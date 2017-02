10 vērtīgi konditora padomi iesācējiem kūku cepšanā

Ne visiem ir dabas dots talants darboties virtuvē. Tomēr tas nenozīmē, ka, pieliekot nedaudz pūļu, nevarēsi uzcept gaisīgu biskvītu, drupačainus kēksiņus vai uzputot krēmīgu pildījumu tortei. Atliek vien pieturēties pie šīm vienkāršajām patiesībām iesācējiem kūku cepšanā, ko apkopojis ''Huffington Post''.

Nebaidies sākt!

Nav nekāds noslēpums, ka mājās gatavoti mafini vai kūciņas ir daudzreiz gardākas par veikalā iegādātajām, pat ja pašu ceptās nav izdevušās perfektas. Sāc ar vienkāršām receptēm –parastajiem smilšu mīklas cepumiņiem, rauga mīklas pīrāgiem vai klasisko olu biskvītu.

Durvis turi ciet

Sensenā patiesība – ja cepeškrāsns ir uzkarsēta līdz nepieciešamajai temperatūrai un tajā ielikts iekšā cepamais gardums, krāsns durvis nekādā gadījumā nedrīkst virināt. Jāturas pretim šim kārdinājumam un kūkas gatavību var pārbaudīt, kad pienācis noliktais ārā ņemšanas laiks vai neilgi pirms tā. Ja cepšanās laikā atvērsi durvis, temperatūras starpība var radīt mīklas sakrišanos vai siera kūkas saplaisāšanu.

Lai dzīvo digitālais laikmets

Ja nākotnē plāno brīvdienās savus mīļos lutināt ar paša gatavotiem gardumiem regulāri, tad noteikti ir vērts apsvērt digitālo svaru iegādi. Vienkārši svari nebūt nav tik liels kapitālieguldījums, turklāt tie noderēs arī citos virtuves darbos. Precizitāte līdz gramiem ir noderīga īpaši tādu "kaprīzu" našķu kā "macarons" cepšanā. Jā, konditoreja savā ziņā ir zinātne un prasas lielu precizitāti.

Nepārdzīvo un rīkojies

Cepeškrāsns konditoram ir tikpat būtiska kā laba panna pavāram – bez tās nesanāks pat visvienkāršākais mafins. Ja esi izmēģinājis vairākas receptes un rezultāti tevi nav apmierinājuši, padomā – varbūt vaina ir cepeškrāsnī.

Laiks iegādāties krāsns termometru! Tad precīzi redzēsi, cik īsti grādu ir tavā cepeškrāsnī, kad tā ir uzkarsusi, jo ne vienmēr 190 grādi uz cepeškrāsns rādītāja ir tikpat grādi arī realitātē. Pēc tam attiecīgi varēsi veikt pielāgojumus nepieciešamajai temperatūrai un tā būs atslēga uz izdošanos.

Pārbaudi derīguma termiņu

Ir divi produkti, kuru ir ļoti būtiski, lai izdotos jebkurš no konditorejas izstrādājumiem – milti un cepamais pulveris vai raugs. Vienmēr pirms cepšanas pārbaudi uz iepakojuma to derīguma termiņus – ja tie būs notecējuši, tad pastāv liela iespēja, ka kūka nepacelsies, pīrādziņi būs sakritušies un kēkss – plakans un mitrs. Nepadodies arī kārdinājumam pievienot vairāk cepamā pulvera, nekā rakstīts receptē, jo vari panākt pretējo efektu: rūgtu kūku ar dīvainu struktūru.

Puto un neapstājies

Vai ikvienā receptē viens no soļiem ir sviesta un cukura putošana. Lai iegūtu optimālo rezultātu, ieteicams šīs abas izejvielas putot vismaz 5 minūtes. Tad mīkla pēc cepšanas būs pufīgāka un arī mafinu papīriņi nekritīs nost no mafiniem.

Padomā, pirms liec trauku mašīnā

Vēlme un instinkts pēc gatavošanas procesa noslēguma ir visas izmantotās bļodas, pannas un citus instrumentus ir salikt trauku mašīnā. Bet tas jādara ar apdomu! Ir daudz cepamās formas un citi instrumenti, kuriem mazgāšana trauku mašīnā nav ieteicama. Īpaši tas attiecas uz labas kvalitātes cepamformām un pannām. Tās labāk mazgāt ar rokām, izmantojot siltu ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli.

Laicīgi sagatavojies procesam

Ikviens konditors zina – sākot darbu, pievienojamajām izejvielām pēc iespējas jābūt vienā (istabas) temperatūrā. Īpaši tas attiecas uz sviestu un olām. Tāpēc atceries tās izņemt no ledusskapja vairākas stundas pirms plāno sākt savu darbošanos virtuvē. Šāda rūpīga gatavošanās samazina mīklas sadalīšanās risku. Ja nu tomēr olas ir aizmirsies no ledusskapja izņemt laicīgi, tad vari tās uz 20 minūtēm ielikt siltā (nevis karstā) ūdenī.

Lēnā mīkla

Mīklai nepatīk steiga. Ikviena mīkla pirms cepšanas ir "jāatpūtina" vai jāuzbriedina. Īpaši smilšu mīkla un kārtainā mīkla pēc pagatavošanas ir jāpatur ledusskapī vismaz 30 minūtes. Pēc tam ledusskapī ir jāliek panna ar izklāto mīklu. Savukārt rauga mīklai jādod pietiekami ilgs laiks, lai raugs paspētu iedarboties un mīkla varētu pacelties līdz nepieciešamajam apjomam.

Greznojam un dekorējam

Kapkeikiem un lielajām kūkām viens no svarīgākajiem soļiem ir to dekorēšana. Lai dekorēšanai domātā un konditorejas tūtā pildāmā masa būtu vieglāk "vadāma" to ieteicams putot nedaudz ilgāk kā parasti – rezultātā iegūsi gaisīgāku substanci, kas būt vieglāka un ar vairāk gaisa burbuļiem. Tad konditorejas tūtu ar vienu roki turi 90 grādu leņķī pret dekorējamo objektu, bet ar otru lēni spied tūras pildījumu uz leju. Dekorēšanai nepieciešams treniņš un prakse – ja nesanāks ar pirmo reizi, nesatraucies, jo nākamajā piegājienā izdošanās procents jau ir daudzreiz lielāks!

