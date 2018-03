Phjončhanas paralimpisko spēļu rīkotājiem grūtības rada Krievijas karogu kontrolēšana tribīnēs

2018. gada ziemas paralimpisko spēļu rīkotājiem grūtības rada izkotrolēt aizliegto Krievijas karogu ienešanu skatītāju tribīnēs, atzinuši organizatori.

Atšķirībā no olimpiskajām spēlēm, kurās fani brīvi varēja arēnās un tribīnēs ienest jebkādu Krievijas simboliku, paralimpiskajās spēlēs tas ir aizliegts – šo sacensību noteikumi paredz, ka to valstu simboliku, kas nav iesaistītas paralimpiādē, sacensību vietās izmantot nedrīkst. Kā zināms, Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) ir paturējusi spēkā Krievijas diskvalifikāciju un Phjončhanā šīs valsts atlēti startē nevis kā "Neitrālie sportisti no Krievijas", bet vienkārši kā neitrālu atlētu komanda, bet valsts norādes.

Norvēģu izdevums "Aftonpostet" norāda, ka ratiņkērlinga sacensībās tribīnēs bija Krievijas karogs, un neviens to nepieprasīja aizvākt. Spēļu rīkotāji atzīs, ka pietrūkst resursu šā punkta uzraudzīšanai, jo "skatītāji trībīnēs ienes tik daudz karogu", portāls "insidethegames.biz" citē spēļu preses sekretāru Baikju Sunu.