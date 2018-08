Brenguļu Tomātu svētkos notiks bezmaksas meistardarbnīca, atklājot Livonijas laika garšas

Sestdien, 1. septembrī, no plksten 12 līdz 14 Brenguļos tiks svinēti Tomātu svētki un to laikā ikviens tiek gaidīts Brenguļu alus sētā, lai izjustu ēst gatavošanas prieku kulinārajā meistarklasē, kurai ierosmes un noskaņas būs aizgūtas no Livonijas laika virtuves, informē Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Kaķe.

Meistardarbnīcā kopā ar saimniecības "Vīnkalni" saimnieci tiks gatavota maltīte no trīs ēdieniem, ļaujot izbaudīt Livonijas garšas, iepazīt Beverīnas novada saimniecībās un apkārtnes mežos sagādātās veltes un piedāvās idejas gardu ēdienu gatavošanai. Svētku meistarklase top Vidzemes plānošanas reģiona un sadarbības partneru veidotā reģionālā tūrisma ceļa "Taste HansEATica" ietvaros un sekmē jaunā Latvijas – Igaunijas tūrisma zīmola "Livonijas garša" atpazīstamību. "Īstā latvju saimniece" Zanda Žentiņa kopā ar savu palīdzi meistardarbnīcas dalībniekiem rādīs, kā pagatavot maltīti, kurā apvienojas gan tradicionālais kulinārais mantojums, gan jaunrade. Viņas izmantos vietējos un sezonas produktus, liks lietā zināšanas par vēsturiskām garšām un improvizēs ar produktiem un garšvielām, kādus Livonijas laikā nepazina. Saimnieces palīdzēs saprast līdz šim daudziem nezināmas lietas par produktiem un garšām, tradicionālo Livonijas laika virtuvi. Tā, kopā gatavojot, taps īpaša maltīte meistarklases dalībnieku un viesu priekam. Livonijas laikā galvenokārt ēda liellopu gaļu, tālab meistardarbnīcā maltītei tiks sarūpēta Brenguļu alū gatavota teļa gaļa ar tvaicētiem, apceptiem kailgraudu miežiem un vietējos mežos lasītām baravikām. Ēdiena Livonijas laika garšu bagātinās pļavā plūktas garšvielas. Lai gan viduslaikos tomātus uzskatīja par indīgiem, taču laika gaitā tie iemantoja lielu cilvēku piekrišanu, arī Latvijā. Un kā gan Tomātu svētkos iztikt bez šī dārzeņa cildināšanas! Tāpēc meistarklasē Zanda Žentiņa pamācīs, kā tomātus kopā ar ķiplokiem pārvērst gardā uzkodā. Saldā ēdiena gatavošanā saimnieces atkāpsies no viduslaiku virtuves klasikas un tolaik zināmajiem produktiem. Viņas vairāk uzsvērs tās garšas, kas jābauda vasaras nogalē. Deserts taps no šokolādē mērcēta svaigā Trikātas siera, un to papildinās lielogu mellenes, brūklenes un lazdu rieksti, kuri Livonijas laikā bija ļoti iecienīts našķis. Gan sātīgā pamatēdiena, gan saldā ēdiena gatavošanā izmantos tikai vietējās Beverīnas novada saimniecībās audzētos, lolotos un mežos ievāktos produktus: teļa gaļu, tomātus, garšvielas, ogas, sēnes, sieru, šokolādi. Viduslaiku virtuves noskaņu palīdzēs uzburt Beverīnas amatnieces Līgas Merginas veidotie melnie māla trauki un saimnieču senatnīgie tērpi. Meistardarbnīcā līdzdarbosies tūrisma ceļa "Livonijas garša" un tā ceļa posma "Taste HansEATica" pieturvietu saimnieki un saimnieces, kā arī citi interesenti. Līdzdalība meistardarbnīcās ir bez maksas. Vietu skaits – ierobežots. Pieteikšanās, sūtot e-pastu: evija@vinkalniesi.lv. Arī Tomātu svētku viesi ir aicināti piestāt meistardarbnīcas norises vietā, lai aprunātos ar saimniecēm, uzzinātu ko jaunu par vēsturiskām garšām un novērtētu pagatavotos ēdienus. Gardēžu ceļa "Taste HansEATica" garšas meistardarbnīcu cikls Vidzemē šogad noslēgsies ar meistarklasi Jērcēnu dienā "Ne pūku, ne spalvu!", kas risināsies 8. septembrī.