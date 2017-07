Par godu Rīgas pilsētas svētkiem AS "Rīgas Dzirnavnieks" kopā ar "Hercogs" mazniekmeistaru Edgaru Grāvīti aicina Rīgas labākos konditorus un pavārus piedalīties recepšu konkursā "Rīgas kūkas garša 2017" un radīt kūkas, kas vislabāk raksturotu mūsdienu Rīgas pilsētu. Šis ir īpašs recepšu konkurss, kurā jau trešo gadu tiek meklēts labākais stāsts par Rīgu, ko šefpavāri un konditori izteiks garšā un kūkas noformējumā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad Rīgas kūkas veidošanā piedalās arī bērni, kas speciālā mākslas plenērā uzzīmēja savu vīziju par to, kādai būtu jāizskatās un jāgaršo galvaspilsētas kūkai. Labākos bērnu zīmējumus Rīgas konditori pārvērtīs kūkās, no kurām Rīgas pilsētas svētku ietvaros tiks izvēlēts šī gada uzvarētājs.

Maizniekmeistars stāsta: ''Šogad kūkas gatavošanas konkurss ir sarežģītāks, jo konditoriem būs jāveido kūka kopā ar bērniem un jāīsteno mazo rīdzinieku sapņi par to, kādai ir jāizskatās Rīgas kūkai un kādai ir jābūt tās garšai."

"Rīgas kūkas garša 2017" notiks vairākos posmos. Iedzīvotāji līdz 27. jūlijam speciālā balsojumā "Facebook" var noteikt labākos bērnu zīmējumus, uz kuriem balstoties, konditori izgatavotas kūkas. Rīgas kūkas mākslas plenērā piedalījās mazie rīdzinieki no pirmsskolas iestādes "Laumiņas rezidence" un pulciņa "Zīmulis un otiņa" vecumā no 5 līdz 10 gadiem .Otrajā posmā Rīgas svētku nedēļā finālā labākie konditori prezentēs rīdziniekiem un speciāli izveidotai žūrijai savas kūkas, no kurām tiks izvēlēta gada uzvarētājs – labākais kūkas stāsts par Rīgu.

Rīgas kūkas konkurss norisinās jau trešo gadu. Pērn žūrija kopā ar iedzīvotājiem izvēlējās labāko "Rīgas kūkas garšu 2016" – "Tortes fabrika " kūku "Sirdij mīļais siluets", kas bija stāsts par Rīgas torņiem. Savukārt pirmajā gadā labākās "Rīgas kūkas garšas 2015" titulu ieguva "Bezē konditorejas" kūka "Rīgas preilene", kas bija konditoru stāsts par gaisīgajām sajūtām Rīgā, kas apbur ar smaržu, viegli reibinošo saldumu, labo garastāvokli un Rīgas simbolu – gaili.

