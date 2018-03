Kuldīgas restorānu nedēļa vilina ar vēžu zupu, 'raganu putru' un citām bērnības garšām

Gatavojoties Kuldīgas restorānu nedēļai, kas norisināsies no 12. līdz 18. martam, tās dalībnieki izveidojuši unikālus stāstus par izvēlēto ēdienkarti, kas atklāj un uzbur asociācijas par katram savu tik vienreizējo bērnību un tās garšām, informē "Kuldīgas garša" preses pārstāve Anita Zvingule.

Kuldīgas restorānu nedēļas tēma ir "Bērnības garša". Atmiņas par bērnības garšu ir tik dažādas – spilgtas un tikko jaušamas, sildošas un prieku raisošas, bet katram savas. Līdz ar to restorānu nedēļas dalībnieku izvēlētās ēdienkartes ir gana dažādas. Tas būs īsts piedzīvojums – laikā, telpā un garšās!

Otrajā Kuldīgas restorānu nedēļā piedalās: restorāns "Bangert's", restorāns "Goldingen room", restorāns "Jēkaba sēta", restorāns "Metropole", kafejnīca "Pagrabiņš" un "Cafe Tilts", bārs/klubs "Stender's" un konditoreja "Šarlote" Kuldīgā, kā arī jaunpienācējs "Pilskrogs" Kuldīgas novada Ēdolē.

Restorāna "Bangert's" šefpavārs Aigars Sīlis vēlas radīt mazliet nostalģisku, bet siltām atmiņām pilnu kopā būšanas laiku restorānā. Tā kā bērnības atmiņas nav iespējams nokopēt, bet tikai tām pietuvoties, tad no visiem tik pazīstamiem bērnības produktiem kā vistas gaļa, cūkgaļa, šabeļpupiņas, cūku pupas, grūbas, mārrutki, rupjmaize un citiem, tiks radīti ēdieni nedaudz modernākā izpildījumā ar šefpavāra garšas izjūtu. Desertā tiks piedāvāta bērnības kārumu izlase.

Restorāns "Jēkaba sēta" bērnības garšas piedāvās atklāt caur šefpavāra Jāņa Arājuma sajūtām. Augot daudzbērnu ģimenē, apbrīnojama bijusi Jāņa māmiņas radošā pieeja ēdienu gatavošanā. Bērni gardu muti ēduši mannā ķirbju zupu, dažādus gaļas ēdienu, "raganu putru" jeb miežu putru ar kartupeļiem, ceptu siļķi krējuma sīpolu mērcē, biezpiena sacepumu ar ogu ķīseli.

Tā kā agrākos laikos cūkgaļas galerts bija neatņemama svētku galda sastāvdaļa, tad restorāns "Metropole" uzkodā gatavos cūkgaļas galertu ar mārrutku krēmu. Smeķīgajā pamatēdienā būs cūkgaļas stilbs ar štovētiem kāpostiem un cepeša mērci. Šis ēdiens lieliski atbilst teicienam "vien maz' cuciņ!" no filmas "Vella kalpi". Senāk stilbs bija lielkungu ēdiens, tāpēc restorāns vēlas katram radīt šīs "kungu" sajūtas ar kārtīgu stilba gabalu. Saldajā tiks pasniegta maizes zupa ar gardu putukrējumu.

Restorāna "Goldingen room" īpašniece Santa Cine: "Atmiņas par manu bērnības garšu ir balstītas uz ļoti vienkāršām lietā. Tā noteikti ir maize. Uzkodā piedāvāsim pašu ceptu maizi no dabīgā ierauga un pašu gatavotu sviestu no īsta lauku piena. Neaizmirstama garša no bērnības ir par kūpinātu mencu, tāpēc gatavosim dūmotas mencas salātus, bet pamatēdienā pasniegsim tīteņus kāpostos. Tie gan nebūs kāpostu tīteņi tradicionālajā izpratnē. Desertā būs biezpiena sacepums ar makaroniem. Jā, ar makaroniem! Mana oma, kura bija atgriezusies no izsūtījuma Sibīrijā, zināja ēdiena vērtību un prata pagatavot ļoti gardu šāda veida sacepumu. Šefpavāra komplimentā servēsim maizi ar skābo krējumu, cukuru un kanēli. Bērnībā skrējām līdz kaimiņu onkulītim, lai baudītu šo gardumu pat tad, ja ēst nemaz negribējās."

Bārs-klubs "Stender's" izvēlējies gana zīmīgus ēdienus, kurus noteikti ar baudu atcerēsies paaudze, kurai šobrīd ir 30+. "Stender's" īpašnieks Artis Rozītis atklāj, ka viņam savulaik gardums numur viens bijis cepumu biezpiena kūka, ļoti garšojuši arī mājās gatavoti kreptīgie kāpostu tīteņi un kompots ar žāvētiem augļiem.

"Cafe Tilts" galdā cels visu paaudžu un visu laiku absolūto bērnības garšas uzvarētāju – pankūkas! Bērnības atmiņas raisīs arī melleņu klimpiņu zupa, cepta cūkgaļas krūtiņa ar piedevām un ceptas marinētas reņģes, kuru īsto burvību gan novērtē tikai pieaugušā vecumā, saprotot arī, cik laikietilpīgs bija mammu un vecomammu ieguldītais darbs sīko zivtiņu tīrīšanā, cepšanā un marinēšanā.

Kafejnīcas "Pagrabiņš" kārdinošajā ēdienkartes piedāvājumā iekļauti zemā temperatūrā gatavoti liellopu vaigi ar kartupeļu kaņepju biezeni un krāsnī ceptiem sezonas sakņu dārzeņiem, kūpinātas reņģes ar karamelizētiem sīpoliem un rupjmaizes grauzdiņiem, un biezpiena bumbas ar karameļu krēmu.

"Eh, saldā bērnība, toreiz viss likās tik garšīgs! Ogas ar putukrējumu, rokās kūstoša šokolāde, kūku krēmā pamērcēta baltmaize, putukrējums un gardās pildītās olas!" bērnību atceras konditorejas "Šarlote" īpašniece Aira Egle. Lai šīs atmiņas "atdzīvinātu", taps īsta lauku torte ar dzērveņu ievārījumu un šokolādi, un pildītas olas ar kūpinātu lasi, grauzdētām sēkliņām un ķimeņu vafelēm.

Ja apmeklētāji vēlēsies nobaudīt vēžu zupu, kartupeļu ligzdiņas ar meža sēņu mērci un kraukšķinātu cauraudzi, kā arī krāsnī ceptu ābolu krēmu ar vaniļas mērci, tad jādodas uz "Pilskrogu" Ēdolē. Vai tas nebūs vareni, baudīt vēžu zupu Ēdoles pilī, kuru jau kopš filmas "Emīla nedarbi" filmēšanas laikiem apvij nostāsti par gardajiem vēžiem?

Ar katra restorānu nedēļas dalībnieka pilnu stāstu un piedāvāto ēdienkarti var iepazīties www.tastekuldiga.lv.