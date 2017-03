Ģeniāli gardumi, ko pagatavot no avokado

Tasty | Foto: Shutterstock

Ierasts, ka to gatavojam divos klasiskos veidos – kā vienu no sastāvdaļām kopā ar dārzeņiem un lapu salātiem spēcinošās pusdienās vai pamata sastāvdaļu gvakamolē – mērcē, ko ēdam ar kraukšķīgajiem kukurūzas čipsiem. Taču avokado ir daudzējādāks, nekā mēs domājam, un no šī augļa var pagatavot gan sātīgas maltītes, gan kraukšķīgas uzkodas, gan desertus un pat marinējumu ziemas krājumiem. Lūk, dažas idejas!