Phjončhanas olimpiskās spēles: OAR hokejisti spēkojas ar Slovēniju. Teksta tiešraide

Phjončhanas olimpiskās spēles: 7. diena

Tongas sportists Pita Taufatofua, kurš Rio un Phjončhanas spēļu atklāšanas ceremonijās iesoļoja ar kailu ķermeņa augšdaļu, distanču slēpošanas sacensībās finišēja 114. pozīcijā. “Es nekaunos publiskot savas neveiksmes, es nevēlos radīt iespaidu, ka dzīvoju perfekti dzīvi. Cilvēki baidās no neveiksmēm, baigās no kritikas, tāpēc viņi neko nedara.”

Hokejs, vīrieši 47:12 min. OAR – Slovēnija 8:1. Kirils Kaprizovs ar spēcīgu metienu no asa leņķa gūst komandas astotos un savus trešos vārtus spēlē.

Hokejs, vīrieši41:15 min. OAR – Slovēnija 7:1Krievu hokejistu turpina graut slovēņus. Septītos vārtus guva Kirils Kaprizovs, kurs apslidoja ap vārtiem un izdarīja precīzu metienu.

Hokejs, vīrieši. OAR – Slovēnija 6:1. Noslēdzies 2. periods.

Pasaules mediji pievērsuši uzmanību Mikaelas Šifrinas veselības problēmām, kas viņai patraucēja iegūt medaļu. “Tas bija negaidīti. Rodas sajūta, ka man kaut kāds vīruss uzbrūk. Esmu sarūgtināta, nejutos kā es pati. Es nevienu pat nevaru vainot, tā vienkārši gadījās.”

Hokejs, vīrieši. 37:16 min. OAR – Slovēnija 6:1Iļja Kovaļčuks iesāka zibenīgu OAR uzbrukumu, kura noslēgumā pats saņēma ripu metiena pozīcijā un guva vārtus.

Beidzies ceturtais treniņbrauciens bobsleja divniekiem. Ātrākais šoreiz ir Niko Valters - 49,87 sek. Otrais ir austrietis Benjamins Maiers (+ 0,11 sek.), trešais - korejietis Vons (+0,18 sek.). Oskaram Melbārdim piektais laiks (+0,24 sek.), Oskaram Ķibermanim 15. (+0,47 sek.)

Hokejs, vīrieši.33:31 min. OAR – Slovēnija 5:1Slovēnijai neizdevās izmantot vairākumu, bet viņi turpināja uzbrukt, līdz Miha Verličs piespēlēja Janam Muršākam, kurš no vārtu priekšas iedabūja ripu krievu cietoksnī.

Hokejs, vīrieši.30:02 min. OAR – Slovēnija 5:0Ņikita Gusevs ļoti acīgi pamanīja Kirilu Kaprizovu, kurš saņēma ripu un izdarīja ļoti precīzu metienu no diezgan asa leņķa.

Hokejs, vīrieši.28:48 min. OAR - Slovēnija 4:0 Iļja Kovaļčuks ļoti brīvi izgāja cauri Slovēnijas aizsardzībai, apslidoja vārtus un izdarīja piespēli Iļjam Kablukovam, kurš uzreiz izdarīja metienu un trāpīja.

Hokejs, vīriešiOAR - Slovēnija 3:0Krievu hokejistu turpina darboties droši. Mača 26. minūtē precīzi meta Aleksandrs Barabanovs, bet tad, izpildot soda metienu, izgājienā pret vārtsargu OAR uzbrucējs Kablukovs trāpīja pa vārtu stabu.

Hokejs, vīrieši.OAR - Slovēnija 2:0. Sācies 2. periods.

Vairākas spēles šodien jau aizvadītas kērlinga turnīros gan vīriešu, gan sieviešu konkurencēs. Vīriešu turnīrs:Itālija – Dānija 4-6; Norvēģija – Dienvidkoreja 7-5Zviedrija – ASV 10-4;Sieviešu turnīrs: Dānija – Kanāda 9-8; Dienvidkoreja – Šveice 7-5Zviedrija – OAR 5-4.

Hokejs, vīrieši.OAR - Slovēnija 2:0. Noslēdzies 1. periods.

Hokejs, vīrieši.18:45 min. OAR - Slovēnija 2:0Iļja Kovaļčuks izdarīja metienu pa vārtiem, bet ripa no slovēņa Jana Urbāša nūjas ielidoja vārtos.

Hokejs, vīrieši. 18:23 min. OAR - Slovēnija 1:0Slovēnija palika mazākumā, bet OAR vairākumā ātri saspēlējās, un nogādāja ripu Sergejam Mozjakinam, kurš ar spēcīgu metienu to trieca vārtos

Hokejs, vīrieši. OAR - Slovēnija 0:0. Aizvadītajās epizodēs spēlē bija jāiesaistās gan krievu vārtsargam Kosečkinam, gan slovēnim Gračnaram. Krievu hokejistiem pārsvars laukumā ir diezgan liels.

Sieviešu slaloma sacensībās ceturtajā vietā palikušajai Mikaelai Šiferei šodien esot traucējušas vēdera sāpes. Viņu līdz bronzas medaļai šķīra tikai 0,08 sekundes. Ziemeļamerikas mediji ziņo, ka Šifrina pirms starta esot vēmusi, kas rada aizdomas par saslimšanu ar norovīrusu.

Hokejs, vīrieši.OAR - Slovēnija 0:0. Spēles sākums abām komandām ir līdzīgs. Krievijas izlasei izdevušies pāris metieni pa vārtiem, bet Slovēnijas uzbrukumi pārsvarā notiek gar apmalēm.

Hokejs, vīrieši. Olimpiskie atlēti no Krievijas (OAR) - Slovēnija. Spēle sākusies. Olimpiskais hokeja turnīrs turpinās ar B grupas otrās kārtas spēli.

Finišā Induli Bikši apsteidza vēl divi sportisti, un viņš sacensības noslēgs 65. pozīcijā.

Aizvadīts trešais oficiālais treniņbrauciens bobsleja divniekiem un skats uz rezultātiem patīkams - Oskaram Melbārdim ātrākais laiks (49,69 sek.), Oskars Ķibermanis vienpadsmitais (+0,45 sek.). Otrais aiz Melbārža kanādietis Džastins Kripss (+0,06 sek.), trešais Niko Valters (+0,15 sek.). No slēpņa iznākuši arī korejieši, kuriem vajag ieskaitītu braucienu treniņos, lai kvalificētos sacensībām, un Junjons Vons/Jangū So uzrādīja piekto rezultātu (+0,22 sek.).Kā rakstījām, Dienvidkorejas bobsleja un skeletona izlases galvenais treneris arī šajā sporta veidā sagaida no saviem sportistiem medaļas.http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/korejas-bobsleja-izlases-treneris-sapno-par-divam-olimpiskajam-medalam-phjonchana.d?id=49698211

Distanču slēpošanaLatvietis Indulis Bikše arī noslēdzis sacensības, finišu sasniedzot 63. vietā ar rezultātu 37:44,7 minūtes. Tas bija par četrām minūtēm lēnāk nekā Kolonjam.

Allaž tik elegantais un kārtīgais kanādiešu daiļslidotājs Patriks Čans šodien uz sacensībām ieradās ar nelielām ūsiņām. Ārzemju žurnālisti naski noskaidroja, ka viņš nav nedz zaudējis derībās, nedz maina stilu, vienkārši... pazaudējis skuvekli. Sportists solījās dienas laikā sagādāt jaunu un uz izvēles programmu sestdien savest sevi kārtībā.

Distanču slēpošana, vīrieši. Par sacensību līderi un, visticamāk, uzvarētāju kļūst šveicietis Dario Kolonja. Viņš 15 kilometrus veica 33:49,9 minūtēs. Ja nekas nemainīsies, viņš kļūs par trīskārtēju olimpisko čempionu! Simens Hegstads Krīgers no Norvēģijas ir otrajā vietā, bet Deniss Spicovs ieņem trešo vietu.

Indulis Bikše 9,8 kilometru atzīmē ierindojas 61. vietā ar laiku 24:24,1. Tas ir par 2:33,7 minūtēm lēnāk nekā līderiem.

Distanču slēpošana, vīrieši.Par pagaidu sacensību līderi kļūst krievs Deniss Spicovs, kuram 15 km izdevies veikt 34:06 minūtēs. Līderu trijniekā ir arī zviedrs Markuss Hellers (+15,7) un Kalle Halfvarsons (+37,6).

Savukārt 7,5 kilometru kontrolpunktā Bikše ir 60. vietā, bet viņa atpalicība līdz līderim pieaugusi līdz 1:46,6 minūtēm.

Indulis Bikše sasniedzis 6 kilometru atzīmi, un viņš ierindojas 62. vietā. Latvietis līderim zaudē 1:25,1 minūti.

Distanču slēpošana, vīrieši. Šveices distanču slēpotājs Romāns Furgers kļuvis par līderi finišā. Viņš par minūti un divām sekundēm uzlaboja Razima rezultātu.

Indulis Bikše devies distancē un jau veicis 1,8 kilometrus. Šaja kontrolpunktā viņam 18. ātrākais rezultāts.

Distanču slēpošana, vīrieši. Čehs Alešs Razims kļuvis par līderi, kad finišu sasnieguši septiņi slēpotāji. Viņš 15 km veica 35:59,0 minūtēs.

Dienvidkorejas skeletonists Junbins Juns pēc izcīnītās olimpiskās zelta medaļas. “Es sevi neuzskatu par Āzijas skeletona varoni. Esmu priecīgs, ka izcīnīju čempiona titulu. Kad sāku trenēties, domāju par Pekinas olimpiskajām spēlēm 2022. gadā, bet tagad gribu saglabāt šo sportisko formu. Pat ja Martins Dukurs noslēgs karjeru, viņu neviens neaizmirsīs. Skeletona pasaulē viņu neaizmirsīs. Nebūtu pareizi, ja es šodien komentētu viņa rezultātu.”

Norovīrusa izplatība Phjončhanas olimpiskajās spēlēs vairs nav tik strauja, taču, neraugoties uz to, to saķēruši arī pirmie sportisti. Norovīruss konstatēts Šveices frīstaila izlases slēpotājiem Fabjēnam Bešam un Eliasam Embīlam, taču viņu veselības stāvoklis ir uzlabojies un abi plāno piedalīties sacensībās, pavēstījuši Šveices komandas pārstāvji.

Distanču slēpošana, vīrieši.Sacensības sākušās. Indulis Bikše startēs ar 72. numuru pulksten 8:36.

Distanču slēpošana, vīrieši. Pēc brīža sāksies sacensības 15 kilometru individuālajā distance brīvajā stilā. Uz starta arī latvietis Indulis Bikše.

Kalnu slēpošana, sievietes. Noslēgušās sacensības slalomā, un latviete Lelde Gasūna izcīnīja 37. pozīciju.

Hokejs, vīrieši. ASV – Slovākija 2:1. Spēle noslēgusies.Amerikāņiem izdevās noturēt minimālo pārsvaru un gūt smagu uzvaru.

Daiļslidošana, vīrieši20 gadus vecais ķīnietis Bojans Dzins startē pēdējais un ļoti pārliecinoši veic savu īso programmu. Sarežģītais četrkāršais lucs vekts kaskādē, precīzs čerkāršais tulups, kas dod labas atzīmes par tehnisko izpildījumu. Kopumā Dzinam 103.32 punkti un ceturtā vieta.Denisam Vasiļjevam 21. vieta un arī Latvijas pārstāvis turpinās olimpiskās sacensības ar izvēles programmu.

Daiļslidošana, vīriešiSpānis Havjers Ferandess gan sevi piesaka kā medaļu pretedentu – izjusts, daudzveidīgs slidojums Čārlija Čaplina filmu mūzikas pavadījumā. Visi lēcieni izpildīti precīzi, piruetes nevainojamas un otrā vieta - 107.58 punkti. Ar to Fernandess iespraucas starp abiem japāņiem.

Kalnu slēpošana, sievietes. Latvijas sportiste Lelde Gasūna veica savu otro braucienu, kurā uzrādīja 35. ātrāko rezultātu. Divu braucienu summā viņa ar rezultātu 1:49,31 minūtes ierindojas 37. pozīcijā. Vairākas sportistes finišu nesasniedza, tomēr otro braucienu veiksmīgi veica bulgāriete Marija Kirkova un amerikāniete Megana Makdžeimsa, kuras apsteidza latvieti. Pirmajā braucienā viņas bija aiz Gasūnas.

Daiļslidošana, vīriešiJapānis Šoma Uno, kas uzvarēja vīriešu konkurencē komandu sacensībās, tribīņu atbalsta un Vivaldi "Četru sezonu" pavadījumā sagādā Japānai divvadību pēc īsās programmas. Uno arī pārsniedz 100 punktu robežu - 104.17 p.

Daiļslidošana, vīriešiOAR sportists programmu sāk ar trīskāšo lucu, lai gan bija domāts četrkāršais, kritiens kaskādes pirmajā lēcienā, četrkāršajā tulupā, līdz ar to šis elements paliek neieskaitīts. Trešais lēciens ir precīzi izpildīts, tāpat kā programmas turpinājums. Vilšanās sportistam un 86.69 punkti, kas Dmitriju Alijevu padara par vadošo OAR sportistu šajā disciplīnā. Koļadam piektā vieta.

Hokejs, vīrieši.ASV - Slovākija 2:1Spēles 43. minūtē Raiens Donato labi ieņēma pozīciju vārtu priekšā, ieguva ripu un meta precīzi no ļoti tuvas distances, izvirzot amerikāņus vadībā.

Kalnu slēpošana, sievietes.Par olimpisko čempioni kalnu slēpošanas slalomā sievietēm kļūst Zviedrijas sportiste Frīda Hansdotere, kura abos braucienos uzrādīja otro ātrāko laiku, bet summā viņai pirmā vieta ar rezultātu 1:38,63 minūtes. Otrajā vietā ierindojās pirmā brauciena uzvarētāja Vendija Holdnere no Šveices, viņa summā bija tikai par 0,05 sekundēm lēnāka, savukārt 20 gadus vecā austriete Galhubere ierindojās trešajā vietā (+0,32).

Kalnu slēpošana, sievietes. Ar skaļu saucienu finišē zviedriete Frīda Hansdotere, kura bija par 0,32 sekundēm ātrāka nekā Galhubere.

Daiļslidošana, vīriešiASV pārstāvis Nātans Čens, kurš arī tiek uzskatīts par medaļu pretedentu, piedzivo kritienu programmas pirmajā lēcienā, pēc tam kaskādi neizlec un neprecīzs ari trešais lēciens, trīskāršais akselis. Ar to Čens sevi svītro no cīņas par medaļām, jo ar soļu celiņu un skaistajām piruetēm vien nepietiek. Viņam tikai 82.27 punkti un 13. vieta, taču amerikānis apsteidz Vasiļjevu.

Kalnu slēpošana, sievietes. Mikaela Šifrinai neizdodas aizvadīt pietiekami tīru braucienu, un viņai neizdosies izcīnīt otro zelta medaļu šajās olimpiskajās spēlēs. Viņa zaudēja tikai 0,08 sekundes. Galhubere ir tuvu sensacionālai uzvarai.

Daiļslidošana, vīriešiJapānis Juzuru Hanju, kurš atgriezies pēc traumas sadziedēšanas, savu olimpiskā čempiona titula aizstāvēšau sāk ar tīri, pārliecināti izpildītu īso programmu Šopēna Pirmās balādes pavadījumā. Visi lēcieni ir precīzi, kaskāde iekļauta programmas otrajā daļā, kas dod papildus punktus. Bez iebildumiem arī tiesneši, kuru vidū arī Latvijas pārstāve Agita Ābele, viņi atdod japānim līderpozīciju - 111.68 punkti (sezonas labākais rezultāts gan viņam bija112.72 p.)

Kalnu slēpošana, sievietes.Gasūnai būs iespēja pakāpties dažas pozīcijas uz augšu, jo divas no TOP 15 sportistēm pieļāva kļūdas un nefinišēja. Tagad sākusies cīņa par uzvaru, bet pagaidu līderpozīcijā ar laiku 1:38,95 ir Katarina Gahubere no Austrijas, kura par 1,21 sekundi apsteidz Ninu Haveru-Lesetu no Norvēģijas.

Hokejs, vīrieši. ASV - Slovākija 1:1. Noslēdzies 2. periods.Sīva cīņa laukumā turpinājās. Abām komandām izdevies apdraudēt pretinieku vārtus, bet otrais periods noslēdzās bez "goliem".

Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs slido Džakomo Pučīni operas "Toska" ārijas "Recondita Armonia" pavadījumā. Sāk ar skaisti izpildītu kaskādi, bet diemžēl seko kritiens pēc trīsarpus akseļa. Trīskāršais lucs izpildīts precīzi, un mākslinieciskā ziņā Denisa slidojums ir elegants un izsmalcināts. Tiesnešu vērtējumā gan tikai 15. vieta ar 79.52 punktiem – 39.34 punkti par programmas tehnisko izpildījumu, 41.18 punkti par māksliniecisko un mīnus viens punkts par kritienu. Sezonas labākais rezultāts Denisam bija 85.11 punkti.Atgādinām, ka izvēles programmai kvalificējas 24 labākie daiļslidotāji. Nākamie sacensības aizvadīs seši spēcīgākās grupas sportisti.

Kalnu slēpošana, sievietes. Sākas otrais brauciens slaloma sacensībās sievietēm. Lelde Gasūna pēc pirmā brauciena ierindojās 39. vietā.

Daiļslidošana, vīriešiIzraēlas sportists Aleksejs Bičenko jau komandu sacensībās apbūra ar savu "Hava Nagila". Nedaudz neprecīza piezemēšanās pēc otrā kaskādes lēciena ir vienīgā redzamā kļūme šajā enerģiskajā programmā, bet Bičenko tikai astotais rezultāts.

Daiļslidošana, vīriešiJapānis Keidži Tanaka savu īso programmu diemžēl sāk ar kritienu četrkāršajā salkovā, taču tiek ar to galā un pārējo priekšnesumu Gerija Mūra "Memories" pavadījumā izpilda precīzi. Tiesneši gan ir bargi un piešķir viņam 80.05 punktus.

Daiļslidošana, vīriešiHarizmāiskais kanādietis Patriks Čans, tāpat kā komandu sacensībās, arī individuālajā īsajā programmā kļūdās, nokrītot pēc triskāršā akseļa. Citādi viņa priekšnesums "Kansas" dziesmas "Dust in the Wind" pavadījumā ir izcils. Summā ir 90.01 punkts un otrā vieta aiz Alijeva.

Daiļslidošana, vīriešiKlasikas paraugstunda OAR sportista Dmitrija Alijeva izpildījumā Arama Hačturjana slavenā "Masku balles" valša pavadījumā, bet arī viņš neiztiek bez kļūdām. Tomēr par tenisko izpildījumu Alijevam jau par 14 punktiem vairāk nekā Riponam, un arī summā viņš ieverojami pārspēj amerikāni - 98.98 p. Sezonas labākais rezultāts viņam bija 91.33 punkti.

Hokejs, vīrieši. ASV – Slovākija 1:1. Noslēdzies 1. periods.Mača astotajā minūtē Raiens Donato saņēma piespēli no Troja Terija, izdarot precīzu metienu Jana Laco sargātajos vārtos, bet tad 25 sekundes vēlāk pēc Andreja Kudrnas metiena amerikāņu vārtsargs Raiens Zapoļskis nospēlēja neveiksmīgi.

Daiļslidošana, vīriešiAmerikānis Adams Ripons ar enerģisku un aizraujošu programmu, kurā tikai viens neprecīzi veikts lēciens, pārņem sacensību vadību (87.95 punkti) un noteikti iekļūst to 24 skaitā, kas slidos arī izvēles programmu.Starp citu, pirms šīm sacensībām daiļslidotājs "iznāca no skapja", publiski atklājot, ka ir homoseksuāls.

Daiļslidošana, vīriešiĪso programmu noslidojšas trīs sportistu grupas, un vadībā joprojām ir čehs Mihals Bržezina. Trešās grupas pēdējais slidotājs, Izraēlas parstāvis Daniels Samohins krita pēc trīskāršā akseļa, bet izpildīja divus četrkāršos lēcienus, taču tas viņam neļāva pacelties augstāk par astoto vietu.Tagad sacensībām iesildās ceturtā grupa, kurā ir ne tikai Latvijas pārstāvis Deniss Vasiļjevs, bet arī kanādietis Patriks Čans un izraēlietis Aleksejs Bičenko, kurš ļoti labi sevi parādīja komandu sacensībās.

Kalnu slēpošana, vīrieši.Par olimpisko čempionu supergiganta sacensībās kļuva austrietis Matiass Maiers, kurš tādējādi izcīnīja savu otro zelta medaļu olimpiskajās spēlēs. Soču spēlēs viņš triumfēja nobrauciena sacensībās. Otrajā vietā ierindojās Beāts Foics no Šveices, bet trešais bija norvēģis Četils Jansruds.

Daiļslidošana, vīrieši. Čehijas sportists Mihals Brezina tikai par 0,04 ballēm apsteidza Kīganu Mesingu, kļūstot par jauno sacensību līderi. Čehs ieguva labākas atzīmes par programmas komponentiem, kas bija izšķirošais faktors līderpozīcijas iegūšanā.

Kalnu slēpošana, vīrieši.Supergiganta disciplīnā līderis šobrīd ir austrietis Matiass Maiers, kurš sarežģīto trasi veica 1:24,44 minūtēs. Beāts Foics no Šveices bija par 0,13 sekundēm lēnāks, Četils Jansruds ierindojas trešajā vietā. Finišu nav izdevies sasniegt amerikānim Tedam Ligetijam

Daiļslidošana, vīrieši. Par jauno sacensību līderi īsajā programma kļūst kanādietis Kīgans Mesings, kurš dziesmas “Singin' in the Rain” pavadījumā ieguva vērtējumu 85,11 balles.

Daiļslidošana, vīrieši. Kā 11. savu īso programmu veica gruzīns Morisi Kvitelašvili. Viņam izdevās parādīt diezgan veiksmīgu priekšnesumu, un tiesneši viņam deva 76,56 balles, kas gruzīnu ierindo ceturtajā vietā.

Kalnu slēpošana, sievietes.Lelde Gasūna pirmo braucienu tā arī noslēdza 39. pozīcijā. Līdere ir šveiciete Vendija Hildenere, kura trasi veica 48,89 sekundēs. Viņa apsteidz divas zviedrietes Frīdu Hansdoteru (+0,20) un Annu Svenu Larsoni (+0,40). Ceturtajā pozīcijā ir amerikāniete un sacensību favorīte Mikaela Šifrina (+0,48). Otrais brauciens sāksies pulksten 6:15.

Kalnu slēpošana, sievietesLelde Gasūna aizvadījusi savu pirmo braucienu slaloma sacensībās, finišējot pēc 54,50 sekundēs. Tas bija par 5,61 sekundi lēnāk nekā pirmā brauciena uzvarētājai Vendijai Hildenerei. Šobrīd viņa ierindojas 39. vietā. Septiņas sportistes nesasniedza finišu, bet trasē Gasūna apsteigusi trīs slēpotājas. Visticamāk, šajā pozīcijā viņa noslēgs braucienu.

Daiļslidošana, vīriešiŠo sacensību neveiksminieks titulu var piešķirt 20 gadus vecajam ukrainim Jaroslavam Panjotam. Viņš krita visos trijos programmas lēcienos, bet paredzēti bija "vērtīgi" - kombinācija ar četrkāršo tulupu, dubultais aksels un trīskāršais lucs. Likumsakarīga pēdējā vieta.

Kalnu slēpošana, vīrieši. Sākas sacensības supergiganta disciplīnā. Kristaps Zvejnieks nolēma izlaist ātruma disciplīnas, lai koncentrētos uz slaloma sacensībām.

Kalnu slēpošana, sievietesAmerikāniete Resi Stīglere savā braucienā piedzīvoja smagu kritienu, piezemējoties uz muguras un ilgi slidot lejā pa kalnu. Viņai trases malā vajag brīdi, lai atgūtos no trieciena, bet smagas traumas nav guvusi.

Daiļslidošana, vīriešiSavu īso programmu noslidojuši četri sportisti, ieskaitot Soču olimpisko spēļu pārsteigumu, Denisu Tenu no Kazahstānas, kurš pirms četriem gadiem izcīnīja bronzas medaļu. Phjončhanā viņš ne tuvu nav tam, neveica četrkāršo salkovu programmas sākumā, izlecot tikai divkāršu lēcienu, arī citos elementos kļūdas un savam sezonas labākajam rezultātam - 83.70 punktiem - nebija ne tuvu - 70.12 punkti. Trešā vieta starp četriem startējušajiem.

Latvijas delegācijā šodien nelielas svinības, jo bobslejists Oskars Melbārdis svin savu 30 gadu jubileju!

Daiļslidošana, vīrieši. Trīs sportisti jau bijuši uz ledus, un no viņiem labākais bijis ASV pārstāvis Vinsents Žou, kurš ieguvis vērtējumu 84,53 balles.

Kalnu slēpošana, sievietes.Pirmajā braucienā līderpozīcijā izvirzījusies šveiciete Vendija Hildenere, kura trasi veica 48,89 sekundēs. Viņa apsteidz divas zviedrietes Frīdu Hansdoteru (+0,20) un Annu Svenu Larsoni (+0,40). Ceturtajā pozīcijā ir amerikāniete un sacensību favorīte Mikaela Šifrina (+0,48).

Kalnu slēpošana, sievietes. Pārceltās slaloma sacensības paredzēts aizvadīt arī sieviešu konkurencē, kur Lelde Gasūna trasē dosies ar 44. numuru.

Daiļslidošana, vīrieši. Vasiļjevs šajās sacensībās savu slidojumu aizvadīs ar 24. starta numuru. Paredzams, ka Latvijas daiļslidotājs ar savu īso programmu uzstāsies ap pulksten 6:18 pēc Latvijas laika.

Lai arī Latvijā šobrīd visas sporta līdzjutēju acis pievērstas skeletonam, Phjončhanā olimpiskās spēles uzsāk arī Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs. Šodien vīriešu sacensībās notiek īsā programma.