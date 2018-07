Ar plašu atklāšanas pasākumu programmu Āgenskalna tirgus 3. augustā atsāks āra tirdzniecību

"Āgenskalna tirgus ir ne vien vieta, kur nopirkt svaigu vietējo pārtiku, bet arī vieta, kur satikties un labi pavadīt laiku. Tāpēc no 3. līdz 5. augustam aicinām lielus un mazus piedalīties tirgus atklāšanas pasākumos – tirgus placis no jauna pulcēs zemniekus, amatniekus, restorānus izbraukumā, apmeklētājus no tuvienes un tālienes," aicina Āgenskalna tirgus pārstāve Una Meiberga.

Āgenskalna tirgus atsāks pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības organizēšanu plašai auditorijai no 2018. gada 3. augusta katru dienu, izņemot pirmdienas. Āgenskalna tirgus ir iespēja Latvijas zemniekiem, mājražotājiem, amatniekiem, kafejnīcām, restorāniem, kā arī citiem tirgotājiem kļūt pieejamiem plašai publikai. Savukārt pircējiem tā ir iespēja izvēlēties gan vietējās, gan importētās preces un izvērtēt to atšķirības. Āgenskalna tirgus atklāšanas pasākumu programma Foto: LETA Piektdien, 3. augustā, aicinām iepazīties un piepildīt grozus ar vietējiem tirgus labumiem līdz pat pulksten 21, kā arī uzzināt visu par Āgenskalna tirgus nākotni, satikt savus kaimiņus, domubiedrus un ilgtspējīgu ideju aktīvistus un organizācijas. Norises laiks no pulksten 08.30 līdz 21. Sestdienu, 4. augustu, veltīsim ēdienam un veselīgam dzīvesveidam – visu vecumu apmeklētājus aicinot izvingroties, vērot ēdienu gatavošanas paraugdemonstrējumus un nogaršot Rīgas restorānu uz vietas gatavotus ēdienus, baudīt svaigi spiestas sulas un smūtijus no tirgū iegādātiem augļiem un dārzeņiem, kā arī vairāk uzzināt par vietējiem produktiem no Latvijas zemniekiem un mājražotājiem. Norises laiks no pulksten 08.30 līdz 18. Svētdien, 5.augustā, tirgū notiks ģimenes diena, kur lieli un mazi aicināti piedalīties vairākās bezmaksas darbnīcās un meistarklasēs. Piedāvāsim dažādus gardumus tieši bērniem. Īpaši gaidīti – vecmāmiņas un vectētiņi. Norises laiks no pulksten 08.30 līdz 18. Dalība visos pasākumos – bez maksas. No 7. augusta. tirgošanās āra teritorijā notiks ikdienā – no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 7.30 līdz 19. Pārtikas un amatniecības preču tirgotāji tiek aicināti pieteikties āra tirdzniecībai Āgenskalna tirgū, zvanot uz tālruni 22139822. Seko līdzi aktuālajai informācijai Āgenskalna tirgus "Facebook" lapā.