Znaroka trenētās SKA hokejisti veido vairāk nekā pusi no Krievijas olimpiskās izlases sastāva

Krievijas Hokeja federācija (KHF) izziņojusi izlases sastāvu, kas 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu hokeja turnīrā cīnīsies kā "Olimpiskie sportisti no Krievijas" (OAR).

Izlasē iekļauti 25 hokejisti un lielākā daļa no viņiem pārstāv valstsvienības galvenā trenera Oļega Znaroka vadīto Sanktpēterburgas SKA komandu, no kuras izvēlēti 15 spēlētāji. Kopumā Krievijas izlase iekļauti tikai triju Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubu pārstāvji, bez SKA arī Maskavas CSKA un Magņitogorskas "Metallurg" spēlētāji.

Kā zināms, Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) decembrī lēma par Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) diskvalifikāciju, līdz ar to šīs valsts sportisti gaidāmajā Olimpiādē drīkst piedalīties tikai kā neitrāli atlēti zem nosaukuma "Olimpiskie sportisti no Krievijas" ("Olympic Athlete of Russia").

OAR hokeja izlases sastāvs:

vārtsargi - Vasilījs Košečkins (Magņitogorskas "Metallurg"), Iļja Sorokins (Maskavas CSKA), Igors Šetjorkins (Sanktpēterburgas SKA);

aizsargi - Vjačeslavs Voinovs, Vladislavs Gavrikovs, Artjoms Zubs, Andrejs Zubarevs, Dinārs Hafizuļins (visi - SKA), Bogdans Kisļēvičs, Aleksejs Marčenko, Ņikita Ņesterovs (visi - CSKA);

uzbrucēji - Aleksandrs Barabanovs, Ņikita Gusevs, Pāvels Dacjuks, Iļja Kablukovs, Sergejs Kaļiņins, Iļja Kovaļčuks, Nikolajs Prohorkins, Vadims Šipačovs, Sergejs Širokovs (visi - SKA), Sergejs Andronovs, Mihails Grigorenko, Kirils Kaprizovs, Ivans Teļegins (visi - CSKA), Sergejs Mozjakins ("Metallurg").