Biezpiena 'māsīca' – rikota: 16 receptes maigi krēmīgā produkta iepazīšanai

Maigi krēmīgo, viegli saldeno rikotas sieru, kas pie mums ir atceļojis no Itālijas, var raksturot kā zelta vidusceļu starp biezpienu un krēmsieru, jo tā viegli drupanā struktūra nedaudz līdzinās biezpienam, tomēr ir treknāka un krēmīgāka, bet tajā pašā laikā viegla un gaisīga. Tādēļ droši vari eksperimentēt, receptēs aizvietojot biezpienu un krēmsieru ar rikotu - galarezultāts būs tieši tik pat labs, ja ne vēl labāks.

Kaut mūsdienās rikota nopērkama teju visās pasaules malās un, starp citu, pašmāju veikalos mēdz būt lētāka pat par latviešu iecienīto biezpienu, šī produkta stāsts aizsākās Itālijā jau krietni pirms mūsu ēras. Itālieši rikotas sieru gatavo no piena sūkalām, karsēšanas procesā sarecinot olbaltumvielas, kas palikušas pienā pēc siera gatavošanas, ko ataino arī produkta nosaukums "ricotta", kas ir atvasināts no latīņu vārda "recocta". Tas tulkojumā nozīmē "atkārtoti vārīts" vai "divreiz termiski apstrādāts", skaidro portāls "Geniuskitchen".

Foto: Shutterstock

Biezpiena "radagabala" gatavošanai var izmantot gan aitas, govs un kazas piena sūkalas, tām pievienojot skābinātāju un pēc tam paniņas izturot 12-24 stundas un karsējot. Tā rezultātā veidojas maigas konsistences, biezpienam līdzīga masa, kuru pēc karsēšanas izkāš caur sieru.

Mūsdienās mājās gatavota rikota atšķiras ar to, ka to parasti gatavo no pilnpiena, pievienojot tam vēl pāris sastavdaļas (te atradīsi izsmeļošus padomus).

Visiecienītākais, protams, ir tieši svaigais rikotas siers bez sāls un citām piedevām, bet svaigo rikotu mēdz arī nogatavināt, sālīt, kūpināt un apstrādāt citos veidos, iegūstot dažādas konsistences produktus, kas piemēroti gan desertiem, gan rivēšanai uz pastas ēdieniem.

Foto: Shutterstock

Svaigai rikotai ir neskaitāmi daudz pielietojumu. Šis siers lieliski garšos gan uz svaigi ceptas maizes, gan siera kūku, keneloni, lazanjas pildījumā, gan gardos desertos. Ideja pavisam vienkāršam našķim: maigajai rikotai pievieno nedaudz medus un sauju svaigu ogu vai kapātus valriekstus. Runājot par produkta saderību ar vīniem, portāla "Cheese" eksperti apgalvo, ka ideāls svaigas rikotas pārinieks ir vīns "Sauvignon Blanc".

Lai tu varētu smelties iedvesmu rikotas iepazīšanai, piedāvājam 16 receptes no "Tasty" krājumiem.

Lai labi garšo!