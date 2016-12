Veselīgs ēdiens jau labu laiku interesē ne tikai sportistus vai pareiza dzīvesveida entuziastus. Kalorijām un akurātai olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu un šķiedrvielu kombinācijai līdzi seko gan jaunieši, gan biroju darbinieki. Sabiedriskās ēdināšanas guru šo tendenci uzķēra zibenīgi, un Rīgā regulāri tiek atklātas jaunas vietas, kur piedāvā iekost ātri un veselīgi. Viena no šādām vietām – bistro "Balts".

Šī ēstuve atrodas pilsētas centrā, vietā, kur netrūkst sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, tomēr "Baltam" izdevies pievērst uzmanību arī ar interjeru. Ķieģeļu mūra sienas bēšīgi rozā tonī, askētiskas, baltas mēbeles un lielie panorāmas logi rada plašuma un gaišuma sajūtu. Klasiskā mājīguma piekritējiem, visdrīzāk, šķitīs, ka te valda tukšums, taču minimālisma cienītāji interjeru novērtēs kā teicamu.

Ēdienkarte

Ēdienkarte ir īsa un lakoniska, galvenais uzsvars uz Āzijas virtuvi. Piedāvājumā ir dažas zupas (no 2 eiro), pāris desertu (arī no 2 eiro). Pamatēdienu (no 5,20 eiro) saraksts nav garš, bet atradīsies gan zivs, gan putna gaļa, gan arī veģetārie ēdieni. Piedevās – rīsi vai ''udon'' nūdeles. Vakariņas var papildināt ar dažādām tējām, kafiju, kakao vai izvēlēties kādu no vitamīnu dzērieniem.

Pasniegšana, apkalpošana un ēdiena kvalitāte

Pamatēdieni jāpasūta pie letes, savukārt zupas, desertus un salātus jāņem pašiem no aukstumvitrīnas. Viesmīlīga darbiniece sīki un smalki izstāstīja par ēdienu sortimentu un palīdzēja izvēlēties. Nolēmām ēst zupu ar lasi un kokosriekstu pienu (2,50 eiro). Zupa tiek gatavota savdabīgi – kartona glāzītē, kurā ir laša un dārzeņu gabaliņi, ielej karstu buljonu. Jāteic, ka garās strēmelēs sagrieztie dārzeņi viegli kaitināja – tie nekādi nevēlējās iekārtoties karotē un spītīgi krita atpakaļ zupas glāzītē.

Kā pamatēdienu izvēlējāmies sviestā apceptas portobello sēnes ar dārzeņiem un ''udon'' nūdelēm (5,20 eiro). Jāpaslavē milzu porcija un dāsnie sulīgo sēņu gabaliņi. Mīnuss – absolūti neizteiksmīga ēdiena garša. Trūka garšvielu un mērces, pat sāls bija kritiski maz. Droši vien to paredz jau minētā veselīgā uztura koncepcija. Tomēr no ēdiena, kura radīšanā iedvesma rasta Āzijas virtuvē, mēs gaidām kaut ko citu.

Rezumējums

Bistro "Balts" interjerā un koncepcijā ieguldīts ne mazums spēku. Viss ir pārdomāts, izplānots. Un tādēļ vien skumji, ka ēstuve atstāj vienaldzīgu. Ēdiens garšo maksimāli neitrāli. Droši vien tas ir veselīgi, taču nav vēlmes atgriezties.

10 eiro tests: izturēts.

Čeks

Laša, kokosriekstu piena zupa – 2,50 eiro.

Sviestā ceptas portobello sēnes ar dārzeņiem un ''udon'' nūdelēm – 5,20 eiro.

Vitamīnu dzēriens – 1,30 eiro.

Adrese: Ģertrūdes iela 27

