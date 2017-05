"Stockpot" saimnieki Ričards un Linda Džonsoni arī šogad bija sarūpējuši divu veidu ēdienu - vegāno un gaļas gulašzupas versiju. Kā portālam "Delfi" pastāstīja Ričards, gatavošanā tika izmantoti puskilograms kaltētu Naga piparu, puskilograms kūpinātu Chipotle piparu, puskilograms Kajēnas piparu, 300 grami kaltētu Birdseye piparu, trīs kilogrami svaigu Habaneros un viens kilograms svaigu Scotch Bonnet piparu. Četri no šiem veidiem – Naga, Birdseye, Habaneros un Scotch Bonnet – ir pasaulē asāko čili piparu TOP 3 pēc skovilu skalas.



Izaicinājuma formāts ir nemainīgs – katram dalībniekam tiek paliela bļodiņa ar izvēlēto ēdiena versiju, kas jāiztukšo 20 minūšu laikā, lai kvalificētos balvai, īpaša dizaina T-kreklam.

Šogad pasākumā piedalījās 101 drosminieks, un dalībnieku sastāvs bija, kā allaž, raibs. No Rīgā studējošiem ārzemju jauniešiem līdz nopietniem ģimenes galvām un vecpuišu ballītes grupai, kura šo izaicinājumu izvēlējās kā pārbaudījumu jaunajam līgavainim. Jāpiebilst, ka bēdīgākas sekas bija nevis topošajam vīram, bet vienam no viņa draugiem, kas spontāni piekrita piedalīties. Viens dalībnieks bija speciāli ieradies no Birmingemas, lai... zaudētu.

"Stockpot Heroes Challenge" rīkotāji saskaitījuši, ka pārbaudījumu izturējušo skaits procentuāli šogad bija zemāks nekā pērn, taču dalībnieku un varoņu skaits lielāks, jo 2016. gadā izaicinājums notika vienlaicīgi ar Lielo talku, kas negatīvi ietekmēja dalībnieku skaitu, skaidro Ričards Džonsons, kurš šogad pasūtinājis 73 varoņu kreklus.

