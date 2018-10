10. oktobrī Putras vēstniecībā varēs nogaršot pašmāju šefpavāru izcilāko veikumu

Lai stiprinātu esošās un radītu jaunas putras ēšanas tradīcijas, Starptautiskajā Putras dienā 10. oktobrī Latvijas šefpavāri kopā ar skolēniem Rīgas centrā vērs vaļā Simtgades putras vēstniecību, kurā ikviens varēs nogaršot izcilākos putras ēdienus, informē Putras dienu organizatoru pārstāve Inese Ozoliņa.

Putras vēstniecība darbosies no plksten 15 līdz 17.00 Vecrīgā, Kaļķu ielas sākumā (pie Meirovica bulvāra) iepretim viesnīcai "Roma". Tajā gardākās putras pagatavos Elmārs Tannis un šefpavāri no restorāniem "Muusu", "Moltto", "Zaļais Maksis", "Hercogs" kopā ar skolēniem no dažādiem Latvijas reģioniem.

Putras diena kopā ar restorāniem notiek par godu Starptautiskajai Putras dienai, kas visā pasaulē tiek svinēta 10.oktobrī. Šogad tā tiek veltīta Latvijas simtgadei un putras tradīcijām kā kultūras mantojumam. Nogaršot putras ēdienus varēs ikviens interesents. Kā vēstneši un žūrija darbosies gan bērni, gan arī māksliniece Elita Patmalniece, dabas draugs Māris Olte un sportisti Līna Mūza un Daumants Dreiškens.

Putras dienas svētki notiek Putras programmas ietvaros, ko organizē AS "Rīgas Dzirnavnieks" ar graudaugu pārslām "Herkuless" sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Tā Latvijā notiek jau sesto gadu. Ņemot piemēru no Latvijas, Putras programma nu jau tiek īstenota arī Lietuvā un Igaunijā.

Anita Skudra, AS "Rīgas Dzirnavnieks" direktore: "Latvijā putras ir nacionālais ēdiens, kas daudzus gadsimtus mūsu senčiem bija galvenais ēdiens uzturā. Laiki mainās, un mums ir nepieciešamas jaunas putras tradīcijas. Pateicoties šefpavāru piedāvātajām receptēm, iedzīvotājiem būs iespēja iepazīt alternatīvus putru ēdienus – gan putras, gan citus ēdienus, kuru pamatā tiek izmantoti Latvijā tradicionāli audzēti graudi. Turklāt vienlaikus ar ēdienu degustāciju ikvienam interesentam būs iespēja noteikt labāko putru, kā arī kopā ar skolēniem uzzināt par putras ēšanas tradīcijām."

Putras dienas svinēšana ieskandinās Putras mēnesi, kurā jau tradicionāli notiek dažādi pasākumi izglītošanai par graudaugu lomu mūsu uzturā. Putras dienas un Putras mēneša mērķis ir radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas un popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu, vienlaikus atgādinot par senajām putras ēšanas tradīcijām Latvijā un kultūras mantojumu. Graudaugi ir viena no svarīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai iedzīvotāji Latvijā daudz biežāk ēstu graudaugu, tostarp pilngraudu, ēdienus, it īpaši veselīgās putras.

Šogad oktobrī Putras diena un Putras mēnesis Latvijā tiek svinēts ar daudzām aktivitātēm skolās. Oktobrī skolās notiks Vislatvijas Putras programma, kuras ietvaros bērniem būs iespēja piedalīties Putras stundā, kas veltīta tēmai "Simtgades putra". Skolu ēdnīcas iesaistīties Putras mēnesī ar speciāli pagatavotām putrām skolēniem.