UNESCO nedēļas ietvaros Latvijas iedzīvotāji aicināti izzināt kulināro mantojumu

Gan Rīgā, gan Latvijas reģionos ikgadējās UNESCO nedēļas laikā no 9. līdz 15. oktobrim notiks aktivitātes, kas veltītas kultūras mantojumam lietojumā, tai skaitā kulinārajam mantojumam. Šonedēļ ikviens aicināts gan iepazīties ar Latvijas un reģionu ēdiena gatavošanas tradīcijām, uzmeklēt senākas pavārgrāmatas, lūkojoties pēc Latvijas garšas, un analizēt, cik ilgtspējīgs no mūsdienu skatupunkta ir tradicionālais ēdiens Latvijā, gan apmeklēt tematiskus pasākumus – "Delfi" informēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Kitija Balcere.

Izvēloties sev saistošāko līdzdalības formu, ikvienam ir iespēja iesaistīties, piemēram, iepazīstoties ar Latvijas ēdiena gatavošanas tradīcijām; pētot kopīgās un atšķirīgās iezīmes dažādos reģionos; dodoties ciemos pie recepšu zinātājiem, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik senas receptes; apmeklējot muzejus, bibliotēkas, pētīt senās receptes, mēģināt tās pagatavot, kā arī aprakstīt pagatavošanas procesu. Tāpat starptautiskās izglītības akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" (www.skolas.unesco.lv) ietvaros UNESCO nedēļas laikā ir iespējams analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens šodien.

UNESCO nedēļas laikā apkopoto informāciju (tostarp gatavošanas tradīciju aprakstus, unikālas, tradicionālas receptes, to pagatavošanas procesu, fotoreportāžas) ikviens aicināts publicēt savā vai pārstāvētās organizācijas vai iestādes "Facebook" lapā vai blogā, pievienojot mirkļbirku #unesconedela2017 vai mājaslapā (nosūtot saiti uz materiālu e-pastā programmas@unesco.lv).

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 10. oktobrī no pulksten 9 līdz 12 notiks "Erasmus+" mobilitātes dalībnieku Ungārijas, Francijas, Zviedrijas, Itālijas tradicionālo ēdienu gatavošana Haralda Sauša pavadībā un kopīga Latvijas sklandraušu gatavošana, bet no pulksten 12.30 līdz 13.30 – ēdienu prezentācijas un degustācijas.

Rīgā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 10. oktobrī pulksten 18 muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītājas Sanitas Stinkules lekcija "Latviešu tradicionālie ēdieni".

Sēlijā, Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, 11. oktobrī pulksten 11 notiks literārs kulinārā mantojuma pasākums ''Ko un kā ēda, un ēd Latvijā". Tā būs iepazīstināšana ar Latvijas ēdienu gatavošanas tradīcijām gan pašu ģimenēs, gan literārajos darbos, izmantojot latviešu rakstnieku – Rūdolfa Blaumaņa, Aleksandra Čaka, Gundegas Repšes un Monikas Zīles pavārgrāmatas.

Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. oktobrī notiks UNESCO nedēļas "Kultūras mantojums lietojumā" prezentācija un kulinārā mantojuma iepazīšana Latvijas valsts simtgades svinību Pašvaldību koordinatoru seminārā.

Kurzemē, Alsungas Kultūras namā, 14. oktobrī norisināsies Suitu tautastērpu parāde ar vairākām tematiskām lekcijām no pulksten 10 līdz 15.30, bet no pulksten 17 būs vērojama suitu tērpu prezentācija un tērpu darinātāju sumināšana.

Vidzemē, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā no 9. līdz 15. oktobrim būs iespēja izzināt muzeja krājumā atrastās interesantākās no paaudzes paaudzē mantotās receptes un izpētīt arī to ceļu līdz muzejam.

UNESCO nedēļa Latvijā ik gadu norisinās kopš 2011. gada. Tā ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.