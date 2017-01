Gatavo 3: zivs sautējums, pasta degvīna mērcē un reibinoši ķirši

Gatavo Uģis

Foto: Publicitātes attēli

Uģis Jaungada noskaņās izvēlējās gatavot zivs maltīti – zandarta fileju ar baklažānu sautējumu itāliešu gaumē, ko sauc par "Kaponata". Maltīte nudien ir vienkārša – sautējumam atliek sakapāt sīpolu, ķiploka daiviņas, tomātus un baklažānu sagriezt palielos gabaliņos un likt sautēties.

Mazliet piņķerīgāka lieta ir zivs sagatavošana – Uģis izvēlējās Latvijā audzētu zandartu. Šīs zivs labākās īpašības ir tās, ka tajā ir maz asaku, zvīņas viegli notīras un tā ir ļoti garda. Rūpīgāk ir jāapietas ar filejas izgriešanu – ar nazi jāgriež tieši gar centrālo asaku, lai nezaudētu filejas apjomus. Bet, gatavojot baklažānu sautējumu, Uģis minēja, ka jāatceras par sāli un eļļu – sāls palīdz baklažānam izdalīt mitrumu, bet eļļa jāpievieno vairāk, jo baklažāns to ļoti uzsūc. Vēl Uģis ieteica sekot sastāvdaļu pievienošanas secībai, jo tā tiks iegūts vislabākais rezultāts.

Foto: Publicitātes attēli

Uģis atklāja arī noderīgu triku, kas palīdz iegūt kraukšķīgu zivs ādiņu, to cepot. Pēc fileju sagatavošanas, tās jānosusina ar papīra dvieļa loksnēm. Tad zivs nelips pie pannas, kā arī nesprēgās uz tās. Uzliekot fileju uz pannas, ieteicams to piespiest ar lāpstiņu, lai ādiņa straujāk apceptos un to pēc tam nepierautu pie pannas. Ja nu gadījies, ka zivs pie pannas pielipusi, glābiņš būs sviesta pikucis, kas atraus zivi no karstās virsmas. Kad viss pagatavots, atliek vien maltīti pasniegt, tā raidījumā stāstīja Uģis.

Gatavo Anna

Anna raidījumā, kā jau saldumu pavēlniece, ķerās lietām klāt tieši un piedāvāja pagatavot gardumu, kas noderētu slinkajam rītam – Pavlovas kūkas ar "iereibušiem" ķiršiem. Vispirms bija nepieciešams nosvērt olu baltumus, lai pievienotu precīzu cukura daudzumu. Uz 100 gramiem olu baltumu vajadzēja 200 gramus cukura. Olu baltumus ļauj putot mikserim – kā jau sliņķiem pienākas. Pusceļā pievienoja cukuru un olu baltumu masu putoja, līdz tā kļuva stingrās putās.

Foto: Publicitātes attēli

Pēc tam, kad baltumu masa sagatavota, atlika vien ar konditorejas tūtu veidot Pavlovu ligzdiņas uz cepampannas, kas izklāta ar cepampapīru. Cepšanas darbiņu Anna uzticēja cepeškrāsnij – Pavlovas gatavoja ilgu laiku, cepot zemā temperatūrā. Arī reibinošos ķiršus Anna gatavoja pavisam vienkārši – ķiršus sabēra katliņā, pievienoja brūno cukuru un karsēja. Tikmēr var pagatavoja maskarpones krēmu Pavlovām. Kad visi elementi gatavi, Pavlovu ligzdiņās lika krēmu, bet virsū – reibinošos ķiršus.

Gatavo Linda

Linda gatavoja maltīti, kas daudziem pēc kārtīgām svinībām nākamajā dienā var palīdzēt, jo tajā "paslēpts" degvīns – "penne alla vodka". Nevieni makaroni nebūtu pilnīgi bez mērces, tāpēc jāpagatavo tā. Linda arī piedāvāja samērā slinku variantu, sablenderējot konservētus plūmju tomātus. Linda sakapā sīpolu un ķiploku daiviņas. Asumam, mērcei blenderējot pievienoja arī zaļo čili. Gatavošanai Linda ieteica ņemt dziļu pannu un uzkarsēt eļļu labi, citādi sīpoli un ķiploki piedegs. Un, protams, maltīte nebūtu pilnīga arī bez garšvielām.

Foto: Publicitātes attēli

Kad mērces pamatiņš pannā sagatavots, lēja klāt sablenderētos tomātus un saldo krējumu. Mērci karsēja, līdz tā sākusi burbuļot, tad pievienoja īpašo sastāvdaļu – degvīnu. Degvīns, kā izrādās, palīdz mērcē izvilināt saldeno tomātu garšu. Taču – mērci jāgatavo tik ilgi, līdz alkohols iztvaikojis, jo tai nav jāgaršo pēc šņabja, raidījumā uzsvēra Linda.

Raidījums neizplaika arī bez Lindas padoma – viņa ieteica jaukt pannā gan eļļu, gan sviestu, apcepot garneles. Tad garša būšot maigāka un garneles nepiedegs. Kad visi maltītes komponenti gatavi, mērcē iejauca novārītus makaronus, uzrīvēja cieto sieru. Šķīvī maltīti pasniedza ar apceptajām garnelēm.

To, kā pašam pagatavot zandartu ar baklažānu sautējumu, pastu ar ņipro tomātu mērci un Pavlovas ar "iereibušiem" ķiršiem skaties raidījumā zemāk.

