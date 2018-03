Latvijas restorāni un vīna bāri triumfē pirmajā Baltijas vīna karšu konkursā

Vadošo Latvijas un Baltijas restorānu vīna kartes pirmoreiz atklātā konkursā vērtēja Baltic Wine List Awards jeb Baltijas vīna karšu konkursā. Konkursā pārliecinoši uzvarēja Latvijas restorāni un vīna bāri, Rīgas vadošajiem restorāniem iegūstot žūrijas balvas. Konkursa žūrija, kuras sastāvā ietilpa Baltijā, Eiropā un pasaulē atzīti vīna profesionāļi, restorānus, bārus un viesnīcas ar labāko vīna piedāvājumu noskaidroja, lai piesaistītu publikas uzmanību vietām ar pārdomātu, uz klientiem vērstu vīna piedāvājumu, stimulētu vīna apkalpošanas kultūras veidošanos, kā arī uzsvērtu vīna un vīnziņu nozīmi restorānu atraktivitātes un rentabilitātes celšanā, skaidroja projekta direktore Inese Ķīkule.

Konkursā, kurā kopumā tika vērtēti 30 Baltijas valstu vadošie restorāni, vīna bāri, viesnīcu restorāni, par labākajiem tika atzīti Latvijas restorāni. Par uzvarētāju kopvērtējumā tika atzīts vīna bārs "Vieta", balvu par labāko šampanieša piedāvājumu Baltijā ieguva jaunatvērtais "Magnum Bar", balvu par labāko vīna kartes prezentāciju – šampaniešu bārs "Modernists", balvu par labāko viesnīcas restorāna vīna karti – "Gutenberga terase", bet balvu par labāko restorāna vīna karti Baltijā – "Vincents".

Detalizētu pārskatu par konkursa rezultātiem atrast iespējams www.balticwinelists.eu, kā arī "Baltic Outlook" aprīļa numurā, savukārt kopsavilkumu par Top 30 publicējam zemāk.

Žūrija, kuras sastāvā ietilpa Baltijā, Eiropā un pasaulē atzīta vīna profesionāļi, vīnu kartes vērtēja 100 punktu skalā, analizējot vīna karšu saturu (pārstāvētie vīni, ražas gadi, atbilstība restorāna virtuvei un specifikai, specializācija), izcenojumus, prezentāciju un pārskatāmību, kā arī pārsteiguma elementu. Restorāniem tika piešķirti vienas, divu un trīs zvaigžņu Baltic Wine List Awards apbalvojumi, kā arī "Recommended" statuss.

Žūrija neaprobežojās tikai ar "zvaigžņu" piešķiršanu, bet sadarbībā ar Amber Beverage Group pārstāvētajiem vīna zīmoliem apbalvoja restorānus un bārus, kuri bijuši labākie dažādās kategorijās. Piemēram, "Labākā Baltijas šampaniešu karte" ("Magnum bar", Rīga), kā arī labākā Lietuvas šampanieša karte ("Le esperanza", Lietuva) saņēma Champagne Piper-Heidsieck specbalvas, savukārt, "Labākā Itālijas vīnu karte Baltijā" ("Monterosso", Rīga), "Labākā restorānu vīna karte Baltijā" ("Gutenberga terase", Rīga) un "Labākā restorānu vīnu karte Igaunijā" ("Leib Restaurant", Tallina) saņēma specbalvas. Kā arī, protams, Baltijas vīna karšu konkursa uzvarētājs vīna bārs "Vieta" saņēma īpašo balvu Mormoretto Magnum.

Kopvērtējumā dominē Latvijas restorāni un vīna bāri

1. "Vieta", Rīga. 3 zvaigznes. Labākā vīnu karte Baltijā.

2. "Le Magnum Bar", Rīga. 3 zvaigznes. Labākā šampaniešu karte Baltijā.

3. "Modernists", Rīga. 2 zvaigznes. Labākā vīna kartes prezentācija Baltijā.

4. ""Gutenbergs" terase". 2 zvaigznes. Labākā viesnīcas restorāna vīna karte Baltijā. Labākā Bordo vīnu karte. Labākie vīna izcenojumi Baltijā.

5. "Vincents", Rīga. 2 zvaigznes. Labākā restorānu vīnu karte Baltijā.

6. ""Time to wine" bar and shop", Tallina. 2 zvaigznes. Labākā vīnu karte Igaunijā. Labākie vīna izcenojumi Igaunijā.

7. "Riviera", Rīga. 2 zvaigznes.

8. "Biblioteka Nᵒ1" restorāns, Rīga. 2 zvaigznes.

9. "Leib restaurant", Tallina. 2 zvaigznes. Labākā restorānu vīnu karte Igaunijā.

10. "Kolonāde. Mūsu stāsti.", Rīga. 2 zvaigznes.

11. " "Atelier" wine boutique and tasting bar, Viļņa. 2 zvaigznes. Labākā Lietuvas vīnu karte.

12. "SOMM", Viļņa. 2 zvaigznes. Labākā vīna bāru karte Lietuvā. Labākā prezentācija Lietuvā.

13. "Gloria Veinikelder", Tallina. 1 zvaigzne. Labākā Bordo vīnu karte Igaunijā. Labākā vīnu kartes prezentācija Igaunijā.

14. "Moltto, Rīga". 1 zvaigzne.

15. "Monte Pacis", Kauņa. 1 zvaigzne. Labākā viesnīcu restorānu vīnu karte Lietuvā.

16. "Ribe", Tallina. 1 zvaigzne. Labākā mazā vīnu karte Igaunijā.

17. "La esperanza", Lietuva. 1 zvaigzne. Labākā šampaniešu karte Lietuvā.

18. "Monterosso", Rīga. 1 zvaigzne. Labākā Itālijas vīnu karte Baltijā.

19. "Vīna studija", Rīga. 1 zvaigzne. Labākais vīna bārs-veikals Latvijā.

20. "Martinelli", Rīga. 1 zvaigzne. Labākā mazā karte Latvijā.

21. "Tinto", Rīga. 1 zvaigzne.

22. "SPA Vilnius Anykščiai restaurant", Anykščiai. "Recommended". Labākie vīnu izcenojumi Lietuvā.

23. "Dine", Viļņā. "Recommended". Labākā restorānu vīnu karte Lietuvā.

24. "Umb Roht", Tartu. "Recommended".

25. "Kaļķu vārti", Rīga. "Recommended".

26. "Equus", Rīga. "Recommended".

27. "El Mercado", Viļņa. "Recommended".

28. "Elements", Rīga. "Recommended".

"Līdz šim restorānu vīna piedāvājumam dažādi topi un restorānu gidi pievērsuši nepiedodami maz uzmanības, ignorējot vīnu kā būtisku gardēdības kultūras sastāvdaļu. Ar Baltic Wine List Awards šo situāciju centīsimies mainīt, izceļot restorānus ar labāko vīna piedāvājumu un veicinot aizraujošu vīna karšu veidošanos laikā, kad vīna kultūra Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir uz viļņa", komentē Raimonds Tomsons, restorāna Vincents vadītājs, Eiropas labākais vīnzinis 2017. gadā un konkursa žūrijas loceklis.

2017. gada Eiropas čempionam kompāniju žūrijā sastādīja Marks Endrūss (Master of Wine, žurnāla "Noble Rot" izdevējs un balvas par labāko vīna karti Londonā ieguvējs), Andreass Larsons (2007. gada pasaules vīnziņu čempions), Aigars Nords (festivāla Riga Wine & Champagne, konkursu Latvijas Gada vīns un Baltic Wine List Awards dibinātājs), Kristjan Peaske (Igaunijas vīnziņu asociācijas vice-prezidents, Baltijas vīnziņu čempions, restorānu īpašnieks) un Arūnas Starkus (Lietuvas vīna kultūras pamatlicējs, vīna skolas vadītājs un importētājs).

"Baltic Wine List Awards kalpos kā ceļvedis to restorānu atrašanā, kuri daudz paveikuši aizraujošu un restorānu virtuves papildinošu vīna karšu izveidē. Rietumu pieredze rāda, ka vīnu kartes spēj būt nozīmīgi magnēti restorānu publikas pievilināšanai, tādēļ esmu pārliecināts, ka konkurss restorāniem un bāriem – labāko vīna karšu īpašniekiem – nodrošinās sen pelnītu publicitāti un atzinību," komentē Aigars Nords, Baltic Wine List Awards dibinātājs.

Sīkāka informācija: http://balticwinelists.eu