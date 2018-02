Phjončhanas olimpiskās spēles: turpinās cīņa par medaļām. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no Phjončhanas.

Phjončhanas olimpiskās spēles: 12. diena

Latvijas sportistu starti olimpiādē šodien:- daiļslidošana, Diāna Ņikitina (īsā programma)

Bobslejs, sievietes. Pēc trīs braucieniem līderpozīcijā ar rezultātu 2:31,75 ir vācietes pilotes Mariamas Jamankas ekipāžai, kura tikai par 0,04 sekundēm apsteidz jaunu trases rekordu sasnieguši Elenu Meiersu-Teilori no ASV. Trešajā vietā ir Keilija Hamfrīsa no Kanādas (+0,37).

Pagaidām ciešākā cīņa ātrslidošanas komandu iedzīšanas sacensībās bija vīru C finālā, kurā Itālijas izlase izcīnīja 5. vietu šajās olimpiskajās spēlēs. Itāļu pārsvars pār Japānas trio bija tikai 0,57 sekundes. Jau pēc finiša kritienu piedzīvo viens no Itālijas izlases sportistiem Nikola Tumulero, kuram pat ir jāsniedz neliela medicīniskā palīdzība savainotajai kājai.

Kanādas komanda D finālā gandrīz saķer ASV izlasi, un vairāk nekā pārliecinoši uzvar, ierindojoties 7. vietā šajā olimpiādē. Amerikāņi tika pārspēti par 8,61 sekundi.

Hokejs, vīrieši. Sākušās pēdējās divas ceturtdaļfināla spēles: Kanāda – Somija; Zviedrija – Vācija.

Dienvidkorejas bobsleja komanda cer četrinieku ekipāžu sacensībās parādīt labāku rezultātu un izcīnīt medaļas, atklājuši sportisti vietējiem medijiem pēc treniņiem, ziņo aģentūra "Yonhap".

Ātrslidošanas sacensības turpināsies ar D un C fināliem vīriešu komandām.

Rodžers Lodziņš paudis arī savu viedokli. http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/no-olimpiskas-delegacijas-izslegtais-lodzins-dukura-neveiksmi-sauc-par-likumsakaribu.d?id=49769415

C finālā, kurā noteiks 5. vietas ieguvējas, tiekas Ķīnas un Vācijas ātrslidotājas. Ķīnietes pārliecinoši pārspēja konkurentes, finišā vācietes apsteidzot teju par pusapli, un ierindojās 5. vietā.

Iedzīšanas sacensībās sievietēm sākas fināli. D finālā, cīņā par 7. vietu, tiekas Polijas un Dienvidkorejas komandas. Polietes pārliecinoši uzvar, par četrām sekundēm apsteidzot korejietes.

Ar jaunu olimpisko rekordu (3:37,08) iedzīšanas sacensību finālā iekļūst Norvēģijas komanda, kas pārspēj "lielo un draudīgo" ātrslidošanas lielvalsti Nīderlandi! Iepriekšējais rekords (3:37,71) piederēja holandiešiem un tika sasniegts iepriekšējās spēlēs Sočos.

Iedzīšanas sacensību finālā iekļūst Dienvidkorejas komanda, kas pēdējā aplī izrāva uzvaru pār Jaunzēlandes trio. Otrā pusfinālā sacenšas Nīderlandes un Norvēģijas komandas.

Ātrslidošanas arēnā risinās komandu iedzīšanas sacensības gan vīriešu, gan sieviešu konkurencēs. Medaļu braucieni gan sāksies ap pulksten 15:00

Igauņu biatlonistam Kalevam Ermitam ir atļauts piedalīties 7,5 km stafetes sacensībās piektdien, jo viņam izdevies laikā tikt galā ar norovīrusa saslimšanu, ziņo "insidethegames.biz". Aizvadītās nedēļas baigās sportists saskārās ar norovīrusa simptomiem, kas ir caureja un vemšana, un tika uz 48 stundām ievietots karantīnā. Pirmdien Ermits atsāka treniņus un tagad ir saņēmis atļauju startēt sacensībās.

Olimpisko spēļu vēstures grāmatās veikts jauns ieraksts! http://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/bjergena-klust-par-medalam-bagatako-sportisti-ziemas-olimpiskajas-speles.d?id=49769211

Distanču slēpošana, vīrieši. Komandu sacensībās sprintā vīriešiem uzvar Norvēģijas duets Martins Jonsrunds Sundbijs un Johaness Klebo, kuri distanci veica 15:56,26 minūtēs. 1,71 sekundei aiz uzvarētājiem finišēja krievi Deniss Spicovs un Aleksandrs Buļšunovs, bet trešajā vietā ierindojās Francijas sportisti Morīss Manifikā un Rišārs Žuvē.

Distanču slēpošana, sievietes. ASV distanču slēpotājas Kikana Rendala un Džesika Diginsa triumfē komandu sprinta sacensībās ar rezultātu 15:56.47 minūtes, finišā apsteidzot Zviedriju (Šarlote Kalla, Stīna Nīlsone), bet trešajā vietā ierindojās Norvēģijas duets Marita Bjergena un Maikenai Kasersena Falla (+2,97).

Sākušās izšķirošās cīņas distanču slēpošanas sieviešu un vīriešu komandu sprinta sacensības.

Hokejs, vīriešiNorvēģija - OAR 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)OAR hokejisti nopelna tiesības spēlēt pusfinālā ar Čehijas izlasi, bet norvēģi no Phjončhanas aizbrauc ar astoto vietu.

Hokejs, sievietes. Somija – OAR 3:2. Spēle noslēgusies! Somija dramatiskā mača izskaņā notur vienu vārtu pārsvaru un izcīna bronzas medaļas Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. OAR mača izskaņā bija vairākas ļoti labas iespējas izlīdzināt rezultātu.

Hokejs, vīrieši53:15 min. Norvēģija - OAR 1:6Ļoti skaista uzbrukuma izspēle OAR ceturtās maiņas izpildījumā, precīza Mihaila Grigorenko piespēle un Ivans Teļegins pārspēj Haukelandu. Līdz ar to abi Norvēģijas vārtsargi šai spēlē ielaiduši pa trim ripām.

http://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/no-sarunas-pie-baznicas-lidz-olimpiskajai-bronzai-ka-tapa-bobslejistu-starta-formas.d?id=49766623

Hokejs, sievietes. 46:03 min. Somija – OAR 3:2.Ludmila Beļakova vairākumā saņēma lielisku piespēli un izgāja pret pretinieču vārtsardzi, kuru viņa apspēlēja un samazināja rezultāta deficītu.

Amerikāņu kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona šodien izcīnīja bronzu nobraucienā, bet viņa sacīja, ka jūtās tā, it kā būtu izcīnījusi zeltu. https://twitter.com/lindseyvonn/status/966215365649776640

Hokejs, sievietes. Somija – OAR 3:1. Sākušās izšķirošās 20 minūtes cīņā par bronzas medaļu.

Hokejs, vīriešiNorvēģija - OAR 1:5. Noslēdzies 2. periodsOAR izlase spēlē atbrīvoti, bet pārliecinoši, nepieļaujot nevajadzīgas kļūdas, un viņu pārsvars ir neapstrīdams Norvēģiem izdodas pa kādam uzbrukumam, taču nopietni apdraudēt rezultātu viņiem diez vai sanāks arī trešajā periodā.

Hokejs, sievietes. Somija – OAR 3:1. Noslēdzies 2. periods.

Hokejs, vīrieši33:06 min. Norvēģija - OAR 1:5Neveiksmīgi mazākumā nospēlē norvēģi, pēc Ņikitas Ņesterova metiena ripa atsitas pret norvēģu aizsargu Aleksandru Bonsakenu un ielido vārtos

Hokejs, vīrieši28:35 min. Norvēģija - OAR 1:4Sergejs Kaļiņins atjauno trīs vārtu pārsvaru OAR izlasei.

Hokejs, vīrieši27:21 min. Norvēģija - OAR 1:3Brāļi Olimbi pacīnās aiz vārtiem, Kens Andrē Olimbs saglabā ripu, uzbrukumam pieslēdzas aizsargs Aleksandrs Bonsaksens, un Košečkins ir pārspēts. OAR vārtsargs neizsekoja līdz ripai un Bonsaksens izmantoja šo situāciju.

Hokejs, sievietes. 32:18 min. Somija – OAR 3:1.Linda Valimaki izpilda precīzu metienu un atjauno Somijas izlasei divu vārtu pārsvaru.

Hokejs, vīriešiNorvēģija - OAR 0:3. Sācies 2. periodsVārtsarga maiņa Norvēģijas izlasē, Larsu Haugenu nomaina Henriks Haukelands.

Hokejs, sievietes. 20:10 min. Somija – OAR 2:0. Otrā perioda sākumā Somijai vajag tikai 10 sekundes, lai gūtu vārtus. Mišela Karvinena saspēlējās ar Susanu Tapani, kura no tuvas distances pārspēja krievu vārtsardzi.

Neveicas šajās spēlēs Šveices snovbordistiem — traumas dēļ no olimpiādes izstājies jau trešais šīs valsts sportists. Šveices mediji ziņo, ka "big air" treniņos smadzeņu satricinājumu guvis Morics Tenens, tāpēc nevarējis piedalīties šodien kvalifikācijā.Pirms tam savainojumu dēļ dalību no Phjončhanas olimpiskajām spēlēm atsauca Jurijs Podladčikovs un Dāvids Hablicels.

Hokejs, vīriešiNorvēģija - OAR 0:3. Noslēdzies 1. periodsNeapstrīdams pārsvars pirmajā periodā bija OAR izlasei, norvēģi retu reizi tika līdz krievu aizsardzības zonai un vēl retāk traucēja pretinieku vārtsargu Vasīliju Košečkinu. To pamato arī statistika, metienu attiecībā ir 18-2 OAR izlases labā.

Hokejs, vīrieši19:20 min. Norvēģija - OAR 0:3Izskatās, ka OAR izlase grib jau pirmajā periodā nokārtot uzvaru - Vjačeslavs Voinovs gūst trešos vārtus. Norvēģi pirms tam bija pārkāpuši noteikumus, bija aizturētā soda situācija, taču sestais laukuma spēlētājs nepaguva pat izlekt laukumā, kad Voinovs jau bija pārspējis Haugenu.

Hokejs, sievietes. Somija – OAR 1:0. Noslēdzies 1. periods.Abas komandas vēl reizi trāpīja pa vārtu stabu, bet laukumā kopumā līdzīga un skatāma cīņa.

Hokejs, vīrieši13:25 mn. Norvēģija - OAR 0:2Labi pacīnās pie vārtiem OAR izlase, un Ņikita Gusevs realizē skaitlisko vairākumu, raidot ripu gar vārtu līniju un tā, atsitusies pret Haugenu, ielido vārtos.

Hokejs, vīrieši08:54 min. Norvēģija - OAR 0:1Ātrs pretuzbrukums, ko neitrālajā zonā iesāk Iļja Kablukovs, ar piespēli uzbrukuma smailē izvirzot Mihailu Grigorenko, kurš ar tālu metienu gaitā pārspēj Haugenu.

Hokejs, vīriešiNorvēģija - OAR 0:0Spēlē neliela pauze, kas saistīta ar norvēģu vārtsarga Larsa Haugena "ekipējumu" - viņš spēlē ar kontaktlēcām, un viena no tām bija jāpielabo. Jādomā, tas nepalika nepamanīts no konkurentu puses...

Hokejs, vīriešiNorvēģija - OAR 0:0Spēle sākusies, un tribīnes braši skandē "šaibu, šaibu". Pēc piecām spēles minūtēm rezultāts vēl nav atklāts, bet pārsvars ir krievu pusē.

Hokejs, sievietes 2:23 min. Somija - OAR 1:0Minamari Touminena vairākumā uzmeta pa vārtiem, bet Petra Nīminena ar nūju mainīja ripas lidojuma virzienu.

Hokejs, sievietes. Somijas - OAR 0:0. Spēle par bronzas medaļu sākusies!

Krievu kērlingistu saime tagad baidās arī no olimpisko spēļu brīvprātīgajiem, kuru vidū var gadīties "psihopāti", kas gribēs nodarīt ļaunu sportistiem. "Baidos, ka farmakoloģiskais terors kļūs par trendu," izdevums "Sport Ekspress" citē OAR sieviešu kērlinga izlases treneris Sergejs Belanovs. "Olimpiādē ir tūkstošiem brīvprātīgo. Bet kas ir brīvprātīgais? Nosūtīji pieteikumu - un tevi paņēma. Kur garantija, ka viņu vidū nebūs viens, divi nenormālie, kas pie sevi skaut ko iedomāsies? Viņiem ir pieeja visam, arī ēdienam." "Šobrīd notiek provokācija attiecībā uz Krieviju, bet kad atnāks psihopāts un sāks bērt ēdienā pulverīšus... Labi, nevainīgais meldonijs — bet ja nu indi... Piebērt ir viegli. Domāju, Krievijas Olimpiskajai komitejai ir kādomā par to, kā visās sacensībās izloēt izlasi, atbraukt ar saviem apsargiem un pavāriem, nelaist viesnīcās apkalpojošo personālu un vest līdz savus apkopējus," saka treneris.Kā ziņojām, krievu kērlingista Aleksandra Krušeļņicka analīzēs tika atrasts meldonijs, gan A, gan B provē, un krievi uzskata, ka aizliegtais preparāts viņam piebērts speciāli, ka pats sportists apzināti to nav lietojis.

2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu rīkotāji sagaida, ka tieši šodien skatītāju skaits, kas apmeklējuši sacensības, sasniegs vienu miljonu, tradicionālajā dienas preses konferencē paziņojis orgkomitejas pārstāvis Bakjū Suns.

OAR hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Znaroks nolēmis nemainīt komandas sastāvu, ceturtdaļfināla spēlē uz ledus dosies tās pašas maiņas, kas pirms tam uzvarēja ASV. Kā saka - uzvarētāji sastāvu nemaina :-)

Smagie kritieni slēpošanas krosā nav palikuši bez sekām. Kanādas slēpošanas krosa sportists Kristofers Delbosko pēc smagā kritiena ceturtdaļfinālā esot lauzis iegurņa kaulu, Francijas sportists Terenss Čiknavorjans lauza apakšstilbu, savukārt austrietis Kristofs Vārsteters guvis smadzeņu satricinājumu.

Pulksten 9:40 sāksies divas hokeja spēles ar Olimpisko atlētu no Krievijas (OAR) līdzdalību. Sieviešu turnīrā risināsies spēle par bronzas medaļām starp Somiju un OAR, bet vīriešu turnīrā notiks ceturtdaļfināls starp OAR un Norvēģiju.

Sieviešu kērlinga turnīra šī rīta agro spēļu rezultāti:Dienvidkoreja – Olimpiskie atlēti no Krievijas 11:2;Zviedrija – Ķīna 8-4; Šveice – Dānija 6-4; Kanāda Lielbritānija 5-6.Pēc šiem mačiem vietu pusfinālā līdz ar Dienvidkoreju nodrošināja Zviedrija un Lielbritānija. Par pēdējo vietu pusfinālā vēl cīnīsies Japāna, ASV un Ķīna.

Slēpošanas kross, vīriešiLielajā finālā saskrienas OAR sportists Sergejs Ridziks un kanādietis Kevins Drurijs, bet par olimpisko čempionu kļūst Breidijs Lēmans, šveicietis Marks Bišofbergers saņem sudrabu. Līdz finišam pēc kritiena tiek arī Sergejs Ridziks, kuram bronza, un beigās arī Drurijs.

Hokejs, vīrieši.Čehija - ASV 3:2. Spēle noslēgusiesPetrs Koukals realizēja uzvaru nesošo pēcspēles metienu, bet Pāvels Francuzs tika galā ar visiem pretinieku metieniem. ASV izstājas no cīņas par medaļām.

Slēpošanas kross, vīriešiDinamiskajā skikrosā mazajā finālā uzvar šveicietis Armīns Nīderers, otrais finišē francūzis Arno Bovolenta, trešais slovēnis Filips Flisars, bet astotajā vietā šo olimpiādi noslēdz kanādietis Deivs Dankans.

Hokejs, vīrieši.Čehija - ASV 2:2. Pagarinājums noslēdzies.ASV izlasei pagarinājumā izdevās bīstamāki uzbrukumi, bet Francuzs vārtos savu vienību turēja spēle. Pēcspēles metieni nepieciešami uzvarētāja noskaidrošanai.

Daiļslidošana, sievietesTrešā OAR daiļslidotāja Marija Sotskova arī izvēlējusies Čaikovska "Gulbju ezeru", bet atšķirīgu, enerģiskāku interpretāciju nekā Zagitova. Iespēju cīnīties ar tautietēm par medaļām viņai atņem kritiens pirmajā lēcienā, trīskāršajā lucā. 17 gadus vecā daiļslidotāja ieņem tikai 12. vietu un ir ļoti sarūgtināta par savu sniegumu un rezultātu.Ar to īsā programma noslēgusies, noskaidrotas tās 24 slidotājas, kas turpinās cīņu izvēles programmā. Diemžēl Latvijas pārstāvei Diānai Ņikitinai šī olimpiāde ir noslēgusies 26. vietā.

Hokejs, vīrieši.Čehija - ASV 2:2. Noslēdzies pamatlaiks. Uzvarētāju tā arī noskaidrot neizdevās, tāpēc nepieciešams pagarinājums.

Daiļslidošana, sievietesItāliete Karolīna Kostnere programmas sākumā vienkāršo kaskādes otro lēcienu, ko gan izpilda precīzi, pieskaras ar roku pie ledus, piezemējoties pēc trīskāršā tulupa, un tas viss itālieti izstumj no cīņas par pirmo vietu. Kostnerei sestā vieta.

Hokejs, vīrieši. Čehija - ASV 2:2. ASV izlases spēlētājs O'Nīls ātrajā pretuzbrukumā trāpīja pa vārtu pārliktni. Divas minūtes vēl līdz pamatlaika beigām.

Daiļslidošana, sievietesKrieviem ļoti patīk klasika - Alīna Zagitova izvēlējusies Čaikovska "Gulbju ezeru", šī izvēle nelielajai, trauslajai 15 gadus vecajai meitenei ļoti piestāv un viņa savu programmu noslido brīnišķīgi. Lai arī šķita, ka Jevgeņijas Medvedjevas izpildījumu neviens nevar pārspēt – var! Zagitova gandrīz par diviem punktiem varāk nekā tautiete un izvirzās sacensību vadībā ar 82.92 punktiem! Starp citu, tas ir jauns pasaules rekords īsās programmas rezultātu ziņā.

Daiļslidošana, sievietesSkatītāji uzstāšanās laikā ar aplausiem atbalsta Kanādas daiļslidotāju Ketlīnu Osmondu, jo neviens nevar noturēties pretī Edītes Piafas enerģiskajai dziesmai "Milord". Īsā programma franču stilā ar nevainojami izpildītiem lēcieniem, draiska un koķeta, bet Medvedjevas lēcieni ar gaisā peceltu roku krievietei dod nepārspējamu punktu summu. Osmondai tiesneši piešķir 78.87 punktus un tā ir otrā vieta.

Daļslidošana, sievietes"Geišas atmiņas" ļoti skaisti un emocionāli, un precīzi izslido japāniete Satoko Mijahara, taču līdz Medvedjevai viņai pietrūkst sešu punktu - 75.04 punkti, kas gan ir japānietes ausgtākais rezultāts šosezon. Viņai otrā vieta.

Slēpošanas kross, vīrieši. Vēl viens ļoti smags kritiens. Kristofers Delbosko lielajā tramplīnā zaudēja līdzsvaru un smagi krita uz muguras. Pie viņa piesteigušiem mediķi. Pats sportists varētu būt bezsamaņā, jo kādu brīdi nav kustējies.

Daiļslidošana, sievietesTrausla un gracioza, bet auksatsinīga, kad runa ir par lēcieniem, izcilā OAR daiļslidotāja Jevgeņija Medvedjeva bez problēmām pārņem vadību pēc īsās programmas, kā tas arī bija gaidāms. Izjusts slidojums, lieliska horeogrāfija Šopēna Noktirnes pavadījumā viņai dod 81.61 punktu un pirmo vietu. Sezonas labākais rezultāts viņai līdz šim bija 81.06 p.Ja vien pati nekļūdīsies izvēles programmā, Phjončhanā pēc divām dienām var skanēt olimpiskā himna...

Hokejs, vīrieši. Čehija - ASV 2:2. Sācies 3. periods.

Slēpošanas kross, vīriešiVēl viens kritins sestajā astotdaļfināla braucienā, saskrienas tā brīža līderi, zviedrs Ēriks Mobergs un austrietis Kristofs Vārsteters. Zviedrs tiek līdz finišam, bet pie austrieša klāt mediķi, ilgi darbojas ap viņu un vēl viens sportists trasi pamet uz nestuvēm-ragavām.

Slēpošanas kross, vīriešiSmagu kritieni astotdaļfināla otrajā braucienā piedzīvo Francijas sportists Terenss Čiknavorjans, kuru no trases aizved mediķu ragavās.

BobslejsNoslēgušies bobsleja četrinieku otrie oficiālie treniņbraucieni. Phjončhanas bronzas medaļnieks Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu ieņēma atkal 10. vietu (49,70 sekundes). Oskars Ķibermanis ar stūmējiem Matīsu Mikni, Jāni Jansonu un Helviju Lūsi uzreiz aiz Melbārža kvarteta dalītā 11. vietā (49,73 sekundes). Ātrākais aī otrajā braucienā bija vācieša Niko Valtera četrinieks (49,31 sekunde), otrais kanādietis Kriss Springs (49,44 sekundes), bet trešais negaidīti francūzis Luī Kostērs (49,48 sekundes) un ceturtais ir mājinieks Vons (49,53 sekundes).Atgādinām, ka treniņbraucienos sportisti pēta trasi un katrs kvartets strādā pie sev izvirzītajiem uzdevumiem, tādējādi šie laiki nav objektīvs rādītājs pirms sacensībām. Kā norādīja Melbārdis, pirmajos treniņos tiks meklētas atbilstošākās slieces un testēts bobs.

Daiļslidošana, sievietes. Dabina Čoi no Dienvidkorejas uzrāda trešā labāko vērtējumu šajās sacensībās – 67,77. Pēc ledus uzkopšanas savus slidojumus aizvadīs pēdējās sešas sportistes.

Daiļslidošanas sacensības bauda arī viena no visu laiku labākajām tenisistēm Serēna Viljamsa. https://twitter.com/serenawilliams/status/966161505908678656

Daiļslidošana, sievietes Gabriela Deilmana ar rezultātu 68,90 punkti izvirzījās otrajā vietā, zaudējot tikai japānietei Sakamoto. Šobrīd neizskatās, kas Diāna Ņikitina kvalificēsies izvēles programmai, taču vēl jāgaida. Sports tomēr ir neparedzams.

Hokejs, vīrieši. 30:23 min. Čehija – ASV 2:2.ASV hokejisti mazākumā aizskrēja ātrajā pretuzbrukumā, kura noslēgumā Džims Sleiters izlīdzināja rezultātu.

Hokejs, vīrieši. 28:14 min. Čehija – ASV 2:1.Tomāšs Kundrāteks ar precīzu metienu pirmo reizi mačā izvirzīja vadībā Čehijas valstsvienību.

Daiļslidošana, sievietes. ASV sportiste Mirai Nagasu apsteidz savu komandas biedreni Breidiju Tenelu. Nagasu saņēma 66,93 baļļu vērtējumu, neraugoties uz to, ka viņa programmas sākumā krita. Turpinājumā pārliecinošs slidojums. Diānai Ņikitinai joprojām izdevies apsteigt četras slidotājas, viņa šobrīd ieņem 16. vietu.

Daiļslidošana, sievietes. Japāniete Kaori Sakamoto nodemonstrēja nepiespiestu un ļoti precīzu slidojumu, ko tiesneši novērtēja ar 73,18 punktiem. Viņa kļūst par pārliecinoši sacensību līderi.

Hokejs, vīrieši.Čehija - ASV 1:1. Noslēdzies 1. periods.Pēc perioda beigu sirēnas laukuma stūrī izcēlās asumi starp abu komandu spēlētājiem.

Daiļslidošana, sievietes. Labāko trijniekā ielauzusies slovākiete Nikola Rajicova (60,59) un vāciete Nikola Šota (59,20), bet līdere jau kopš pirmā priekšnesuma ir amerikāniete Breidija Tenela. Diāna Ņikitina joprojām apsteidz četras sportistes, ar ko nepietiks, lai iekļūtu izvēles programmā.

Hokejs, vīrieši. 15:12 min. Čehija – ASV 1:1Čehija uzvarēja iemetienā pretinieku zonā, tad Jans Kovāržs piespēlēja Janam Kolāržam, kurš trieca ripu vārtos.

Uldis Strautmanis no Phjončhanas:Daiļslidotāja Ņikitina skaidro, kādēļ nav spējusi valdīt emocijas un apraudājusies pēc savas olimpiskās debijashttp://www.delfi.lv/sports/news/ziemas-olimpiskas-speles/zinas/delfi-phjonchana-nikitina-apraudajusies-jo-pec-neveiksmes-ec-izdevies-labi-noslidot.d?id=49767345

Hokejs, vīrieši.6:20 min. Čehija - ASV 0:1. Raiens Donato gūst savus piektovs vārtus olimpiskajās spēlēs. Viņš saņēma ripu, izdarīja metienu cauri spēlētāju burzmai un pārspēja čehu vārtsargu Pāvelu Francuzu.

Kalnu slēpošana, sievietes. Itāliete Sofija Godžija kļuvusi par olimpisko čempioni kalnu slēpošanas nobrauciena sacensībās. Sudraba medaļa Ragnhildai Movinkelai, bet bronza – Lindsijai Vonai.

Austrālijas daiļslidotāja Kailani Kreina uzrādīja līdz šim otro labāko rezultātu šajās sacensībās – 56,77. Tāpat izvēles programmai kvalificējušies arī ungāriete Iveta Tota (53,22). Latvijas daiļslidotāju Diānu Ņikitinu apsteigt nespēja itāliete Giada Ruso (50,88). Jelgavniece ierindojas 11. vietā, kad startējušas 15 daiļslidotājas.

Hokejs, vīrieši. Čehija - ASV. Spēle sākusies! Ar šo maču sākas ceturtdaļfināla cīņas vīriešu hokeja turnīrā.

Kalnu slēpošana, sievietes. Itāliete Sofija Godžija joprojām ir līderpozīcijā, bet norvēģiete Rahnhilda Movinkele savā braucienā viņai piekāpās tikai 0,09 sekundes. Lindsija Vona ierindojas trešajā vietā (+0,47). Tiek ziņots, ka trasē sāk mainīties laika apstākļi, kas pārējām var patraucēt pacīnīties par godalgu.

Nostartējušas ir 12 sportistes, un Diāna Ņikitina ierindojas devītajā pozīcijā. Vēl uz ledus jādodas 18 daiļslidotājām.

Labs sniegums izdevās somietei Emmi Peltonenai, kura ieguva 55,28 punktus, bet pēc tam kanādiete Larkina Ostmana ierindojās tieši priekšā Diānai Ņikitinai, latvieti apsteidzot par 0,3 punktiem. Ostmana vienu punktu zaudēja par kritienu.

Kalnu slēpošana, sievietes. Risinās arī nobrauciena sacensībās. Trasi veikušas septiņas sportistes, bet līdere ir itāliete Sofija Godžija ar rezultātu 1:39,22 minūtes, bet 0,47 viņai zaudē Lindsija Vona no ASV.

Šveicietei Aleksiai Paganini ar savu programmu izdevās jau garantēt vietu izvēles programmā. Viņa sasniedza rezultātu 55,26 balles. Tāpat jau sacensību turpināšanu garantējušas amerikāniete Tenela un brazīliete Viljamsa. Savukārt Kazahstānas sportiste Aiza Mambekova ieguva vērtējumu 44,40.

Ķīnas sportiste Sjanina Li tikai par 1,34 punktiem apsteidza Diānu Ņikitinu, kura tagad nobīdīta uz piekto vietu. Lai kvalificētos izvēles programmai, Latvijas sportistei jāierindojas 24 labāko daiļslidotāju pulkā.

BobslejsNoslēgušies bobsleja četrinieku pirmie oficiālie treniņi. Phjončhanas bronzas medaļnieks Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu ieņēma 10. vietu (49,55 sekundes). Oskars Ķibermanis ar stūmējiem Matīsu Mikni, Jāni Jansonu un Helviju Lūsi bija 19. vietā (50,10 sekundes). Ātrākais bija vācieša Niko Valtera četrinieks (49,28 sekundes), par 0,10 sekundēm apsteidzot tautieša Johannesa Lohnera kvartetu.Atgādinām, ka treniņbraucienos sportisti pēta trasi un katrs kvartets strādā pie sev izvirzītajiem uzdevumiem, tādējādi šie laiki nav objektīvs rādītājs pirms sacensībām. Kā norādīja Melbārdis, pirmajos treniņos tiks meklētas atbilstošākās slieces un testēts bobs.

Zviedrijas daiļslidotājai Anitai Estlundai neizdevās tas labākais sniegums. Jau pašā sākumā lēcienā trīskāršajā lucā viņa veica tikai vienu apgriezienu. Arī pēc tam bija kļūdas, taču viņa ieguva 49,14 balles, apsteidzot ukrainieti. Estlundai savas atzīmes sagaidīja ar asarām acīs.

Dienvidkorejas sportiste Hanula Kima ar savu slidojumu ieguva 54,33 punktus un apsteidza Diānu Ņikitinu, kura šobrīd noslīdējusi ceturto pozīciju.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs savu debiju piedzīvojušas snovborda sacensības “Big air” disciplīnā, kur tiek aizvadīta kvalifikācijā. Tāpat šobrīd notiek kērlinga sacensības.

Latvijas sportiste Diāna Ņikitina savu priekšnesumu veica pie Šadē dziesmas "Soldier Of Love". Viņa veiksmīgi veica trīskāršā luca un trīskāršā tulupa kombināciju, bet tiesneši vēlāk vērtēja, ka tiem bija par maz rotācijas. Tāpat viņa tika galā ar vēl vienu trīs apgriezienu lēcienu, taču zaudēja punktus par dubulto akseli. Kopumā viņa nostartēja ļoti veiksmīgi, un pati ar labām emocijām reaģēja uz savu sniegumu. Viņa ieguva 51,12 punktus – 26,35 par tehniskajiem elementiem un 24,77 par programmas komponentiem. Tas ir viņas sezonas labākas rezultāts.

Ukrainiete Anna Hničenkova piedzīvoja kritienu trīskāršā luca lēcienā. Pati pēc sava slidojuma bija ļoti neapmierināta ar savu sniegumu, un tiesneši to novērtēja ar 47,59 punktiem.

Brazīlijas daiļslidotāja Izadora Viljamsa par savu priekšnesumu ieguva 55,74 balles. Viņas programmā nebija rupju kļūdu, bet tā sarežģītība nebija tik augsta.

Sacensību iesākumā amerikāniete Breidija Tenela no tiesnešiem ieguva vērtējumu 64,01 balle. Viņa savas programmas iesākumā kļūdījās trīskāršā luca un trīskāršā tulupa kaskādē, par ko zaudēja punktus.

Diāna Ņikitina šajās sacensībās uz ledus kāps kā ceturtā. Pirms viņas savu īso programmu demonstrēs amerikāniete Breidija Tenela, Isadora Viljamsa un ukrainiete Anna Hničenkova.

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs trešdien risinās jau 12. sacensību diena, kurā no Latvijas sportistiem startēs tikai daiļslidotāja Diāna Ņikitina. Viņai sacensības sākas pulksten 3:00 pēc Latvijas laika.