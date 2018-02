Rastorgujeva treneris Berkulis: pēdējā četrgade darba apjoma ziņā bija iespaidīgākā

speciāli no Phjončhanas

Latvijas biatlonista Andreja Rastorgujeva treneris Intars Berkulis pirms sava audzēkņa pirmā starta 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs atzīst, ka aizvadītais olimpiskais cikls no Sočiem līdz Phjončhanai bijis iespaidīgākais darba apjoma ziņā.

Berkulis un Rastorgujevs olimpiskajā Phjončhanā ieradās kopā, bet pa dažādākiem maršrutiem. Treneris lidojis no Rīgas caur Maskavu, kamēr sportists piesardzības dēļ neiegriezās Latvijā un no Minhenes lidoja uz Maskavu. Krievijas galvaspilsētā abi satikās un tālāk uz Phjončhanu jau devās kopā.

Tā kā abi Korejā ieradās vien 8. februārī pēcpusdienā, tad nebija iespēja izmēģināt biatlona trasi jau pirmajā dienā, kad treniņš bija pielāgots 10 km sprinta sacensību pulksteņlaikam. 9. un 10. februārī Pjončhanes trasē treniņi bija nedaudz agrāk dienas laikā, bet sprinta sacensības 11. februārī sāksies 20:15 pēc vietējā laika (13:15 pēc Latvijas laika).

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Latvijas delegācijai ir ierobežots pavadošā sastāva cilvēku skaits, kas drīkst dzīvot olimpiskajā ciematā, tadēļ Berkulim šoreiz jāsamierinās ar dzīvošanu viesnīcā. Līdzīga problēma ir biatlonistei Baibai Bendikai, kuras treneris Ilmārs Bricis arī nav kopā ar sportisti olimpiskajā ciematā. Tomēr Berkulis to neuzskata par lielu problēmu, jo viņš treniņos tāpat ir kopā un drīkst atrasties blakus sportistam.

Sezonas gaitā Rastorgujevs ar treneri mainīja savus plānus, lemjot par labu dalībai Eiropas čempionātā. Tur Rastorgujevs izcīnīja zeltu sprintā, bet galvenais ieguvums ir treniņi spēcīgā kompānijā. "Pirms Eiropas čempionāta gatavojāmies Antholcā, kur bija norvēģi, amerikāņi, baltkrievi un citu valstu sportisti. Tur varējām labi piestrādāt pie šaušanas. Pēc tam devāmies uz Hohfilceni, kur vācieši bija uzaicinājuši uz kontroltreniņu. Viss sanāca labi, tieši kā gribējām."

Runājot par trasi, Berkulis saka, ka Phjončhanas olimpiskajā stadionā ir sauss, izsalis sniegs. Tur valda dažādi vēji, kas ne tikai apgrūtina šaušanu. Vējš mēdz sapūst trasē putekļus, un citi sportisti, kas jau ilgāk ir Phjončhanā, esot sūdzējušies par netīru sniegu. "Trase ir ātra. Skrienamā trase, daudz jāstrādā, tāpēc jābūt ļoti labā kondīcijā."

Par Rastorgujeva fizisko formu treneris ir pārliecināts. "Viss ir izdevies lieliski, izcili. Forma ir tāda, kāda ir – laba. Jāņem vērā, ka esam arī citā laika joslā. Otrs faktors ir slēpes. Viennozīmīgi, forma ir ļoti laba un esam gatavi startam" par svarīgākajām lietām pirms starta saka treneris.

Pēc Soču olimpiskajām spēlēm sportists ir veicis liela apjoma darbu, kas nesis augļus. Rastorgujevs šobrīd ir starp biatlona vadošajiem sportistiem un ar viņu kā vienu no konkurentiem rēķinās šī sporta veida elite. "Strādājām, darījām, varbūt pat brīžiem pārcenšamies un pārvērtējam spēku. Varbūt vajag dažreiz mierīgāk. Jo ejam uz maksimālo rezultātu, kas tepat vien blakus ir. Viņš ir izcils sportists, bet dažreiz kaut kas pietrūkst. Varbūt kaut kur paši esam vainīgi. Viennozīmīgi, visu darām no visas sirds, un arī Andrejs visus šos četrus gadus ir strādājis no visas sirds ar lielu atdevi."

Runājot par trases īpatnībām, Berkulis, līdzīgi kā sportisti, norāda uz vēja ietekmi. "Vējš ir mainīgs. Tad stiprāks, tad vājāks, tad no kreisās, tad no aizmugures. Bet kopumā treniņos šaušanā gāja labi, nevar sūdzēties."