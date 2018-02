Phjončhanas olimpiskās spēles: piektās dienas cīņas par medaļām. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no notikumiem Phjončhanā.

Phjončhanas olimpiskās spēles: 5. sacensību diena

Latvijas sportistu starti: - Kalnu slēpošana, sievietes, slaloms (Lelde Gasūna) - sacensības pārceltas uz 16. februāri- plkst. 13:05 biatlons, sievietes, 15 km individuālā distance (Baiba Bendika) - sacensības pārceltasuz 15. februāri- plkst. 13:20 kamaniņas, divnieki, pirmais un otrais brauciens (Andris Šics, Juris Šics, Oskars Gudramovičs,Pēteris Kalniņš)

Hokejs, sievietes. Koreja - Japāna 1.2 Noslēdzies 2. periods.

Hokejs, sievietes. Koreja - Japāna 1:2Apvienotā Korejas izlase gūst pirmos vārtus šajās olimpiskajās spēlēs. Rendija Hēso Grifina lauzās uzbrukumā, izdarīja samocītu metienu pa vārtiem, bet japāņu vārtsardze nospēlēja neveiksmīgi un ripu izlaida starp kājsargiem.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmPl. 11 pēc Latvijas laika bija jāsākas sacensībām otrajā Ziemeļu divcīņas disciplīnā, 10 km distanču slēpošanā, taču starts ir atlikts mainīgo laika apstākļu dēļ. Tagad starts plānots pulksten 12.

Skeletons, vīriešiPēdējā treniņbraucienā nepiedaloties Martinam Dukuram, Sunbinam Junam, Dominikam Pārsonam un Rīsam Tornberijam, ātrāko rezultātu uzrādīja OAR sportists Ņikita Tregubovs (51,36 sek.). Tomass Dukurs trešais (+0,23 sek.)

Hokejs, sievietes. Koreja - Japāna 0:2. Noslēdzies 1. periods.

Šons Vaits pēc zelta medaļas izcīnīšanas: “Es jutu, ka man tas ir iekšā. Es zināju, ka man ir jāveic šie triki. Es strādāju, veicu triku pēc trika un man veicās labi. Es nespēju noraksturot, cik labi es jutos.”

Olimpisko spēļu rīkotāji ir nolēmuši atcelt jebkādas aktivitātes Kanninas olimpiskajā parkā un slēguši ieeju tajā. Līdzjutēji, kas no rīta paguva ieiet parkā, kur notiek hokeja, kērlinga, daiļslidošanas un ātrslidošanas sacensības, tiek aicināti uzturēties telpās, bet mediju centri, kas izvietoti pagaidu būvēs, pagaidām tiek slēgti, ziņo portāls "insidethegames.biz".

Hokejs, sievietes.Koreja - Japāna 0:2. Japānietes ātri izvirzās vadībā. Vispirms pēc 67 nospēlētām sekundēm precīzi meta Hanae Kubo, bet nepilnas trīs minūtes vēlāk Ško Uno vairākumā savas komandas pārsvaru palielināja.

Hokejs, sievietes. Koreja - Japāna 0:0. Sākusies spēle starp B grupas pastarītēm. Šīs komandas šajā mačā cīnās par pēdējo ceļa zīmi uz izslēgšanas spēlēm.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Martins Dukurs pēdējo braucienu neveica, lai vairāk atpūstos pirms rītdienas sacensībām. Tomass Dukurs bija neizpratnē par treniņu organizēšanu - kādēļ nevarēja vīriem treniņi būt ātrāk par meitenēm, jo tagad sanāk, ka mazāk nekā diennakti pirms sacensībām ir vēl treniņš.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmOlimpiskais vicečempions Akito Vatabe startēja pēdējais un iekļuva labāko trijniekā, slēpošanas trasē viņš dosies 28 sekundes aiz līdera, austrieša Franca-Jozefa Rērla un 13 sekundes aiz norvēģa Jarla Magnusa Rībera, bet pieredzējušais japānis ir bīstams pretinieks!Igaunis Kristjans Ilvess tramplīnlēkšanā ieņēma devīto vietu un slēpošanā startēs minūti un 11 sekundes aiz austrieša. Otrs Igaunijas sportists Karls-Augusts Tīrma palika 43. vietā un slēpošanu iesāks četras minūtes un septiņas sekundes pēc Rērla.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmNākamais dalībnieks, norvēģis Jarls Magnuss Rībers izšķir austriešus, ieņemot otro vietu. Viņš slēpošanu iesāks 15 sekundes aiz Rērla.Pašreizējais olimpiskais čempions, vācietis Ēriks Frencels uzrāda ceturto rezultātu (+36 sekundes), igaunis Ilvess nobīdīts jau uz septīto pozīciju.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmDivvadībā tagad ir Austrija - Lūkasam Klapferam izdodas otrs tālākais lēciens, astoņus punktus viņš atpaliek no Rērla un slēpošanas distancē dosies vien 32 sekundes aiz sava tautieša.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmIgaunis Kristjans Ilvess uzrāda trešo rezultātu tramplīnlēkšanā aiz austrieša Franca-Jozefa Rērla un japāņa Jošito Vatabes. Slēpošanas trasē Ilvess dotos minūti un 11 sekundes aiz līdera.

Pastiprinoties vēja ātrumam, olimpisko spēļu rīkotāji ir brīdinājuši līdzjutējus par vētru. Kanninas olimpiskajā parkā ir spēcīgais vējš ir sagrāvis dažas vieglās konstrukcijas teltis, un cilvēki aicināti uzturēties iekštelpās. Olimpiskajā parkā ir ieradušies glābēji, kas likvidēs vēja postījumus un palīdzēs cietušajiem, ja tādi būs, ziņo ārzemju mediji.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmUn tad nāk japānis Hideaki Nagai, kurš aizlec 101 metru tālu un izvirzās pārliecinošā gandrīz septiņu punktu pārsvara līderpozīcijā.

Uldis Strautmanis no PhjončhanasAtceltas biatlona sacensības dāmām 15 km individuālajā distancē. Iemesls netiek minēts, bet neoficiāli izskanējusi informācija, ka vainīgs ir stiprais vējš.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmPolis Ščepans Kupčaks aizlec metru tālāk par Lami-Šapuī, taču tiesnešu atzīmes ir zemākas un viņam ir par 0.9 punktiem mazāk nekā francūzim, kas Lamī-Šapuī dod tikai 4 sekunžu pārsvaru slēpošanas startā.

Skeletons, vīriešiPiektajā treniņbraucienā nepiedalījās trīs sportisti - korejietis Sunbins Juns, brits Dominiks Pārsons un jaunzēlandietis Rīss Tornberijs. Ātrāko laiku uzrādīja Martins Dukurs - 51,34 sekundes, Tomass Dukurs ceturtais (+0,19 sek.).

Ziemeļu divcīņa, NH/10km2010. gada olimpiskais čempions Lamuī-Šapuī pārņem sacensību vadību ar 96 metrus tālu lēcienu un maksimālo novērtējumu par stilu.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmIgaunis Tīrmā aizlec 87 metrus, kas viņam dod astoto rezultātu, un pagaidām igaunis slēpošanā startētu 1:48 minūtes aiz līdera.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmČeham Lukašam Danekam šīs sacensības noslēgušās ar diskvalifikāciju par ekipējuma neatbilstību. Pēc 10 startējušajiem sacensību vadībā ir pasaules junioru čempions, čehs Ondržejs Pazuts.

Ziemeļu divcīņa, NH/10kmSportisti startē tādā pat secībā kā tika aizvadīts pēdējais treniņlēciens. Sacensības iesāks amerikānis Džaspers Guds, igaunis Karls-Augusts Tīrmā lēks divpadsmitais, Kristjans Ilvess - 35.Sacensību sākums gan nedaudz aizkavējās, jo stadionā atkal pūta spēcīgs vējš, ko neaizturēja pat lielie vēja "aizkari".

Ziemeļu divcīņa, starp citu, ir viens no "īstenajiem" ziemas olimpisko spēļu sporta veidiem, kas bija iekļauts jau pašās pirmajās spēlēs 1924. gadā Šamonī!

Pēdējais treniņnlēciens noslēdzies, un Igaunijas sportists saglabā augsto trešo vietu, kas gan neko nenozīmē, jo sacensību ieskaitē šis lēciens netiek skaitīts.

Ļoti labs treniņu lēciens izdevās igaunim Kristjanam Ilvesam - 104 metri, kas viņu izvirza pirmajā vietā. Otram igaunim Karlam-Augustam Tīrmam tikai 87 metri.

No treniņnlēcienā ir atteicies titulētais francūzis Džeisons Lamī-Šapuī.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Priedulēna nevienu no sešiem oficiālajiem un četriem neoficiālajiem treniņbraucieniem neveica "uz pilnu klapi". Šodien uzskrējusi ātrāk startu, lai labāk izprastu trases augšējās virāžas. Kopā treniņus vērtē "kā pa kalniem un lejām", bet sacensību dienai jau ir izvēlējusies slieces un ir skaidrībā par tehniku.

Noslēgumam tuvojas pēdējais oficiālais treniņbrauciens skeletonā sievietēm. Ātrākais rezultāts ir vācietei Tīnai Hermanei (52,62 sek.), Lelde Priedulēna ir astotā (+0,62 sek.).

Olimpisko kērlinga turnīru uzsākušas arī sieviešu komandas. Šobrīd norisinās šādi mači: Japāna – ASV; OAR – Lielbritānija; Dānija – Zviedrija; Šveice – Ķīna.

Šons Vaits ar savu zelta medaļu snovbordā rampā ir sasniedzis vairākus rekordus. Jau rakstījām, ka viņš ASV sagādāja 100. zelta medaļu olimpisko spēļu vēsturē, taču viņš arī kļuvis par pirmo snovbordistu, kurš ticis pie trim čempiona tituliem olimpiskajās spēlēs. https://twitter.com/Olympics/status/963644882614214656

Hokejs, sievietes. Zviedrija - Šveice 1:2. Spēle noslēgusies. Ar šo uzvaru Šveices hokejistes sev garantē pirmo vietu B grupā un vietu olimpisko spēļu pusfinālā.

Ziemeļu divcīņā varam just līdzi diviem mūsu kaimiņu igauņu sportistiem – Karlam-Augustam Tīrmam un Kristjanam Ilvesam. Šodien tiks sadalīts pirmais no trim medaļu komplektiem Ziemeļu dicīņā, lēkšanā no mazā tramplīna un 10 km slēpojumā. Pašreizējais olimiskais čempions šajā disciplīnā ir vācietis Ēriks Frencels, sudraba medaļu Sočos izcīnīja japānis Akito Vatabe, bronzu norvēģis Magnuss Krogs. Izņemot Krogu, pārējie ir ierindā arī šodien.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs fiksēti vēl pieci jauni saslimšanas gadījumi ar norovīrusu. Spēļu rīkošanā iesaistīties dalībnieki vaino organizatorus šī vīrusa izplatībā. Tiesa, aizvadītajās dienās saslimšanas gadījumu bijis daudz mazāk nekā olimpisko spēļu sākumā.

Lai arī Alpensijas tramplīnlēkšanas centrs izskatās skumjš un pamests, daži līdzjutēji tomēr ir ieradušies, spriežot pēc tā, ka uz komentētāja teikto atbild ar aplausiem un ovācijām. Teiktais ir korejiešu valodā, pieļauju, ka komentētājs uzslavējis izturīgākos un neatlaidīgākos par to, ka viņi ir ieradušies un pacietīgi gaida sacensību sākumu, kas tiek solīts 14:15 pēc vietējā laika.TV kameras tagad rāda skatītājus un to ir pāris simti, lielākoties ar Norvēģijas karogiem, un sacensības tūlīt sāksies.

Hokejs, sievietes51:28 min. Zviedrija - Šveice 1:2Šajā mačā liela loma ir spēlei nevienādos sastāvos. Vairākumā šveicietes izvirzījās vadībā, kad piespēli uz vārtu priekšu izdarīja Kristīne Meiere, un tur teicami pozīciju bija ieņēmusi Fēbe Stenca, kura ar vienu pieskārienu izvirzīja vadībā savu komandu.

Valentīna dienas noskaņa daiļslidošanas sacensībās. https://twitter.com/BBCSport/status/963635377318883329

Tagad uz mazā tramplīna būtu jāsākas pārbaudes lēceiniem Ziemeļu divcīņā, bet laika apstākļu dēļ tā pagaidām atcelta uz vēlāku laiku, saprotams, vēja dēļ.

Hokejs, sievietes. 47:35 min. Zviedrija - Šveice 1:1Hanna Olsone vairākumā izdarīja metienu vārtu virzienā, kur Anna Borgkvista veiksmīgi pielika nūju un mainīja ripas lidojuma virzienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/963638735903608838

Ar to īsā programma pāriem noslēgusies, un izvēles programmai ir kvalificējušies šie 16 pāri:

Dramatiski nopietna, Rahmaņinova Otrā klavierkoncerta pavadījumā, bez neviena smaida, tikai uz programmas beigām, kad jau bija skaidrs, ka viss sanācis, bet ļoti skaista īsā deja OAR pārim Jevegņijai Tarasovai/Vladimiram Morozovam. Tehniskais vērtējums krieviem tikai par vienu punktu zemāks nekā ķīniešiem, bet kopvērtējumā viņi no Sju/Hana atpaliek 0.71 punktu.

Savu dzirkstošo, "art deco" stilā ieturēto īsto programmu Vācijas pāris Aļona Savčenko/Bruno Maso šajās olimpiskajās spēlēs izpildīja arī komandu sacensībās, kur par to saņēma 75.36 punktus. Individuālajās sacensībās dažu elementu izpildījums nebija tik precīzs, partneris trīskāršā lēciena vietā izpildīja divkāršo, nedaudz saminstinajās piezemējoties pēc izmetiena partnere, tomēr viņiem tika 76.59 punkti, kas dod trešo vietu aiz kanādiešiem Duhamelas/Redforda.

Gaisīga, smeldzīga, precīzi izpildīta īsā programma Natālijas Zabijako/Aleksandra Enberta izpildījumā, un viņi kopvērtejumā izšķir Itālijas pārus, ieņemot šobrīd sesto vietu.

Kanādieši Megana Duhamela/'Ēriks Redfords savu ārkārtīgi izjusto īso programmu "U2" leģendārā hita "With or Without You" pavadījumā izpildīja labāk nekā komandu sacensībās, kad par to saņēma 76.57 punktus, šoreiz viņiem tiesneši saskaitīja 76,82 p., taču kanādieši nepārņēma kopvērtejuma vadību no ķīniešiem Sju/Hana, kuriem iespaidīgi 82.39 punkti.

Hokejs, sievietes 33:51 min. Zviedrija - Šveice 0:1. Šveices izlasei izdodas realizēt vairākumu, kad perfekti tuvējā augšējā stūrī trāpīja Alīna Millere.

Visu laiku titulētākais olimpietis Maikls Felpss sumina Šonu Vaitu. https://twitter.com/MichaelPhelps/status/963611156219772929

Šobrīd notiek arī dāmu skeletona sacensību piektie oficiālie treniņi, kuros pirms brīža Lelde Priedulēna finišu sasniedza 53,39 sekundēs, kas ir par 1,07 sekundēm lēnāk nekā pagaidu līderei Žaklīnai Lelingai.

Pēdējā grupā tiksies spēcīgākie pāri - Aļona Savčenko/Bruno Maso (Vācija), Jevgeņija Tarasova/Vladimirs Morozovs, Natālija Zabijako/Aleksandrs Enberts (abi - OAR) un Megana Duhamela/Ēriks Redfords (Kanāda).

Vēl viens atraktīvs, skaists un asprātīgs priekšnesums no Itālijas pāra Valentīnas Markei/Ondržeja Hotareka, taču viņi ieņem tikai ceturto vietu.

Daiļslidošanas pāru sacensībās īsajā programmā kopvērtējuma vadībā vienu Ķīnas pāri nomaina otrs – skaists, nekļūdīgs slidojums Leonarda Koena "Halleluyah" pavadījumā sagādā pagaidām lielāko punktu summu (82.39) Vendžinai Sju/Konam Hanam. Viņu pārsvars ir septiņi punkti.

Hokejs, sievietesZviedrija - Šveice 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Medaļu tabula pēc Šona Vaita vēsturiskās zelta godalgas:

Hokejs, sievietesZviedrija - Šveice 0:0.Šajā spēlē komandas cīnās par pirmo vietu B grupa un par vietu pusfinālā. Pēc 15 nospēlētām minūtēm vārtus nevienai no komandām nav izdevies gūt.

Vīriešu kērlinga turnīrā aizvadītas pirmās kārtas spēles:Dānija – Zviedrija 5-9; Kanāda – Itālija 5-3; Dienvidkoreja – ASV 7-11; Šveice – Lielbritānija 5-6.

Organizatori apgalvo, ka hokeja un daiļslidošanas sacensības ir izpārdotas, bet pāru īsās programmas laikā tribīnēs ir ļoti daudz brīvu vietu.

Vienīgo treniņbraucienu šodien aizvadījuši kamaniņu braucēji, kas gatavojas stafetes sacensībām. Latviju pārstāvēja Kristers Aparjods, kurš uzrādīja 10. rezultātu 13 braucēju konkurencē. Ātrākais bija OAR braucējs Romāns Repilovs, otrais rezultāts amerikānim Krisam Mazdzeram, trešais - vācietim Johanesam Ludvigam. Tas nozīmē, ka neveiksminieks Fēlikss Lohs komandu sacensībās nepiedalīsies.

Krievija varētu iegūt vēl divus sportistus šajās spēlēs – noskaidrojies, ka SOK kļūdas dēļ uz Krieviju nosūtīts saraksts ar 389 pielaistiem sportistiem, lai gan SOK darba grupa atļauju piešķŗa 391 atlētam. Divi kļūdaini nepielaistie ir ātrslidotājs Sergejs Grjazcovs un bobslejists Dmitrijs Popvs, raksta "Sport Ekspress". SOK preses sekretārs Markss Adamss norādījis, ka Krievijas Olimpiskā komiteja (KOK) vēl neesot iesniegusi sūdzību par šo pārpratumu, lai izskatītu.

Šona Vaita izcīnītā zelta godalga ir ASV 100. zelta medaļa olimpisko spēļu vēsturē. https://twitter.com/TeamUSA/status/963609707683475456

Šons Vaits pēc neveiksmes Soču olimpiskajās spēlēs ar asarām acīs līksmo par zelta medaļu.

ASV snovborda leģenda Šons Vaits aizvadīja fantastisku pēdējo braucienu un no tiesnešiem ieguva vērtējumu 97,75 punkti, kas trešo reizi karjerā viņam ļauj izcīnīt zelta medaļu! Otrajā vietā ierindojās Ajumu Hirano ar 95,25 ballēm, bet trešo vietu ieguva Skotijs Hirano no Austrālijas (92,00). Hirano otro reizi pēc kārtas palika otrajā vietā.

Daiļslidošanas sacensībās īsajā programmā vadību pārņem Ķīnas pāris, kuru skaisto "Gulbju ezeru" redzējām jau komandu sacensībās.

Pēc 500 m šorttreka sacensībām esot izteikti nāves draudi trešās vietas ieguvējai, kanādietei Kimai Butinai. Sākotnēji viņa finišēja ceturtā, bet pēc mājinieces Ču diskvalifikācijas pacēlās uz bronzas pozīciju. "Diemžēl neviens no mums nevar kontolēt sociālos medijus un nevar apturēt publiskus izteikumus," preses konferencē izteicies SOK preses pārstāvis Marks Adamss, ziņo "insidethegames.biz".

Kalnu slēpošanas sacensībās galvenā problēma ir tā, ka vēju nav iespējams prognozēt. Tas arī liek pārcelt sacensības.

Savu programmu nupat noslidoja Ziemeļkorejas pāris Teoka Rjoma/Džusiks Kims, protams, "Ziemeļkorejas skaistuļu" armijas apzinīgi pavadīti, kuras aizņēma veselu sektoru ledus arēnā. Labs sniegums jaunajiem slidotājiem (partnerei 19 gadi, partnerim - 25), pagaidām otrā vieta aiz OAR pāra Kristīnas Astahovas/Alekseja Rogonova, no kuriem korejieši atpaliek nepilnu punktu.https://twitter.com/rockerskating/status/963597155171741696

Arī organizatori paziņojuši, ka kalnu slēpošanas sacensības ir pārceltas uz piektdienu, 16. februāri. Līdz šim olimpiskajās spēlēs izdevies aizvadīt tikai vīriešu Alpu kombinācijas sacensības, kurās arī vējš brīžiem pūta ļoti spēcīgs.

Šobrīd neizskatās, ka šodien varēs aizvadīt kalnu slēpošanas sacensībās sieviešu slalomā. "Eurosport" komentētājs esot dzirdējis, ka sacensības varētu pārcelt uz piektdienu. Līdz ar to Leldei Gasūnai vēl neizdosies uzsākt olimpiskās spēles

Pēc īsa brīža snovborda sacensībās rampā tiks aizvadīts izšķirošais, trešais finālbrauciens. Pirms tā līderis ir japānis Ajumu Hirano, kurš otrajā finālbraucienā ieguva vērtējumu 9,25 punkti. Šons Vaits šobrīd ir otrajā vietā ar pirmajā braucienā uzrādīto rezultātu 94,25. Trešais pagaidām ir austrālietis Skotijs Džeimss (92,00).

Daiļslidošanas sacensībās pāriem tiek aizvadītas sacensības īsajā programmā. Pagaidām līderpozīcijā ar 70,52 ballēm ir krievi Kristina Astahova un Aleksejs Rogonovs.

Phjončhanā sacensības uzsākuši vīriešu kērlinga izlases: Dānija – Zviedrija; Kanāda – Itālija; Dienvidkoreja – ASV; Šveice – Lielbritānija.

Kalnu slēpošanas sacensību sākums dāmām bija paredzēts pulksten 3:15 pēc Latvijas laika, bet tagad sākums ir pārcelts uz pulksten 4:45. Jācer, ka laika apstākļi ļaus sportistēm, tostarp Leldei Gasūnai doties trasē. Šobrīd tiesneši par to lemj.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs piektā sacensību diena iesākusies diezgan ierasti - sieviešu sacensības kalnu slēpošanā slaloma disciplīnā aizvadīt nebija iespējams laika apstākļu dēļ. Tās tagad ir pārceltas.