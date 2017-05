Kāpēc ledusskapja durvis ir sliktākā vieta, kur uzglabāt olas

Britu eksperti nākuši klajā ar negaidītu paziņojumu – izrādās, ledusskapja durvis, kur parasti sarindojam olas, ir šim mērķim pilnīgi nepiemērota vieta. Pareizāk būtu tās likt ledusskapja vidējā plauktā, jo šī vieta ir vismazāk pakļauta temperatūras svārstībām, apgalvo laikraksts "Daily Mail".

Iesākumā šī jautājuma apspriešana esot izraisījusi kaismīgas debates, tomēr galu galā visiem iesaistītajiem speciālistiem izdevies atrast vienotu kopsaucēju. Žurnāla "Good Housekeeping" eksperti uzstāja, ka olas jāuzglabā ledusskapja vidējā nodalījumā, neizņemtas no iepakojuma – tad tās vismazāk cietīšot no temperatūras svārstībām, kas rodas, bieži virinot ledusskapja durvis. Žurnāla redaktore Sāra Benvela pauda viedokli, ka tieši durvis ir vissiltākā un tāpēc olu glabāšanai nepiemērotākā vieta ledusskapī.

Lai mazinātu risku inficēties ar salmonelozi, Britu olu informācijas dienesta (The British Egg Information Service) speciālisti iesaka saimniecēm uzglabāt olas vietā, kur gaisa temperatūra stabili ir zemāka par +20 grādiem pēc Celsija, neizņemot tās no iepakojuma. Dienesta speciālisti uzsver, ka olām ir tendence uzsūkt citu produktu aromātus, tādēļ iesaka nenovietot olas blakus produktiem ar izteiktu smaržu.

"Ja vēlaties, lai olas pēc iespējas ilgāk ir svaigas, mēģiniet izvairīties no to pārvietošanas, kas saistīta ar krasu temperatūras maiņu, piemēram, aukstuma vitrīnu veikalā un siltu automašīnas salonu," skaidro dienests.

"...pastāvīga olbaltumu sakratīšana, atverot un aizverot durvis, vājina to struktūru, tādējādi ļaujot citu produktu aromātiem vieglāk izkļūt cauri čaumalai un sabojāt olu garšu."

"Good Housekeeping" atzīst, ka lielveikalos olas nereti tiek uzglabātas ārpus aukstuma vitrīnām, bet tas pieļaujams tikai tādos gadījumos, ja ir iespējams nodrošināt, ka konkrētajā vietā temperatūra nepārsniedz +20 grādu robežu pēc Celsija skalas.

Foto: Shutterstock

Tiesa, daudzi pieredzējuši kulināri uzskata, ka olu garša tikai uzlabojas, ja tās kādu laiciņu pirms gatavošanas izņem no ledusskapja un ļauj olām sasniegt istabas temperatūru. Savukārt "Financial Times" restorānu kritiķis Tims Heivords ir pārliecināts, ka olām nenotiks nekas ļauns, ja tās nedēļu tiks uzglabātas ārpus ledusskapja – istabas temperatūrā. Arī kritiķis piekrīt, ka olu uzglabāšanai paredzēto nodalījumu ledusskapja durvīs nevajadzētu izmantot šim mērķim, jo "pastāvīga olbaltumu sakratīšana, atverot un aizverot durvis, vājina to struktūru, tādējādi ļaujot citu produktu aromātiem vieglāk izkļūt cauri čaumalai un sabojāt olu garšu".

