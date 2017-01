Atšķirībā no citu Eiropas valstu galvaspilsētām Rīgā ir salīdzinoši maz restorānu, kuri specializējas uz konkrētām nacionālajām virtuvēm. Visbiežāk tās ir variācijas par Vidusjūras kulinārajām tradīcijām vai Āzija ar klasiskiem suši un nūdelēm. Nav grūti atrast arī Kaukāza virtuvi, savukārt indiešu restorāni ir liels retums, kas piesaista uzmanību.

Restorāns "Singh's", šķiet, jau ir nopelnījis galvenā un tradicionālākā indiešu virtuves pārstāvja titulu Rīgā. Galvenokārt – atturīgā interjera un atrašanās vietas dēļ. Sava loma, protams, ir jāuzņemas arī ēdienkartei, kurā ir klasiski un populāri indiešu ēdieni.

Ēdienkarte

"Singh's" ēdienkarte ir plaša un daudzveidīga. Uzmanību tūlīt piesaista dāsnais veģetāro ēdienu piedāvājums – Rīgas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs to bieži neredzēt. Piemēram, pamatēdienu sadaļā veģetāra ir puse no piedāvātā klāsta. Bet arī gaļēdāji nav apdalīti – ir gan zivis (no 8,85 eiro), gan vista (no 8 eiro), gan jērs (no 9,50 eiro). Aiz eksotiskiem nosaukumiem "Masala", "Murgh", "Makhani" slēpjas sātīgas un aromātiskas mērces, bez kurām neiztiek neviens indiešu ēdiens.

Ēdienkartes sadaļā "Maize un rīsi" ir plaša izvēle Indijai raksturīgajiem plācenīšiem (no 2,75 eiro), ko pasniedz kā piedevu pie jebkura pamatēdiena. Ēdienkartē itin pieklājīga vieta veltīta Indoķīnas "fusion" virtuvei, kurā atrodami rīdzinieku garšas kārpiņām saprotamāki ēdieni ķīniešu stlā, kā arī eksotiski deserti (no 3 eiro).

Pasniegšanas, apkalpošanas un ēdiena kvalitāte

Izvēle nebija vienkārša, taču, ņemot vērā mūsu rubrikas finansiālo ierobežojumu, nācās iztikt bez uzkodām. Izvēle krita uz "Patiala Shahi Handi" (6,95 eiro) – smalkā metāla pialā pasniegts dārzeņu ragū tradicionālajā masalas mērcē. Izrādījās, ka porcija nav pārāk liela, tādēļ vajadzēja piedevas – basmati rīsus (2,95 eiro).

Oficiante, pieņemot pasūtījumu, precizēja vēlamo ēdiena asuma pakāpi. Neraugoties uz to, ka mēs izvēlējāmies neasu, saņēmām brīdinājumu – piparus ēdienā jutīsim. Tā arī bija – dārzeņi bija visnotaļ pikanti, gluži kā pieklājas tradicionālam indiešu ēdienam. Ēdiens bija izcili pagatavots, mērce – garšvielām bagāta. Ēšanas bauda – neapšaubāma!

Kopsavilkums

Labs restorāns indiešu virtuves cienītājiem. Tiesa, nepieder budžeta segmentam. Neraugoties uz to, ka lielākā daļa pamatēdienu maksā no 6 līdz 9 eiro, porcijas ir visnotaļ pieticīgas. Piedevas, ko jāpasūta atsevišķi, ir vairāk nekā vēlamas. Ja pievieno visvienkāršāko dzērienu, 10 eiro robeža jau ir pārkāpta.

10 eiro tests: nav izturēts.

Čeks

"Patiala Shahi Handi" – 6.95 eiro

Basmati rīsi – 2.95 eiro

Minerālūdens 250 ml – 2.50 eiro

Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 32

