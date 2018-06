7. jūlijā Ķegumā būs iespējams baudīt vakariņas koku galotnēs

Skaisti klāts galds starp zaļām koku lapotnēm, putni čivina un vējš čabina, saules zaķi spēlējas uz glāžu maliņām, uz tuvējās ūdens virsmas skaisti atspīd debesis, apkārt miers un smaidoši cilvēki – vai vari sevi iedomāties starp viņiem?

Vakariņas koku galotnēs, kas notiks 7. jūlijā, būs sajūtām bagāta pieredze, atklāj pasākuma rīkotāja Santa Grīva: ""The Latvian Element" stāstnieces Lauras vadībā atslēgsimies no ikdienas rūpēm un ārišķības, izbaudīsim šefpavāra Endija Vīnerta gatavotos ēdienus sešās kārtās, un, kas vissvarīgāk – ļausimies meža noslēpumainības valdzinājumam, mieram un pamodinātajām sajūtām, jo koki dzīvo saskaņā ar gadalaiku ritmiem un tieši tagad, vasarai esot pilnbriedā, varam viegli atvērties to piedāvātajai burvestībai un spēkam."

"Kamēr vien koks ir dzīvs, tā galotne tiecas debesīs. Un gluži kā koki to dara, vakara gaitā arī mēs tieksimies tuvāk debesīm caur garšas baudījumu, caur dabisku pēdu masāžu baskāju takā, caur muzikālu darbnīcu un paši caur sevi. Vakariņas notiks uz stabilas un drošas platformas starp kokiem. Pasākumā vieta tikai 12 personām," piebilst Grīva.

Pasākuma norises vieta – lauku bāze "Piedzīvojuma gars" atrodas Ķegumā, aptuveni stundas braucienā no Rīgas centra.

