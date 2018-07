Augustā Kalnciema kvartālā turpināsies 'Street Food' trešdienu tradīcija

Augusts Kalnciema kvartālu iekrāsos jo īpaši raibu! Arī turpmāk katru trešdienu no pulksten 8 līdz 23 Kalnciema kvartālā "Street Food" festivālā būs iespēja turpināt vasaras gastronomiskos lidojumus. Augusta mēnesī tiks izcelta cittautu virtuves tēma. Pirmā augusta trešdiena tiks veltīta itāļu ēdieniem, turpinot ar vispasaules garšām, sniedzot iespēju apmeklētājiem sagaršot pasaules dažādību vienuviet, ziņo Kalnciema kvartāla pārstāve Darja Trizna.

Pirmā augusta trešdiena Kalnciema kvartālā ritēs dzīvespriecīgi karstās itāliskās noskaņās. Apmeklētājiem būs iespēja nobaudīt vietējo šefpavāru interpretāciju itāļu virtuvē. Ikvienam būs iespēja degustēt vasarīgi vieglus un grēcīgi gardus pastas salātus, kas pagatavoti pēc "Italpasta" Pastas kluba receptēm. Savukārt kopā ar Pastas kluba vēstnesi Roberto Meloni iedvesmosimies dzīvot itāliski – viegli, saulaini un garšīgi! Roberto ar prieku ikvienam iemācīs, kā pateikt "Es mīlu pastu" ar īsti itālisku akcentu.

Turpinot internacionālo ēdienu tēmu, tiks izcelta arī vispasaules virtuve, sniedzot apmeklētājiem iespēju sagaršot dažādo kultūru ēdienus no teju visas pasaules. Aso ēdienu cienītājus priecēs indiešu virtuve ar tradicionālo kariju un naan maizi no restorāna "Indian Raja" un meksikāņu izslavētie tako, no restorāna "El Santo X". Vasarīgāku un vieglāku ēdienu piekritējiem noteikti jānobauda havajiešu pokē, ko uz Latviju atvedusi "Pokē Rīga" komanda. Tiem, kas vēlas atpūsties no klasiskajiem burgeriem, tiks piedāvātas Taivānas gua bao maizītes no "BaoBun" komandas, kā arī būs iespēja vēl nobaudīt citu zemju ēdienus.

Pasākumos padomāts arī par jaunāko ēdienmīļu interesēm. Tiks organizētas darbnīcas, kurās bērni varēs iemācīties veidot saldos bezē cepumus, attīstīt loģisko domāšanu un pirkstu veiklību, būvējot zefīru torņus un sapņu pilis. Par pasākumu atmosfēras muzikālo daļu rūpēsies iemīļotie dīdžeji, kas sevi pierādījuši jau dažādos pasākumos, un spēlēs arī Kalnciema kvartālā – mixmaster AG, Dj Dubra, Dj All-Viss un citi.

Tā dēvētais ielu ēdiens ir pasaulē plaši populārs un gardēžu iecienīts. "Street Food" festivāli ir populāri ar restorānu spēju ātri un kvalitatīvi apkalpot lielu cilvēku skaitu īsā laika posmā, neatstājot nevienu ar tukšu vēderu. Un nereti pārsteidzot ar īpašām pagatavošanas tehnikām.

Pasākumi ir bez ieejas maksas.

Pasākumu norises vieta un laiks: Rīga, Kalnciema iela 35, trešdienās no pulksten 18 līdz 23.

Seko aktuālajai informācijai www.kalnciemaiela.lv