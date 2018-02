10 īpaši veselīgi kokteiļi, kuru pagatavošanai nepieciešamas vien trīs sastāvdaļas

Veselīgs kokteilis jeb smūtijs, kā to mēdz dēvēt sarunvalodā, ir ideāls risinājums vieglām brokastīm, ātrai izsalkuma remdēšanai starp ēdienreizēm vai organisma attīrīšanai atslodzes dienās. Ja esi saldummīlis, augļu – bezpiedevu jogurta kokteilis ar medus piedevu desertā būs daudz labāka izvēle nekā eklērs, siera kūka šķēle vai šokolādes batoniņš. Lai iedvesmotu tevi sagaidīt pavasari pēc iespējas labākā formā, piedāvajam receptes 10 veselīgiem kokteiļiem, kas pagatavojami vien no trīs sastāvdaļām.

Šādi kokteiļi ir ne vien ļoti garšīgi un ātri pagatavojami, bet arī nodrošinās organismu ar vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm, antioksidantiem un citām vērtīgām vielām, kas palīdzēs stiprināt tumšo un garo ziemas mēnešu novārdzināto imunitāti, sniegs mundrumu un enerģijas lādiņu, skaidro portāls "Thedailymeal".

Gurķis+baziliks+ūdens

Foto: Shutterstock

Nekur nav teikts, ka kokteilim obligāti jābūt barojošam. Daudzi kokteiļi ir pavisam viegli un paredzēti organisma attīrīšanai no šlakvielām un toksīniem. Tieši tāds ir arī šis kokteilis uz ūdens bāzes, kam īpaši spirdzinošu buķeti piešķir svaigs gurķis un sauja bezgala aromātisku bazilika lapiņu.

Zaļā kokteiļa garša ir pavisam maiga un neuzbāzīga. Gurķis lielākoties sastāv no ūdens, tādēļ tevi noteikti priecēs fakts, ka šis kokteilis var lepoties ar pavisam niecīgu kaloriju daudzumu. Speciālisti uzskata, ka šāds dzēriens var līdzēt nervu sistēmas nomierināšanai, kā arī atmiņas un koncentrēšanās spēju uzlabošanai.

Zemenes+banāns+bezpiedevu jogurts

Foto: Shutterstock

Zemenes un banāns ir klasisks garšu salikums, ar ko nav iespējams nošaut greizi. Papildinot šo "ideālo pārīti" ar krēmīgu jogurtu, iegūsi vieglu, atsvaidzinošu dzērienu ātrām brokastīm vai kalorijām bagāta deserta aizstāšanai. Jau šī kokteiļa debešķīgais aromāts vien tev palīdzēs sākt dienu uz pozitīvas nots, turklāt dzēriens būs gana sātīgs, lai nodrošinātu tevi ar enerģiju līdz pat pusdienu reizei.

Ja izmantosi saldētas zemenes, kokteilis pēc konsistences līdzināsies bērnībā tik ļoti iecienītajiem saldējuma kokteiļiem.

Mango+ananass+piens

Foto: Shutterstock

Eksotisks un bezgala sulīgs garšu salikums, kas nevienu nespēs atstāt vienaldzīgu, bet jo īpaši priecēs tropisko motīvu fanus un pēc saules izslāpušos. Arī veselīgo īpašību šim dzērienam nebūt netrūkst, jo mango sastāvā ir vitamīni un minerālvielas, kam piemīt spēja uzlabot garastāvokli un paaugstināt libido, kā arī aizsargāt organisma šūnas no vīrusiem, infekcijām un baktērijām. Arī ananass nav nekāds "vārgulis": šī augļa sastāvā esošās vielas palīdz nostiprināt imunitāti, paātrināt vielmaiņu un, līdz ar to, arī atvadīties no liekajiem kilogramiem.

Lasi tālāk un uzzini, kā pagatavot vēl septiņus kokteiļus vien no trīs sastāvdaļām un, kādas ir to veselīgās īpašības.