dāmām.

Arī šodien sacesības tiesā FIS Latvijas tiesnese Agita Ābele, kura ir devītais arbitrs.

Deniss kopā ar konkurentiem jau izslidojis uz ledus, sporrtisti tiek sveikti ar aplausiem, sekos neliela iesildīšanās un tad jau sacensības sāksies. Izvēles programmā tiesnešu vērtēšanai tiks pasniegti 13 elementi, kas summā ar īsās programmas punktiem veidos galīgo punktu summu.

Ar Vasiļjeva priekšnesumu šodien sāksies izvēles programmas sacensības - Latvijas daiļslidotājam ir pirmais "starta numurs".https://twitter.com/UStrautmanis/status/964662631637303296

Kā ziņojām, daiļslidošanas sacensībās Latvijas vārdu aizstāv 18 gadus vecais daugavpilietis Deniss Vasiļjevs, kuram pēc izvēles programmas ir 21. vieta.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/dailslidotajs-deniss-vasiljevs-ar-21-rezultatu-kvalificejas-izveles-programmai.d?id=49751661

Viens no sporta vidiem, kurā šodien uzzināsim olimpisko čempionu, ir daiļsidošana, kurā sportisti aizvadīs izvēles programmu.

Šodien olimpiskās sacensības turpinās vairākos sporta veidos, un tiks sadalīti deviņi medaļu komplekti.

