SOK Krievijas Hokeja federācijas prezidentam Tretjakam atļauj doties uz Phjončhanu

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir atļāvusi Krievijas Hokeja federācijas (KHF) prezidentam Vladislavam Tretjakam apmeklēt 2018. gada ziemas olimpiskās spēles Phjončhanā, ziņo aģentūra "R-Sport".

Iepriekš Tretjaks paziņoja, ka uz Phjončhanu dosies kaut vai kā līdzjutējs, ja nesaņems pielaidi no SOK.

Olimpiskais hokeja turnīrs risināsies no 14. līdz 25. februārim, un KHF 25. janvārī izziņoja Krievijas izlases sastāvu dalībai šajā turnīrā. Valstsvienībā iekļauti 15 hokejisti no galvenā trenera Oļega Znaroka vadītā Sanktpēterburgas SKA kluba, astoņi Maskavas CSKA spēlētāji un divi pārstāvji no Magņitogorskas "Metallurg" vienības.

Neoficiāla informācija liecina, ka SOK nepielaisto Krievijas sportistu sarakstā ir arī vairāki hokejisti – Antons Belovs, Sergejs Plotņikovs, Mihails Naumenkovs un Aleksejs Bereglazovs.

Kā zināms, SOK ir diskvalificējusi Krievijas Olimpisko komiteju (KOK), kuras pārstāvjiem līdz ar to liegts apmeklēt gaidāmās spēles Korejā.