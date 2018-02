Video: ASV hokejistes līksmi svin olimpiskās zelta medaļas

speciāli no Phjončhanas

ASV izlases hokejistes ceturtdien Phjončhanas olimpiskajās spēlēs negaidīti izcīnīja zelta medaļas, finālā pēcspēles metienos ar 3:2 uzvarot iepriekšējo četru olimpisko spēļu čempiones Kanādas sportistes.

Pēc triumfa ASV hokejistes vakarā ar medaļām kaklā devās panākumu atzīmēt uz "Čehu māju", kas atrodas pie Kanninas olimpiskā ciemata (tajā dzīvo slidošanas sporta veidu pārstāvji). "Čehu mājā" līksmība sita augstu vilni, amerikāņu hokejistēm svinībās pievienojās daži ASV hokejisti, kuri Phjončhanas olimpiskajās spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfināla kārtu. Tāpat ASV hokejistu līksmībā piedalījās citi ASV sportisti un pārstāvji no Kanādas delegācijas, novēroja portāls "Delfi".

Pusnaktī "Čehu māja" tika vērta ciet, bet neilgi pirms slēgšanas ASV hokejistes kāpa uz skatuves, kopīgi nodziedot Vitnijas Hjūstones izpildīto "I Will Always Love You". Vēlāk ASV hokejistes devās uz citu tuvumā esošo krogu, kur turpināja svinības.