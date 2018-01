Ātro uzkodu klasika: kā mājās pagatavot frī ar čili un sieru jeb 'chili cheese fries'

Frī kartupeļi ar čili mērci un bagātīgu kūstoša siera kārtu ir bezgala gards un tādēļ ārkārtīgi iecienīts ēdiens, kas atrodams ātro uzkodu ēstuvju piedāvājumos dažādās pasaules malās. Lai saprastu šī ēdiena burvību, katram kaut reizi vajadzētu nogaršot šo leģendāro kārojumu, kas īpaši labi smeķē nākamajā rītā pēc vētrainas ballītes. Nedaudz pacenšoties, katrs "chili cheese fries" var pagatavot mājās. Mēs apsolām, ka rezultāts būs ieguldīto pūļu vērts, bet, lai iecerētais tiešām izdotos kā nākas, sniegsim padomus, kā visu paveikt soli pa solim.

Runājot par šī ēdiena izcelsmi, skaidri zināms vien tas, ka tā dzimtene ir Amerika, bet par to, kur tieši radies šis kārdinošais salikums, joprojām strīdas Teksasa, Čikāga, Ņujorka un Filadelfija.

Katrā no šiem štatiem "chili cheese fries" tiek gatavots nedaudz atšķirīgi. Piemēram, Teksasā šo ēdienu parasti papildina ar negantajiem halapenjo pipariem, Ņujorkā – ar mocarellas sieru un brūno mērci jeb greiviju. Filadelfijā ierasts čili "cepurītei" izmantot "Monterey jack" sieru, chili, bet Čikāgā – Čedaras sieru, skaidro portāls "Visionlaunch".

Soli pa solim: kā frī ar čili un sieru pagatavot mājās

Iesākumā jāsagatavo trīs šī ēdiena pamatsastāvdaļas. Viss sākas ar mērci. Kā soli pa solim pagatavot meksikāņu iecienīto čili mērci, uzzini te. Tradicionāli šīs mērces gatavošanai tiek izmantota liellopa gaļa, bet derēs arī malta vistas, cūkas vai tītara gaļa.

Foto: DELFI

Kad mērce gatava, pienākusi kārta tikt pie zeltainiem frī kartupelīšiem. Protams, vari izmantot saldētos kartupeļu stienīšus, kas nopērkami teju katrā veikalā, bet, ja vēlies visu sākt "no nulles", te stāstījām, kā mājās frī kartupeļus pagatavot divos veidos – divreiz fritējot eļļā vai nogatavinot cepeškrāsnī.

Foto: DELFI

Trešā sastāvdaļa ir krēmīga siera mērce. Sāc ar to, ka pannā no sviesta, miltiem un piena pagatavo mērces pamatu, tad tajā iemaisi rīvētu sieru, līdz tas ir izkusis un mērce kļuvusi viendabīga. Kādu sieru izmantot? Derēs jebkurš labi kūstošais siers – Holandes, Čedaras, Parmezāns vai kāds cits. Nevajag vairīties arī no kausētā siera, jo tas siera mērcē iejauksies daudz vieglāk un padarīs mērci biezāku. Te atradīsi izsmeļošus padomus, kā gatavot silto siera mērci.

Kad viss sagatavots, liec uz šķīvja frī kartupeļus, tad pārklāj tos ar brangu čili sautējuma kārtu, devīgi pārlej ar krēmīgo siera mērci un nobeigumā pārkaisi ar zaļajiem lociņiem.

Foto: DELFI

Ja tev garšo zeltaina cepta siera garoziņa, tad vari pavisam ātri pagatavot sātīgu "chili cheese fries" sacepumu. Sakarsē krāsni līdz 220 grādiem (vislabāk grila režīmā), liec karstumizturīgā traukā frī, tad čili sautējumu un visbeidzot – bagātīgu kārtu rīvēta vai saplucināta siera. Šai gadījumā iesakām izmantot lieliski kūstošo mocarellu. Kad viss gatavs, šauj kārtojumu krāsnī uz 3-5 minūtēm, līdz siers pakusis līdz tev tīkamākajai konsistencei. Ņammm...

Lai labi garšo!