157 šķirņu konkurencē Iļģuciema Porter alus Madridē izcīna zelta medaļu

Pēc 25 gadu pārtraukuma Iļģuciema alus darītava ir atsākusi klasiskā alus ražošanu un jau šajā rudenī gūta starptautiska atzinība alus darītāju sacensībās Madridē. Iļģuciema dzērienu rūpnīca atsākusi klasiskā alus ražošanu jau pērn, bet pavisam nesen gūti ievērojami panākumi starptautiskā alus darītāju un profesionālās degustācijas konkursā “Concurso Internacional De Cervezas Artesanas” (CICA) Madridē, informē Iļģuciema dzērienu rūpnīcas mārketinga menedžere Kristīna Goldtmane.

Konkurss norisinājās 26.septembrī, Spānijā, Madridē. Tā mērķis bija novērtēt alus daudzveidību un kvalitāti, popularizējot to patērētāju vidū. Konkursā piedalījās alus darītavas no dažādām valstīm ar 157 alus šķirnēm. Vērtēšana notika 14 kategorijās un 29 apakškategorijās. Tika piešķirtas 43 medaļas, no kurām četras ir “Grand Gold”, 21 ir zelta medaļa un pārējās 18 sudraba medaļas.

Iļģuciema Porter Kraft-alus atzīts par pašu labāko 157 alus šķirņu konkurencē un saņēmis “Grand Gold” apbalvojumu. Zelta un sudraba medaļas tika piešķirtas klasiskajam Ekstra alum un Oriģinālajam Medalum.

Šīs ir jau trešās alus darītāju sacensības, kurās piedalās alus ražotāji no Spānijas, Beļģijas, Īrijas, Venecuēlas un citām valstīm. Par šī gada CICA absolūto uzvarētāju kļuva Iļģuciema alus darītavas Porter Kraft-alus, kas sasniedzis maksimālo punktu skaitu vērtēšanā. “Kraft sērijas alus ir īpašs ar 150 gadu senām brūvēšanas receptēm, tādēļ lepni varam sēriju saukt par mūsu mantojumu. Esam gandarīti, ka tiesneši ir spējuši novērtēt mūsu Portera Kraft-alus labākās īpašības, izceļot izteiksmīgo aromātu un sabalansēto garšas buķeti. Tas ir īpaši spēcīgs, blīvs alus, noturēts 60 dienas un tam raksturīga izteikta tumši brūna krāsa un stiprums sasniedz 7.5 alkohola procentu.” stāsta Kristīna Goldtmane, Iļģuciema rūpnīcas mārketinga menedžere.

“Mums ir vairāk kā 15 gadu pieredze eksporta jomā. Nemitīgi apgūstam jaunus eksporta tirgus, aktīvi piedaloties starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās. Šogad esam uzsākuši produkcijas eksportu uz Spāniju un jau tagad ir skaidrs, ka mūsu alus var ieņemt stabilu vietu Spānijas tirgū, to pierāda iegūtie apbalvojumi. Turpmākajos gados noteikti plānojam attīstīt klasiskā alus ražošanu, jo pieprasījums pēc tā aug. Šobrīd to spējam saražot salīdzinoši nelielās partijās. Tieši tādēļ apbalvotais Porter alus Latvijā patlaban pieejams tikai mūsu rūpnīcas veikalos Rīgā un Jelgavā. Eksportam ir sagatavota īpaša produktu sērija, kas atšķiras ar iepakojumu, taču garšas ziņā neatšķiras no Latvijā piedāvātās tās pašas sērijas produktiem. Jāpiebilst, ka Iļģuciema alus cienītājiem pieejamas visas godalgotās alus šķirnes gan Spānijā, gan Latvijā,” viņa piebilst.