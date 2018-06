Foto: pasaulslavenu bārmeņu meistarklase Rīgā noslēdzas ar ballīti uz jumta

13. jūnijā, Latvijā ar īpašu meistarklasi viesojās godalgotā Grieķijas bāra "The Clumsies" bārmeņi. Pasākumā piedalījās arī pazīstami Latvijas bāru īpašnieki un bārmeņi, kas uzklausīja "The Clumsies" profesionāļu pieredzi. Savukārt vakaru noslēdza pasākums kokteiļbārā "Herbārijs", informēja SIA “Prike Latvija” komunikācijas konsultants Deniss Ševeļovs.

Bārs "The Clumies" atrodas Atēnās, Grieķijā un ir iecienīts bars ne vien Eiropas, bet pasaules mērogā, jo bars ir iekļauts prestižajā Pasaules bāru top 50. Meistarklases ietvaros "The Clumsies" bārmeņi demonstrēja savas spējas kokteiļu pagatavošanā, kā arī sniedza ieskatu sava bāra attīstībā, piemērojot padomus arī Latvijas bāriem. Meistarklasēs piedalījās bāra "The Clumsies" bārmeņi Nikos Bakolis (Nikos Bakoulis) un Vasilis Kiritsis (Vasilis Kyritsis).

Pazīstamie bārmeņi bija vienprātīgs, ka šī aroda meistariem Latvijā ir jāsadarbojas daudz ciešāk, daloties gan ar idejām, gan tehnikām, kā arī jāmeklē veidi, kā caur dzērieniem vislabāk parādīt savu kultūru.

"The Clumsies" bārā daudz laika veltam, lai pielāgotos grieķu paradumiem. Arī Latvijas bārmeņiem ir jādomā par to, kādi ir vietējo iedzīvotāju paradumi. Labāk par jebkuru citu, Latvijas bārmeņi zinās, kuras vietējās sastāvdaļas izmantot savos kokteiļos un kā tās pasniegt neierastā un uzrunājošā veidā," stāsta "The Clumsies" bārmenis Nikos Bakolis.

"Noteikti ir pienācis laiks attīstīt Baltijas bārmeņu komūnu. Protams, ja Latvijas bāru kultūru salīdzinām ar Grieķiju, tad Grieķijā ir daudz lielāka tūristu plūsma. Arī Latvijas bāru apmeklējumu tradīcijā ir savādāka. Grieķijā cilvēki uz bāru dodas arī pirmdienā un otrdienā, iedzerot kādu glāzi vīna vai vienkārši baudot bāra atmosfēru. Latvijā kopš Padomju laikiem nav pazudis iespaids par bāru, kur doties, lai alkahola patērētu milzīgos apjomos. Patiesībā bārā var baudīt arī bezalkoholiskus dzērienus, tāpēc apmeklējumam nav jābūt par alkoholu, bet gan par atpūtu un labi pavadītu laiku," saka Edgars Elsbergs, bārmenis un "World Class" pārstāvis Baltijā.

"Mēs brīžiem aizmirstam, ka bārus neveram vaļā tikai ārzemju tūristiem, bet arī Latvijas iedzīvotājiem, kam ir savas vēlmes un intereses. Nereti tiek atvērti jauni bāri, kas varētu iemantot popularitāti Londonā vai Amsterdamā, taču tie nav saistoši Latvijas iedzīvotājiem, jo piedāvājuma cenas ir par augstu. Kopumā domāju, ka Latvijas bāru kultūra ir ļoti attīstījusies. Protams, ja salīdzina ar Londonu, mēs atpaliekam, bet kopumā uz pasaules kartes izskatāmies ļoti labi. Tāpēc atliek vien padomāt par bāru konceptu un to, kā sevi pozicionējam," stāsta bārmenis un "Bar Six" īpašnieks Leonards Pudņiks.