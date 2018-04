Sezonas produkts – nātre: ieteikumi, kā veselīgo nezāli iekļaut ēdienkartē

Sadarbībā ar sertificētu pirtnieku un dziednieku Ziedoni Kārkliņu turpinām iepazīstināt "Tasty" lasītājus ar ēdamajām nezālēm, šoreiz atklājot nātres veselīgās īpašības un skaidrojot, kā uz katra stūra zaļojošo nezāli iekļaut ikdienas ēdienkartē.

Lai izdzīvotu bez laistīšanas, daudzām nezālēm ir attīstījušās neticami garas saknes – tātad tās spēj uzņemt daudz vairāk uzturvielu nekā mūsu kultūraugi. Tās ir spēcīgākas, jo spēj sadabūt no augsnes vajadzīgās vielas bez mēslošanas, izdzīvo bez laistīšanas un siltumnīcas jumta virs galvas. Šī iemesla dēļ spēcīgākas ir arī bioloģiski aktīvās vielas, ko uzņemam ar nezālēm.

Foto: Shutterstock

Pie mums sastopami apmēram 10 nātru veidi. Pārtikā dziednieks iesaka izmantot lielo nātri, sīko nātri, šaurlapu nātri, kaņepveidīgo un plakanlapu nātri.

Nātres īpaši ieteicams iekļaut uzturā, ja ir:

avitaminoze;

elpošanas ceļu saslimšanas;

tuberkuloze;

liesas, aknu, žultspūšļa, nieru saslimšanas;

mazasinība;

epilepsija;

histērija;

galvas sāpes;

kuņģa-zarnu trakta, dzemdes, plaušu asiņošana;

ateroskleroze;

trūkst piena bērna barošanai;

reimatisms;

neiroloģijas;

diabēts;

jāattīra asinis;

jāpaātrina kaitīgo vielu izvadīšana no organisma;

vajadzīgs līdzeklis organisma spēcināšanai.

Nātres satur daudz C vitamīna, atkarībā no šķirnes un ievākšanas laika – no 20 līdz pat 60%. Nātres satur arī ap 8% karotīna (gandrīz tikpat, cik burkānos), ap 1% K vitamīna, B grupas vitamīnus, ap 40% dzelzs, 1% vara un dažādus citus asinsradei svarīgus mikroelementus. Olbaltumvielu satura ziņā nātre ir bagātāka par daudziem dārzeņiem: svaigās nātrēs ir ap 3%, kaltētās — 15–20%. Kaltētās nātrēs ir ap 5% taukvielu, ap 4% kalcija un 10–20% cietes.

Lasi tālāk un uzzini dažādus garšīgus veidus, kā veselīgās nātres iekļaut pavasara ēdienkartē.