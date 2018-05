Jūnija trešdienās Kalnciema kvartāla 'Street Food' festivāls uzņems apgriezienus

Kalnciema kvartāla "Street Food" festivāls uzņems apgriezienus arī jūnijā – katru trešdienu 6., 13., 20. un 27. jūnijā no plksten 18 līdz 23 apmeklētāji varēs vienkopus iepazīt vairāk nekā 20 labākos Rīgas restorānu izbraukuma un ielu ēdiena piedāvājumus, kā arī dažādu ēdienu entuziastu neparastās ēdienkartes, vēsta kvartāla pārstāve Darja Trizna.

"Street Food" pasākumos ir vienreizēja iespēja pasveicināt mīļākos šefpavārus turpat uz vietas, piemēram, Raimondu Zommeru ar restorānu "Entresol" un vienmēr atraktīvo Havjēru Garsiju ar meksikāņu restorānu "El Santo X", kā arī citus.

Jūnija trešdienu vakaros Kalnciema kvartāla apmeklētājus cienās arī viens no Jūrmalas īpašākajiem restorāniem "Roof Bar-B-Q&Music", uzbeku virtuve "Silk", veselīgā ēdiena meka "Aspara Goose", bet "Raunas dārzs" sarūpējis jaunumu – havajiešu pokiju. Jūras veltes atradīsiet pie "Aqua Luna" un sevi daudzkārt pierādījušajiem austeru magnātiem "Fans of Oyster". Saldajā būs iespaidīgās "Tatti burbuļvafeles", dabīgs un vēss Skrīveru mājas saldējums, Taizemes saldējums no "Rullējums" virtuoziem un, protams, pasakainie un atkarību izraisošie "Raunas dārza" eklēri. Sarunas ar esošajiem un jauniegūtajiem draugiem papildinās vīni no Itālijas Markes reģiona mazajām vīnu darītavām, kas ekskluzīvi pieejami tikai Kalnciema kvartālā.

Foto: Edgars Blumbergs

Tā kā vienā vakarā visu pagaršot nevar paspēt, katru jūnija trešdienu Kalnciema kvartālā būs iespēja iepazīt jaunus dalībniekus un ēdienu kultūras.

6. jūnija pasākums būs veltīts modīgām galējībām ēdienkartē – aktuālās ēdienu tendences, tai skaitā vegāniski saldējumi un burgeri, asaru tartars, bezglutēna pokē, zivju karpačo un citi neparasti gardumi. Pasākumā varēs uzzināt vairāk par alternatīviem ēšanas stiliem un apgūt receptes meistarklasēs ar paraugdemonstrējumos.

13. jūnijā varēs satikt restorānu pavārus, redzēt viņu virtuozo darbu tuvplānā un uzdot jautājumus un varbūt pat kaut ko kopīgi pagatavot.

20. jūnijā alternatīva ēdienkarte pirms un pēc Jāņiem. Uzzināsim, ko ēd tie, kuri nododas saulgriežu svinībām un rituāliem, bet Jāņos tikai atzīmē vārda dienu. Būs siers vegāniem, bet pierasto Jāņu sieru eksperti pārvērtīs par orientālu uzkodu. "Padomāsim, kā svētkos sevi iepriecināt, nenodarot pāri savai veselībai," teic Darja Trizna.

27. jūnijs būs veltīts "Street Food' festivālam ar Dziesmu svētku sajūtu, ko Kalnciema kvartāls rīko sadarbībā ar "Live Riga".

"Street Food" festivāls ir draudzīgs bērniem. Lai bērni nepaliktu mājās, katrā pasākumā mazajiem tiks piedāvātas dažādas izglītojošas aktivitātēs. "Brain Games" piedāvās darboties svaigā gaisā un apgūt tādas aizraujošas spēles kā krokets, petanka, Vikingu šahs jeb "Kubb", "Spin ladder", lielā Jenga un citas.

Par muzikālo noformējumu rūpēsies dīdžejsToms Grēviņš, Dj Krii un citi laba noskaņojuma skaņraži.

Kalnciema kvartāla "Street Food" festivāls ir jauna un jau plašu popularitāti guvusi tradīcija Rīgā, kur katrs pasākums pulcē vismaz 20 restorānus un 2000 apmeklētāju, no kuriem ievērojama daļa ir pilsētas viesi. "Street Food" jeb ielu ēdiena kultūra ir pasaulē plaši pazīstama un gardēžu iecienīta, jo sniedz iespēju nepiespiestā atmosfērā nogaršot ātri gatavojamu un kvalitatīvu ēdienu.

Pasākums ir bez ieejas maksas.

Pasākumu norises vieta un laiks – Rīga, Kalnciema iela 35, jūnija trešdienas no pulksten 18 līdz 23.

Seko aktuālajai informācijai: www.facebook.com/kalnciemaiela