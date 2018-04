Aprīļa izaicinājums – ļuļa kebabi: kā pagatavot nevainojami sulīgus gaļas iesmiņus

Ļuļa kebabu sulīgās gaļas kotletītes, papildinātas ar gardu mērci, grilētiem tomātiem un pasniegtas uz silta lavaša, teju vai kūst mutē un ir lieliska alternatīva "mūžīgajiem" šašlikiem. Tomēr, ja rīkosies nemākulīgi, cerētā garšu baudījuma vietā iegūsi vai nu sausas un pārceptas kotletes uz iesmiņa, vai arī tādas, kas pēc īsa uz grila pavadīta brīža, sāks plaisāt, atdalīsies no iesmiem un iekritīs oglēs. Patiesi izcilu ļuļa kebabu gatavošana ir teju vai māksla, un aprīlis, kad Latvijā sākas grilēšanas sezona, ir īstais brīdis, kad apgūt šī ēdiena gatavošanas noslēpumus.

No austrumu zemēm pie mums ir atceļojis ne tikai latviešu "nacionālais ēdiens" šašliks, bet arī kebabi. Kas tad īsti ir kebabs? Kebabs visā pasaulē ir pazīstams kā Tuvo Austrumu ēdiens (arābu un persiešu valodās: كباب, [kabāb], turku valodā: "kebab") – uz oglēm vai citā veidā cepta vai grilēta gaļa ar dažādām piedevām.

Tradicionāli kebaba pagatavošanai parasti tiek izmantota jēra vai liellopu gaļa, bet mūsdienās plaši izmanto arī cūkas, vistas, teļa vai tītara gaļu.

Katrā valstī kebabiem ir savi veidi un pagatavošanas tradīcijas. Piemēram, Ziemeļindijā kebabam ir pavisam citas – turku kebabam netipiskas – garšas, to gatavo no jauna jēra gaļas un pasniedz īpašā mērcē ar dažādām garšvielām. Indijas dienvidos kebabs ir jāgatavo citā veidā, izmantojot cāļa gaļu un kā garšvielas lietojot sīpolus, koriandru un piparmētras. Sīrijā un Jordānijā kebabu pasniedz ar pētersīļiem, zaļo papriku un ciedru riekstiem. Izraēlā grilē tītaru, Irānā kebabu gatavo no zivs, kā garšvielas izmantojot safrānu, laima sulu, olīveļļu un zaļumus.

Grūti pateikt, kuras valsts virtuvei piedēvēt ļuļa kebaba pirmatklājējas godu, jo šo gaļas delikatesi var nobaudīt, gan ceļojot pa Balkānu pussalu, gan daudzviet Āzijā un, protams, Kaukāzā. Informācija "Wikipedia" liecina, tad par savu nosaukumu ļuļa kebabs var pateikties tjurkiem, jo "lula" tjurku valodā nozīmē "truba, caurule", kas visai precīzi raksturo šo kebabu formu.

Bijušajās Padomju Savienības dalībvalstīs pēc šašlika tieši ļuļa kebabs – uz iesmiem grilētas maltās gaļas desiņas – ir viens no pazīstamākajiem kebaba veidiem. Turklāt maltā gaļa nav tāda kā kotletēm, jo masai netiek pievienotas ne olas, ne pienā mērcēta maize. Gaļa tiek samalta un sajaukta ar smalcinātiem sīpoliem, garšaugiem un garšvielām. Masai jābūt elastīgai, vijīgai, lai desiņas cepšanas laikā nekristu nost no iesmiem.

Lai maltās gaļas desiņas būtu ne vien gardas, bet arī izskatītos apetītlīgi, jāmāk ne vien prasmīgi sagatavot gaļas masa, bet jābūt arī grilēšanas virtuozam. Šajā sakarā noderīgus padomus sniedz un ļuļa kebabu gatavošanas noslēpumus atklāj portāla "Vsadu.ru" speciālisti. Pārbaudījām, izmēģinājām, pārliecinājāmies, ka strādā!

Lasi tālāk un uzzini, kas tad jāņem vērā, lai pagatavotu nevainojami gardu ļuļa kebabu.