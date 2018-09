Asu izjūtu cienītājus aicina pieteikties čili ēšanas sacensībām Kalnciema kvartālā

22. septembrī no pulksten 10 līdz 16 Kalnciema kvartāla tirgu papildinās karsti ass un spraigs notikums – sacensības, kas pulcēs aso ēdienu ekspertus – gan ēdājus, gan audzētājus, kā arī iepazīstinās apmeklētājus ar čili piparu ēšanas kultūru. Būs sarunas par un ap čili, salsas priekšnesumi, skatītāju konkurss, degustācijas un, protams, drosmīgākie aicināti pārbaudīt izturību čili piparu ēšanas sacensībās, vēsta vēsta Kalnciema kvartāla pārstāve Darja Trizna.

Par Latvijā audzētiem čili pipariem parūpēsies "Burka&Ledus", kuru piedāvājumā būs arī visu veidu pašgatavotas piparotas mērces – harisas pasta, čili saldskābā mērce, adžika, marinēti halapenjo un citi labumi. "Lienas medus" cienās ar čili tēju un pierādīs, ka čili, medus un kanēlis ir spēcinoša veselības deva. Par pikanto virtuvi vislabāk pastāstīs šefpavārs Havjērs Garsia ar meksikāņu restorānu "El Santo X", pie kura varēs nogaršot tako ar mērcēm pēc Havjēra ģimenes receptēm. Savukārt svaigi ceptu maizi un kliņģerpīrāgus ar halapenjo pagatavos Santa Liepa no "Zaļās maizes" un visu veidu čatnijus aicinās nogaršot "Amberbloom". Ja asie ēdieni neiet pie sirds, tad tirgū atradīsiet arī saldās kūkas, svaigi ceptu maizi, dārzeņus, Latvijas zivis, gaļu un citus dižpārdokļus. Par tematisko ārējo veidolu gādās latviešu zīmols "EcoTexture", kura piedāvājumā atradīsiet pončo latviskos rakstos.

Pasākumā laikā no pulksten 12 līdz 14 notiks darbnīca bērniem, kur māksliniece vadīs gleznošanas nodarbības. Bez tam skatītāji un atbalstītāji varēs iemūžināt mirkļus foto stūrītī, kā arī DJ THC pavadībā izdejot eksotiskus deju soļus.

Programma:

no pulksten 12 līdz 13 – dalībnieku reģistrācija un sarunas par čili kultūru, to nozīmi uzturā;

no pulksten 12.30 līdz 12.40 – salsa kopā ar deju skolu "Decubason";

no pulksten 12.40 līdz 13 – pikantais skatītāju konkurss;

no pulksten 13 līdz 13.40 – čili piparu ēšanas sacensības;

no pulksten 13.40 līdz 14 – apbalvošana.

Ieeja pasākuma bez maksas.



Sīkāka informācija par čili sacensībām mājaslapā http://latvijascillicempionats.mozello.lv.

Sacensībām var pieteikties elektroniski, rakstot uz pieteiktieschilli@gmail.com vai mājaslapā http://latvijascillicempionats.mozello.lv/pieteikties/.