Foto: Kā ražo Gruzijā populārāko minerālūdeni

Lai arī ar Gruzijas vārdu Latvijā nereti tiek asociēts cits minerālūdens – "Boržomi", populārākais ūdens pudelēs tur ir "Nabeghlavi", ko iespējams iegādāties arī Latvijas veikalos. Izrādās, ka liela loma minerālūdens izpētē bijusi arī latviešu izcelsmes zinātniekam Robertam Kupcim.

Minerālūdeni atklāja jau pagājušā gadsimta sākumā, un tā ieguves vieta atrodas Nabeghlavi ciemata teritorijā, kas atrodas 450-475 metrus virs jūras līmeņa, Gruzijas rietumos. Ūdens izpēte tika uzsākta 20, gadsimta 20. gados, un tajā piedalījās arī Kupcis. Viņš bijis pirmais šī ūdens pētnieks. Izrādījās, ka ūdens ir ļoti vērtīgs un tam piemīt veselību uzlabojošas īpašības. 1958. gadā "Nabeghlavi" minerālūdeni sāka pildīt pudelēs.

90. gadu beigās minerālūdens ražošanu pārņēma uzņēmums "Healthy Water", un tas ieguva popularitāti visā Gruzijā. Uzņēmums ražo ne tikai ūdeni, bet arī sulas un atspirdzinošos dzērienus. Produkcija tiek eksportēta uz 30 pasaules valstīm, ieskaitot Latviju, kur "Healthy Water" ir noslēgts nozīmīgs sadarbības līgums ar SIA "Maxima Latvija".

Lai arī varētu šķist, ka dabīgo minerālūdeni iegūst, pasmeļot to no avota, realitātē to ražo modernā rūpnīcā, kuras celtniecībai piesaistīti uzņēmumi no Eiropas. Tajā notiek gan ūdens pildīšana pudelēs, gan pašu pudeļu ražošanas no speciālām, mēģenēm līdzīgām sagatavēm, ko "piepūš" speciālās iekārtās, gan etiķešu līmēšana un pudeļu pakošana.

Ražotnē tiek pievērsta ļoti liela uzmanība visu standartu ievērošanai. Lai tajā iekļūtu, ir rūpīgi jānotīra apavi, jālieto matu tīkliņš un uzsvārcis, kā arī jādezinficē rokas. Tur redzētais krietni atšķiras no tā, ko varētu iedomāties, runājot par dabīga minerālūdens iegūšanu no kāda īpaša avota.

Lūk, ieskats, kā izskatās "Nabeghlavi" ražotnē.