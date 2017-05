Zelta vērtas virtuves gudrības no franču kulinārijas 'mātes' Džūlijas Čaildas

Tasty | Foto: Vida Press

Džūlija Čailda bija viena no pazīstamākajām pavārēm 20. gadsimtā. Pateicoties neatlaidīgās un šarmantās sievietes centieniem, ikviens amerikānis, kuram bija degsme apgūt smalko franču kulināriju, varēja ieslēgt televizoru un mācīties no Čaildas gatavošanas pamatus un viltības, kurus pati sieviete apguvusi "Le Cordon Bleu" prestižajā skolā. Ar savām gudrībām Čailda dalījusies daudzās pavārgrāmatās. Lūk, dažas noderīgas gudrības no Džūlijas pēdējās grāmatas, iedvesmojoties no "Epicurious".